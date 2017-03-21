Сирийские военные сообщили о сбитом израильском беспилотнике
Очередное сообщение об активности сирийских систем ПВО в отношении израильских летательных аппаратов опубликовано некоторое время назад. Появилось это сообщение в эфире ливанского телеканала «Аль-Маядин». По данным телеканала, ссылающегося на сирийское военное командование, в воздушном пространстве САР был сбит израильский беспилотный летательный аппарат. Он в момент нанесения по нему удара находился в воздухе над провинцией Кунейтра.
Сообщается, что речь идёт о БПЛА "Skylark".
Для справки: БПЛА "Skylark" – разведывательный беспилотник, способный работать на расстоянии до 30 км от операторского пункта. Практический потолок – около 5 км, максимальная скорость – 92 км/ч, размах крыльев – 2,9 м, взлётная масса – 6,5 кг. Производителем является израильская компания Elbit Systems.
Elbit Systems / Skylark I-LE UAS
Подробностей инцидента на данный момент не приводится.
Стоит отметить, что буквально несколько дней назад сирийское военное командование сообщило о нанесении ударов по 2-м самолётам израильских ВВС, вошедших в воздушное пространство САР. Один самолёт, по заявлениям сирийцев, был сбит. Израиль опровергает заявления о сбитом самолёте.
Использованы фотографии: http://www.almayadeen.net