СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхофа

Даже страшно за самого себя. Буквально, накануне нового года погрузился в аналитику событий несколькими годами раньше и обнаружил странную традицию, о которой расскажу чуть ниже. Итак, в 1999 году, ровно за 9 месяцев до Президентский выборов в Москве и ...