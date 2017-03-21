Сергею Лаврову — 67! О секрете успеха главного российского дипломата

Дипломат Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов — о мастерстве министра иностранных дел в сложных условиях современной международной политики.

21 марта — день рождения Сергея Викторовича Лаврова. Уверен, что очень многие люди в нашей стране и за рубежом найдут добрые, искренние слова для того, чтобы поздравить министра, отметить его безусловный высочайший профессионализм и существенный, реально осязаемый вклад в укрепление мира и безопасности.

Мне лично, как кадровому дипломату, очень импонирует деятельность Лаврова, направленная на повышение авторитета внешнеполитической службы, закрепление лучших традиций отечественной дипломатии.

Примечательно, что на рубеже 1990-х он был среди тех, кто инициировал создание профессионального объединения — Ассоциации дипломатов, которая объединяет воедино как ныне работающих оперативно-дипломатических сотрудников всех ступеней, так и заслуженных ветеранов.

В свое время в качестве соавтора сценария документального фильма «Министр супердержавы» об Андрее Громыко я участвовал в организации встреч с рядом ведущих политиков, знаменитых историков и ученых. Среди них был и Лавров.

Сергей Викторович с большим подъемом говорил о времени, когда к оценкам Москвы прислушивались во всем мире, и слова Громыко как министра супердержавы — Союза ССР — значили очень много.

В годы, когда снимался этот фильм, страна только восстанавливала свой потенциал, и из высказываний Лаврова было ясно, что наши дипломаты будут делать всё от них зависящее, чтобы голос Москвы звучал весомо и авторитетно.

Как представляется, сегодня наша страна вновь заняла центральное место в мировой политике. Не знаю, стоит ли возвращаться к терминам прошлого, но, по-видимому, понятие «военная и дипломатическая супердержава» сейчас в полной мере может быть отнесено к России.

И в этом — огромная заслуга Сергея Лаврова, возглавляющего отечественную дипломатическую службу уже тринадцать лет.

Российский министр иностранных дел олицетворяет собой искренне убежденного в правоте своего дела политика, которому не приходится отказываться от своих слов, маневрировать. Это само по себе способствует укреплению наших позиций в мире.

У нас огромная по площади страна, обладающая уникальным ресурсным потенциалом, в ней много талантливых людей, нам не нужны войны, чужие территории.

Мирная в своей основе внешняя политика — это естественное отражение самого существа российского государства. Наши государственные интересы вследствие этого могут достаточно органично сопрягаться с интересами других стран.

Полагаю, что успех Сергея Викторовича как дипломата и политика во многом обусловлен тем, что он проводит линию, которую считает правильной, справедливой, отвечающей нормам морали и совести. Поздравляя Сергея Викторовича с днем рождения, мы желаем ему новых успехов в осуществлении этой линии.

«Русская Весна» присоединяется к поздравлениям и от лица редакции и всех читателей нашего портала желает Сергею Викторовичу крепкого здоровья, выдержки и дальнейших успехов в отстаивании российских интересов перед лицом «наших западных партнеров».