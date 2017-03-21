США — единственная страна, где количество миллиардеров продолжает расти

Прошлый год был не самым удачным для многих богатейших людей планеты, за исключением самых богатых американцев.

Количество сверхбогатых людей упало впервые со времен Великой рецессии. В прошлом году число миллиардеров в мире упало на 3% до 2,397, согласно «Billionaire Census», опубликованном во вторник консалтинговой компанией Wealth-X. В 2016 году 283 человека — 10% от общего числа миллиардеров — потеряли свой статус миллиардеров, появилось 207 новых миллиардеров. В прошлом году их благосостояние упало почти на 4% до $7,4 трлн после роста на 5% до $7,7 трлн в предыдущем году.

В Китае число миллиардеров сократилось на 6% — до 620, благосостояние китайских миллиардеров снизилось на 0,7% — до $670 млрд. В Германии количество миллиардеров снизилось почти на 1% — до 129, а их благосостояние упало на 13% — до $369 млрд. В США в прошлом году число миллиардеров выросло на 6% — до 620, благосостояние увеличилось на 4,6% — до $2,6 млрд.

«Наибольший рост был отмечен в сфере технологий», — отметила Майя Имберг из Wealth-X.

Это лишний раз показывает неустойчивый характер создания и сохранения экстремально высокого уровня богатства, отметила Имберг.

В 2016 году чуть меньше трех четвертей миллиардеров в мире испытали рост или падение их благосостояния на 5%. Каждый пятый столкнулся с колебанием более чем на 20%. Эти изменения во многом зависят от фондовых рынков в Европе и Азии, а также высоких показателей акций США в прошлом году.

В отчете Wealth-X использованы показатели из базы данных, содержащей информацию о финансовых активах миллиардеров, истории карьеры, известных партнерах и филиалах, семейном происхождении, образовании, хобби, интересах, недвижимости и деловых отношениях. Их активы включают в себя как частные предприятия, так и инвестируемые активы.

Wealth-X использует основной адрес бизнес-предприятия, как определитель местоположения миллиардера. Также у компании есть ряд любопытных подробностей о том, у какой нации наибольшее количество миллиардеров.

Большинство американских миллиардеров училось в Гарвардском университете — в том числе исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг и гендиректор Microsoft Билл Гейтс, хотя оба ушли из вуза до окончания учебы, чтобы основать свой бизнес. Половина миллиардеров в сфере высоких технологий в мире младше 50 лет, одна треть миллиардеров из Китая моложе 50 лет, 272 — женщины-миллиардеры, 2125 — мужчины, говорится в отчете.

Сверхбогатые люди передадут $3,9 трлн следующему поколению к 2026 году, согласно отчету, опубликованному в прошлом году Wealth-X. Это показывает снижение на 5% по сравнению с оценками отчета 2014 года в $4,1 трлн. Однако, возможно, такая ситуация сложилась на фоне того, что массивная передача богатства среди новых сверхбогатых людей в мире уже началась.

Самой большой проблемой для мира сверхбогатых была «преемственность и вопросы наследования» (67%), обнаружило еще одно исследование Knight Frank.

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