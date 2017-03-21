СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхофа
05:28. 21 марта 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вторая часть обширной подборки цветных фотографий американского дипломата Мартина Манхофа сделанных в СССР в 1952-1954х годах.
Дуглас Смит (Douglas Smith) – удостоенный наград историк и переводчик, автор пяти книг о России. Преподавал и читал лекции в США, Великобритании и Европе, служил переводчиком при президенте Рейгане. Он побывал в доме майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), служившего атташе при посольстве США в Москве с февраля 1952 по июнь 1954, пока его не выслали из СССР по обвинению в шпионаже. В шкафу бывшего дипломата оказалась коллекция советских снимков, пролежавших незамеченными более полувека. Манхофф сделал эти кадры в течение двух лет, что провёл в Союзе. Тогда он много путешествовал и фотографировал.
«После смерти его жены прошлым летом мне предложили посетить дом Манхоффа и посмотреть, не оставил ли он что-нибудь ценное. Я был поражён тем, что обнаружил. Последние несколько месяцев я оцифровывал и упорядочивал фотографии и плёнки. Среди ценных материалов 15-минутное цветное видео с похорон Сталина, снятое из окна на верхнем этаже старого посольства США в гостинице "Националь". Тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ялты и в местах, расположенных вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали», – пишет Смит.
Парад в Москве
Останкинский дворец.Москва.
Вид на Кремль.
Улица Герцена (ныне Большая Никитская)
Улица Чайковского(ныне-Новинский бульвар)
Таганский р-н Москвы
Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского.
Читальный зал.
Бюст Ленина в окне банка.
Дорожные работы на улице Чайковского.
Завершение строительства сталинской высотки на пл.Восстания (ныне Кудринская)
Московкий зоопарк
Дворничихи с мётлами на Красной площади.
Донской монастырь.Москва.
Вход в монастырь
Спортивная площадка. Таганский р-н.Москва.
Конная милиция
Стройка на ул.Чайковского
Манежная площадь
Высотка гостиницы "Украина"
Вид на улицу Чайковского. Высотка МИДа
Манежная площадь
Колонны пионеров
Гостиница "Москва"
Салют над Москвой
Парад под зданием старого посольства США
Эстафета на улице Чайковского
Выпечка на Первое мая.
Советская(ныне-Тверская) площадь.Москва.
Агитпункт.Москва.
Пушкинская площадь
Петровский пассаж
Государственный центральный музей современной истории России
Московский ЦУМ
Канал Грибоедова. Ленинград.
Исаакивская площадь.Ленинград.
Исаакивская площадь.Ленинград.
Первая часть здесь.
См.также:
Строительство МГУ
СССР 1952 года в цвете
Уголок Дурова в 1953 году
1954 год в цвете
Советский Союз в архиве американского агентства
http://picturehistory.livejournal.com/20
Источник: colonelcassad.livejournal.com