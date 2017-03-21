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Семейная пара на убитых землях за 25 лет создала заповедник дикой природы в Индии

09:41. 21 марта 2017 Просмотров - 26 Один комментарий Опубликовал:

Муж и жена потратили 25 лет скупая пустоши, где фермеры больше не хотели работать; Теперь там бродят слоны, тигры и леопарды. 120 га бесплодной земли они превратили в первый частный заповедник в Индии.

Иногда так поступает поселение, иногда это делает человек или два, как в случае с Анил и Памелой Малхотра, которые вместе создали то, что теперь называют первым частным заповедником дикой природы Индии.

Встретившись и женившись в Соединенных Штатах в 1960-е годы, пара переехала в Индию в 1986 году после посещения похорон отца Анила. Хотя в целом мотивом переезда могли стать красоты местных пейзажей, для семейства Малхотра причиной стало — страшное состояние природы в городе Харидвар.

SAI частный заповедник Индия: Живая планета Земля, практическое восстановление.

“Было так много обезлесеных площадей, найти отвественных за вырубки было невозможно, вся река была загрязнена. И казалось, никому нет до этого никакого дела. В этот момент мы и решили сделать что — то, чтобы вернуть себе леса в Индии,” рассказывает Анил.

SAI частный заповедник 2: Живая планета Земля, практическое восстановление.

Посмотрев землю, выставленную на продажу, в 1991 году они обосновались на участке в 22 га на юге в pahmagiri, горный хребет в Западных Гатах. Земля здесь была полностью истощена, Анил, 75, и Памела, 64, говорят, что владелец хотел продать ее, потому что он больше не мог на ней что-то вырастить.

“Для меня и Памелы, это было то, что мы искали всю нашу жизнь”, говорит Анил. И, таким образом, началось преобразование, проводимое самой матерью — природой, бесплодные сельхозугодья превратилисть в то, что теперь называется < ![CDATA[]]>Инициатива сохранения животных (SAI) Святилище< ![CDATA[]]>.

SAI частный заповедник: Живая планета Земля, практическое восстановление.

SAI семейный заповедник: Живая планета Земля, практическое восстановление.

Последние 25 лет пара посвятила восстановлению лесов, чтобы вернуть земле биоразнообразие лесов.

В настоящее время, SAI Святилище может похвастаться 120 гектарами красивых биологически разнообразных тропических лесов, где слоны, тигры, леопарды, олени, змеи, птицы и сотни других животных все нашли себе здесь дом. Натуралисты и ученые приходят, чтобы исследовать животных, а также сотни местных деревьев и растений. Сюда можно приехать в гости и остаться в двух эко-туристических коттеджах, чтобы помочь поддержать продолжающиеся усилия семейства Малхотра. Усилия, которые делают волны на двух горных хребтах в Индии, и по всему миру, так как новости об этом благородном начинании продолжают распространяться.

Вы можете увидеть все красоты природы и семью Малхорта в этом трейлере для фильма, снятого о паре и их работе.

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Человек леса. Житель Индии в одиночку вырастил новый лес. Джадав Пайенг, известный в Индии также под именем Мулаи, в свои 50 лет вырастил целый лес, который сыграл важную роль в изменении песчаной косы на середине реки Брахмапутра в Ассаме.

Источник: www.kramola.info

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