Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2017

Военный историк и писатель Илья Топчий комментирует сложившуюся на фронтах Донбасса ситуацию, силы сторон и возможные варианты военного развития событий.

Вступление

По факту кампании 2014 года, Дебальцевской кампании зимы 2015 года многие ожидали наступления ВСН на север и запад, с целью разгрома ВСУ. При тыловой поддержке из России. То есть, применения стратегии сокрушения (исходя из классического деления стратегии) с довольно большими человеческими жертвами и затратами ресурсов.

Именно из такого понимания ситуации была связана частная инициатива руководителя одного из ведомств молодой ДНР, одобренная руководством республики, по неудачной атаке Марьинки в июне 2015 года. Акции, плохо скоординированной и подготовленной, и потому обернувшейся большими жертвами.

Однако со временем бои стихли, обернувшись позиционными дуэлями и деятельностью ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) вдоль линии фронта (а также в глубине молодых республики ДНР и ЛНР — в связи с созданием Украиной собственных централизованных сил специальных операций, что было юридически оформлено 26 июля 2016 года).

Понемногу стало и меньше прогнозов по активизации боевых действий — в связи с уменьшением кровопролитности конфликта. Стал очевиден истинный формат противостояния: война на истощение или война на измор (полной противоположности сокрушения — согласно всё тому же понимаю стратегии в классическом смысле).

«Окна возможностей» («окна Овертона») то открывались, то закрывались в сознании политически активной части населения. То по причине выборов президента США, то из-за смены сезона на Украине (зимы, весенней распутицы и так далее).

Следующее «окно Овертона» откроется в мае либо летом сего года, что не означает, однако, активизации боевых действий на тот период.

Краткая оценка перспектив

На 30.12.2016 года ЛДНР (или молодые республики Донбасса — какой удачней термин?) дали следующие оценки по ВСУ:

1. ДНР: личного состава — 32 тысячи 438 человек, танков — 213 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм — 351 единица, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 единиц, РСЗО — 84 единицы, боевых бронированных машин — 1154.

2. ЛНР: личного состава — 19,464 тысячи человек, танков — 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра — 235 единиц.

Видимо, это считалось против каждой из республик и цифры требовалось суммировать. Тем самым группировка ВСУ «в зоне АТО» под финал 2016 года очень сильно «просела» за осень (52 тысячи в ВСУ, некоторое число «ведомственников» и в нацформированиях — в сумме 60-65 тысяч штыков). Примерно на 20 тысяч штыков.

При этом часть сил (та же 128-я горно-пехотная бригада, известная по Дебальцево) под Новый год получила приказ на ротацию и новогоднюю ночь встречала в эшелонах под Киевом. Т. е. «проседание» было связано с элементарной отправкой личного состава по домам: 17-18 января 128-я бригада уже вовсю «светится» под Станицей Луганской.

Часть личного состава 55-й артиллерийской бригады отмечается в празднованиях в Запорожье, 57-я находится на отдыхе в Херсоне, 92-я стоит под парами в Харькове. В общем, части отвели.

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Для сравнения, вот как создатели недружественного ресурса Милкавказ (что означает необходимость оценивать данный ресурс с определённой долей скептицизма) оценивали ВСН (правда, по состоянию на лето 2016 года):

Правда, по этим данным ВСН имеет по штату не менее 50-60 тысяч штыков, не меньше 320 танков (видимо, цифра занижена — по приведенным ОШС получается сильно больше, не меньше 400 машин), сотни артиллерийских систем. Все это — включая ведомственные структуры, что и дает отличие от общепринятых оценок в 32-35 тысяч военнослужащих (последние, возможно, только Корпуса). Однако по факту, видимо, штатной укомплектованности не было никогда.

Кроме того, ЛДНР обладают подготовленным резервом (численность которого только по ДНР составляла на лето 2016 года не менее 30-40 тысяч штыков), что вкупе с отрядами добровольцев из России при полной мобилизации способно дать свыше 100 тысяч человек в рядах ВСН, которым будут противостоять сопоставимое или (возможно) даже немного меньшее число ВСУ — командование которых по-прежнему держит часть сил на Перекопе и под Одессой (где проходят учения).

Всё это — на 426 километров фронта, большая часть которого опирается на сильно урбанизированную местность (плотную городскую застройку) и реки Кальмиус и Северский Донец.

Соответственно, ни о какой операции, аналогу операции «Буря», проведенной в Сербской Краине в 1995 году хорватами, говорить пока не приходится.

