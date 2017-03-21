СМИ объявили о смерти Девида Рокфеллера
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Семь смертей Рокфеллера: медики раскрыли тайну «старого киборга»
Вашингтон, 21 марта. Скончавшийся накануне миллиардер Дэвид Рокфеллер еще при жизни побил рекорд по количеству перенесенных операций по пересадке сердца. Ему сделали семь трансплантаций, причем последняя была совершена в конце 2016 года.
Как отмечают медики, данная операция сама по себе была беспрецедентной – обычно для подобных операций существуют строгие возрастные ограничения.
Слухи о его смерти ходили с лета 2015 года, учитывая перенесенную им шестую на тот момент операцию по пересадке сердца, а так же возраст пациента, слухи эти были небеспочвенны.
Последнюю, седьмую операцию, он перенес в августе 2016 года.
Смерть скосила Рокфеллера, Ротшильда, Примакова
30 июня 2015
Мировой сионизм в шоке: 24 июня умер Дэвид Рокфеллер, 25 июня впал «в кому» Джейкоб Ротшильд, а 26 июня умер «царь иудейский» Евгений Примаков. Два первых отметились миллионами смертей на Земле. Последний ещё недавно требовал от Президента России «вернуть» Крым и запрещал помогать Донбассу. Такие сообщения приходят в последние часы и дни.
Некоторые наблюдатели называют это гибелью «змеёвника». Но до гибели ещё далеко, и правильней будет считать этих «филантропов» паразитами, жирующими на теле цивилизации.
Для поддержания жизни в умирающем теле главного сиониста пришлось вырезать сердца у шестерых человек! В конце апреля 2015 года 99-летнему американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру в шестой раз пересадили сердце, сообщает World News Daily Report.
«Каждый раз, когда я получаю новое сердце, это как дуновение жизни прокатывается по моему телу», – злорадствовал Рокфеллер.
И вот, то ли поддерживать тело в пристойном виде более невозможно, то ли наследникам надоело ждать дележа имущества, а, скорее всего сработали оба эти фактора, о смерти Девида Рокфеллера объявили официально.
Еще один вершитель судеб недавно превратился в сухофрукт под наблюдением медиков – Елизавета II. О ее смерти пока официально не объявили, планируют сделать это в сентябре-октябре 2017 года.
Наблюдательные граждане заметили, что с некоторых пор королева перестала выступать публично. Понаблюдав за успехами популярной телепрограммы «Точь-в-точь», можно сделать простой вывод: добиться внешнего сходства с объектом подражания вполне реально, а вот специфическое аристократическое произношение и грамотная речь для подражателя могут стать непреодолимой преградой. Потому — куклу показывают, но выступать публично пока не разрешают. Показывают тоже лишь на короткие промежутки времени, помня о возможностях компьютерных программ анализировать и сравнивать с объектом не только внешний вид и голос, но и жестикуляцию, походку.
И еще два косвенных признака недееспособности ее величества — официальный визит принца Уильяма в Париж, где трагически погибла, а, возможно, была убита его мать. Посещение Парижа было бы немыслимо при жизни её величества. Принцу уже «немного за тридцать», однако он был лишен возможности принимать самостоятельные решения до недавнего времени. Второй косвенный признак, – участившиеся нападки на него со стороны британской прессы, от излишнего вмешательства которой в свою жизнь он еще совсем недавно был надежно защищен авторитетом ее величества. Не следует забывать и о кратком появлении сообщения о смерти королевы на портале Букингемского дворца.
Источник: pravosudija.net