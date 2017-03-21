Родриго Дутерте “послал” Евросоюз с его советами
13:34. 21 марта 2017 Просмотров - 254 4 коммент. Опубликовал: Кирилл
Родриго Дутерте потребовал от Европы не лезть в дела его страны. Причем, потребовал в малоцензурной форме.
Если перевести на литературный язык — президент Филиппин попросил Евросоюз не навязывать свою культуру и веру,
а лучше заняться своими делами.
Поводом стало то, что Европарламент недавно принял резолюцию, которая осуждает Дутерте за смертную казнь
о отношению к торговцам наркотиками.
- "Знаете что, ребят… Я скажу на английском… Не навязывайте свою культуру или свою веру другим странам, нам в особенности.
Почему бы вам не заняться своими делами? Почему вы лезете к нам, черт возьми?" — в сердцах заявил Дутерте.
Филиппинский лидер известен тем, что за словом в карман не полезет. Барака Обаму называл "сукиным сыном",
а верховного комиссара по правам человека — идиотом.
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Молодец, Родриго Дутерте! Смотрел по телеящику заседание театра одного актёра, под названием – Совета Безопасности. Актёр – Путин, что-то вещал, а члены безопасности заткнули свои языки в задницу, многозначительно молчали. Блин, докатились до развала России.
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В отличие от нашего веслоносца, он радеет за свой народ…
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Всё сказано, очень простыми и доходчивыми словами!