Имеются оценки на 11 февраля: «Общая численность до 89 950 чел., батальонов и БТГ — 75; танков до 432; РСЗО до 206; ББМ до 2085».

Т. е. за месяц (с начала января по начало февраля) численность войск ВСУ возросла примерно в полтора раза, с 60 до 90 тысяч штыков, при том, что количество техники увеличилось незначительно — тех же танков на 30-35 единиц (просто подвели из тыла оттянутый и отправленный в отпуска на Новый Год личный состав).

Однако оправданность указанной цифры — «90 тысяч» штыков, — вызывает определённые сомнения. Нет, безусловно, основной тренд российских масс-медиа сегодня (применительно к ситуации на Донбассе) — «мы слабые, они сильные». Однако есть закономерные основания считать, что названное число «90 тысяч» существует сегодня только лишь на бумаге.

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Как 100 лет назад

Сто лет назад переживавшая внутренний системный кризис Российская империя терпела поражение в Первой мировой войне. Пришедшее к власти Временное правительство, принятые им законодательные акты, фактическое установление двоевластия в стране привели к развалу фронта.

Сотни тысяч и миллионы солдат потянулись из зоны военных действий домой, прихватив с собой винтовки и прочую казенную материальную часть.

Нечто подобное с Нового Года начало происходить на Украине. В начале января 2017 года президент Порошенко, руководствуясь не совсем понятными убеждениями, подписал закон (ранее, в начале декабря 2016 года принятый Радой Украины) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы».

Среди прочих мер в данном законодательном акте военнослужащим Украины, проходящим службу по контракту, предоставлялось право досрочного расторжения контракта (при условии наличия срока службы до 2 лет, правда). Притом, что такой мере предшествовал повальный набор на контрактную службу лиц, направляемых в «зону АТО» в 2016 году, с заменой «ведомственников» и тех, кто проходил там срочную службу.

То есть, комбатанту предоставлялось вполне законное право покинуть территорию риска без всякого признания его дезертиром и уголовного преследования по законодательству Украины.

То, к каким последствиям это приводит, можно увидеть на приводимых ниже примерах. ВСУ сегодня — это примерно четыре десятка различных бригад (танковых, механизированных, аэромобильных и артиллерийских), без учета прочих и с учетом вновь возрождаемых частей. Численно это должно быть очень много (примерно по 5 тысяч штыков в среднем на бригаду), но по факту заметно меньше.

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Так, больше четверти личного состава николаевской 79-й аэромобильной бригады подало заявление на увольнение в апреле по причине систематических невыплат жалования. Сегодня бригада насчитывает 1700 человек (по штату военного времени — 5400 штыков).

С учётом апрельского «исхода» (482 военнослужащих) и последующего майского (ещё 800 бойцов) к лету бригада будет представлять собой сводное подразделение батальонного уровня (400-500 штыков), мало способное решать возлагаемые на неё задачи.

Есть и другие данные. Так, в феврале 72-я механизированная бригада ВСУ оказалась фактически отведена с линии соприкосновения в связи с масштабами увольнений и дезертирства. 128-я бригада также присутствует на Луганском направлении лишь отчасти (недавно её подразделения опять отметились на родовом полигоне в Закарпатье).

Это несколько больше тех ожидаемых «10% уволившихся» из числа 70 тысяч контрактников, о которых 11 января 2017 года пафосно заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.

Последствия — к лету

В итоге к лету ожидается максимальный отток кадров из рядов ВСУ. Информация, которая усиленно замалчивается в СМИ (однако первые тревожные звоночки, как видно выше, есть). Этот период совпадает со временем наиболее оптимального сезона для наступления на Украине («когда земля подсохнет»).

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Притом, что в то время, как ВСУ убывает — ВСН укрепляется, переигрывая в позиционной борьбе. Оценки потенциала сил оперативных командований Донецка и Луганска на сегодня — предельный повод для путаницы (одни разбросы «от 300 до 700 танков» и «от 30 до 70 тысяч» личного состава, без их раскладки, чего стоят).

Притом, что переход от победной стратегии измора к не менее победной стратегии сокрушения (переход от обороны к наступлению — то, что Наполеон Бонапарт называл «сложнейшей операцией») — всегда возможен по факту достижения определённого уровня.

Новое «окно Овертона» откроется с наступлением тепла — мая и лета. Нужно дождаться этого сезона.

Илья Топчий