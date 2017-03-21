Сирийские военные сообщили о сбитом израильском беспилотнике

Очередное сообщение об активности сирийских систем ПВО в отношении израильских летательных аппаратов опубликовано некоторое время назад. Появилось это сообщение в эфире ливанского телеканала «Аль-Маядин». По данным телеканала, ссылающегося на сирийское военное командование, в воздушном пространстве САР был сбит израильский беспилотный летательный аппарат. Он в момент нанесения по нему удара находился в воздухе над провинцией Кунейтра.



Сообщается, что речь идёт о БПЛА "Skylark".



Для справки: БПЛА "Skylark" – разведывательный беспилотник, способный работать на расстоянии до 30 км от операторского пункта. Практический потолок – около 5 км, максимальная скорость – 92 км/ч, размах крыльев – 2,9 м, взлётная масса – 6,5 кг. Производителем является израильская компания Elbit Systems.



Презентационный ролик аппарата, опубликованный в 2014 году:

Elbit Systems / Skylark I-LE UAS









Подробностей инцидента на данный момент не приводится.



Стоит отметить, что буквально несколько дней назад сирийское военное командование сообщило о нанесении ударов по 2-м самолётам израильских ВВС, вошедших в воздушное пространство САР. Один самолёт, по заявлениям сирийцев, был сбит. Израиль опровергает заявления о сбитом самолёте. эфире ливанского телеканала продемонстрирован беспилотник, который упал в сирийской провинции Кунейтра.Подробностей инцидента на данный момент не приводится.Стоит отметить, что буквально несколько дней назад сирийское военное командование сообщило о нанесении ударов по 2-м самолётам израильских ВВС, вошедших в воздушное пространство САР. Один самолёт, по заявлениям сирийцев, был сбит. Израиль опровергает заявления о сбитом самолёте.



Использованы фотографии: http://www.almayadeen.net

https://topwar.ru/111455-siriyskie-voennye-soobschili-o-sbitom-izrailskom-bespilotnike.html