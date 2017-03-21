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Родриго Дутерте “послал” Евросоюз с его советами

13:34. 21 марта 2017 Просмотров - 254 4 коммент. Опубликовал:

snimok_2017_03_21_13_26_19_467

 

"содомиты" , идите на...

 

   Родриго Дутерте потребовал от Европы не лезть в дела его страны. Причем, потребовал в малоцензурной форме. 
Если перевести на литературный язык — президент Филиппин попросил Евросоюз не навязывать свою культуру и веру, 
а лучше заняться своими делами.
   Поводом стало то, что Европарламент недавно принял резолюцию, которая осуждает Дутерте за смертную казнь 
о отношению к торговцам наркотиками.
 
- "Знаете что, ребят… Я скажу на английском… Не навязывайте свою культуру или свою веру другим странам, нам в особенности.
Почему бы вам не заняться своими делами? Почему вы лезете к нам, черт возьми?" — в сердцах заявил Дутерте.
 
   Филиппинский лидер известен тем, что за словом в карман не полезет. Барака Обаму называл "сукиным сыном", 
а верховного комиссара по правам человека — идиотом.
Метки: европарламент, ес, Родриго Дутерте, Филиппины
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4 коммент.»

  • 7637 2783
    STARIK 21 марта 2017 в 14:57 Ссылка Пометить
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    Молодец, Родриго Дутерте! Смотрел по телеящику заседание театра одного актёра, под названием – Совета Безопасности. Актёр – Путин, что-то вещал, а члены безопасности заткнули свои языки в задницу, многозначительно молчали. Блин, докатились до развала России.

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    Svargan 21 марта 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
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  • 2116 1960
    Вячеслав 21 марта 2017 в 15:23 Ссылка Пометить
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    В отличие от нашего веслоносца, он радеет за свой народ…

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  • 267 251
    Илья 21 марта 2017 в 15:38 Ссылка Пометить
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    Всё сказано, очень простыми и доходчивыми словами!

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