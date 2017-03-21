СМИ объявили о смерти Девида Рокфеллера

https://riafan.ru/landing/671316-sem-smertei-rokfellera-mediki-raskryli-tainu-starogo-kiborga?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=riafan.ru&utm_term=136374s7953&utm_content=5233645(21 Марта 2017) Семь смертей Рокфеллера: медики раскрыли тайну «старого киборга» Вашингтон, 21 марта. Скончавшийся накануне миллиардер Дэвид Рокфеллер еще при жизни побил рекорд по количеству перенесенных операций по пересадке сердца. Ему сделали семь трансплантаций, причем последняя была совершена в конце 2016 года. Как отмечают медики, данная операция сама по себе была беспрецедентной – обычно для подобных операций существуют строгие возрастные ограничения. Слухи о его смерти ходили с лета 2015 года, учитывая перенесенную им шестую на тот момент операцию по пересадке сердца, а так же возраст пациента, слухи эти были небеспочвенны. Последнюю, седьмую операцию, он перенес в августе 2016 года. http://www.prezidentpress.ru/news/3160-smert-skosila-rokfellera-rotshilda-primakova.html

Смерть скосила Рокфеллера, Ротшильда, Примакова 30 июня 2015

Мировой сионизм в шоке: 24 июня умер Дэвид Рокфеллер, 25 июня впал «в кому» Джейкоб Ротшильд, а 26 июня умер «царь иудейский» Евгений Примаков. Два первых отметились миллионами смертей на Земле. Последний ещё недавно требовал от Президента России «вернуть» Крым и запрещал помогать Донбассу. Такие сообщения приходят в последние часы и дни.

Некоторые наблюдатели называют это гибелью «змеёвника». Но до гибели ещё далеко, и правильней будет считать этих «филантропов» паразитами, жирующими на теле цивилизации.

Для поддержания жизни в умирающем теле главного сиониста пришлось вырезать сердца у шестерых человек! В конце апреля 2015 года 99-летнему американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру в шестой раз пересадили сердце, сообщает World News Daily Report.

«Каждый раз, когда я получаю новое сердце, это как дуновение жизни прокатывается по моему телу», – злорадствовал Рокфеллер.