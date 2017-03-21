Силы специальных операций МО РФ
Впервые Силы Специальных Операций (ССО) появились в Сирии, по неофициальным данным, в октябре 2015 года. В военном ведомстве сообщили о первом задании отряда - охрана периметра российских военных объектов.
ССО были созданы в 2009 г. В их задачи входят главным образом диверсионно-разведывательные операции и наведение самолетов на цели в удаленных районах. На вооружении групп специального назначения ССО находится широкий спектр вооружения от стрелкового оружия до новейшей бронетехники, высокоточных снайперских систем и противотанковых ракетных комплексов.
Структура ССО
Из вооружения и обмундирования мне удалось разглядеть:
Современная модификация автомата Калашникова — АК.
На планку Пикатинни на крышке ствольной коробки установлены коллиматорный прицел типа Bushnell TRS-25 и оптика.
Баллистический шлем "Спартанец" и шлем типа 6Б7-1М.
Легкий противоосколочный рейдовый костюм, созданный на базе защитного комплекта ФОРТ «Рейд-Л» и предназначенный для защиты офицеров спецподразделений от первичных и вторичных осколков. Костюм обеспечивает защиту от осколков 270 м/с.
Бронежилет «Редут-М», уникальные стальные бронепанели ASP-M1 обеспечивают защиту груди и спины от пуль с термоупрочненным сердечником (ТУС) автоматов АКМ, АК-74, пуль ЛПС винтовки СВД, но и от пуль с высокотвердым сердечником из карбида вольфрама.
Активные наушники Peltor Com Tac XP
Пулемёт Утес и Печенег
Где были задействованы ССО РФ
Алеппо
Всего за два дня Сирийская Арабская Армия (САА) кардинально изменила ход операции в Алеппо. За короткое время союзники освободили кварталы: Шейх-Фарес, Шейх-Хедер, Хайдария, аль-Сакур, Хилак, Баедин, Ард аль-Хамра, Джабаль Бадро, Бустан-Баша, Инзарат.
Успехам в Алеппо сирийская армия во многом обязана своим союзникам. В операции по освобождению города были задействованы российские отряды спецназа и ССО. Российская авиация, в том числе морская, работала по маршрутам снабжения боевиков, тем самым сведя к минимуму резервы террористов.
Пальмира
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что ВС Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по взятию Пальмиры.
Город был освобожден при участии бойцов ССО.
"Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников"
Успешные взаимодействия сирийской армии с российской стороной доказали свою эффективность. Тактика боя претерпела кардинальные изменения после вмешательства российских военных в ход дела. Каждая операция проходит под чутким руководством командиров, слаженные действия отрядов позволили армии наступать на врага широким фронтом, что не даёт шанса террористам на отступление или перегруппировку.
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некоторые “кретины” из России, с “подачи” лгбт`растов из Англии и Прибалтики, утверждают что это “частники (чвк) Вагнера”