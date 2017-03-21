Силы специальных операций МО РФ

Впервые Силы Специальных Операций (ССО) появились в Сирии, по неофициальным данным, в октябре 2015 года. В военном ведомстве сообщили о первом задании отряда - охрана периметра российских военных объектов.

ССО были созданы в 2009 г. В их задачи входят главным образом диверсионно-разведывательные операции и наведение самолетов на цели в удаленных районах. На вооружении групп специального назначения ССО находится широкий спектр вооружения от стрелкового оружия до новейшей бронетехники, высокоточных снайперских систем и противотанковых ракетных комплексов.



Структура ССО



Отряд способен проводить операции как за пределами страны — для этого будут использовать спецназ Минобороны «Сенеж», ВДВ, бригады спецназначения (спецназ ГРУ), а также спецназ ФСКН «Гром», — так и внутри — внутренние войска, подразделения ФСИН, спецназ ФСБ и другие службы.

Эмблема

Из вооружения и обмундирования мне удалось разглядеть:

Современная модификация автомата Калашникова — АК.

На планку Пикатинни на крышке ствольной коробки установлены коллиматорный прицел типа Bushnell TRS-25 и оптика.



Баллистический шлем "Спартанец" и шлем типа 6Б7-1М.



Легкий противоосколочный рейдовый костюм, созданный на базе защитного комплекта ФОРТ «Рейд-Л» и предназначенный для защиты офицеров спецподразделений от первичных и вторичных осколков. Костюм обеспечивает защиту от осколков 270 м/с.



Бронежилет «Редут-М», уникальные стальные бронепанели ASP-M1 обеспечивают защиту груди и спины от пуль с термоупрочненным сердечником (ТУС) автоматов АКМ, АК-74, пуль ЛПС винтовки СВД, но и от пуль с высокотвердым сердечником из карбида вольфрама.



Активные наушники Peltor Com Tac XP



Пулемёт Утес и Печенег

Где были задействованы ССО РФ



Алеппо



Всего за два дня Сирийская Арабская Армия (САА) кардинально изменила ход операции в Алеппо. За короткое время союзники освободили кварталы: Шейх-Фарес, Шейх-Хедер, Хайдария, аль-Сакур, Хилак, Баедин, Ард аль-Хамра, Джабаль Бадро, Бустан-Баша, Инзарат.



Успехам в Алеппо сирийская армия во многом обязана своим союзникам. В операции по освобождению города были задействованы российские отряды спецназа и ССО. Российская авиация, в том числе морская, работала по маршрутам снабжения боевиков, тем самым сведя к минимуму резервы террористов.



Пальмира



Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что ВС Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по взятию Пальмиры.

Город был освобожден при участии бойцов ССО.



"Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников"



Успешные взаимодействия сирийской армии с российской стороной доказали свою эффективность. Тактика боя претерпела кардинальные изменения после вмешательства российских военных в ход дела. Каждая операция проходит под чутким руководством командиров, слаженные действия отрядов позволили армии наступать на врага широким фронтом, что не даёт шанса террористам на отступление или перегруппировку.



О том, что Россия задействовала в Сирии своё секретное оружие, официально стало известно только в конце 2016 года, но слухи об элитных бойцах ССО появились еще раньше.Выявить элитных бойцов смогли по решению ими боевых задач. Грамотный и успешный исход операции стал визитной карточкой элитного подразделения.