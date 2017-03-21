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Причина безработицы значительной части мужчин в США – видеоигры

09:48. 21 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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22% американских мужчин без высшего образования не работали ни дня за последние 12 месяцев. Часть этих безработных мужчин сидит дома, потому что предпочитает работе видеоигры, пишет Business Insider.

В абсолютном выражении 22% — это 20 млн мужчин трудоспособного возраста, которые, тем не менее, не работают. Статистика также гласит, что 7 млн из них даже не пытаются найти работу. Экономист из Чикагского университета Эрик Херст считает, что именно среди этих 7 млн очень высока доля тех, кого работа не интересует из-за видеоигр. Вот что он говорит: «Они не покидают дом. В 2015 году больше 50% из них жили с родителями или близкими родственниками. Они не собираются жениться. Что же они делают? Играют в видеоигры».

В период с 2000 по 2015 год доля мужчин в возрасте 20-25 лет, занятых работой упала с 82% до 72%. Экономисты предполагают, что пусть и не такой большой, но все же значительный вклад в это принадлежит видеоиграм. При этом отмечается, что уменьшение доли мужчин на производстве и их вклада в экономику — долгосрочный макроэкономический тренд, который берет свое начало еще в 1950 годах, когда сфера услуг начала превосходить по объемам ВВП промышленность.

Раньше предполагалось: если мужчина без высшего образования не работает, то он обязательно тратит свою жизнь либо на наркотики, либо на алкоголь, либо занят какой-то противоправной деятельностью. Теперь есть новый пункт в перечне причин для безделья. При опросах на биржах труда многие заявляют, что тратят свое свободное время на компьютерные игры. Американское Бюро статистики труда сообщает, что за последние 15 лет количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих увеличилось на 4 часа в неделю. По опросам, 3 часа из этого дополнительного времени тратится на игры. Безработица из-за гейминга не имеет масштабов национального бедствия, но ее уже нельзя не замечать. Это влияет на значительное число людей — не только самих геймеров, но и на членов их семей, которые вынуждены их содержать.

Но стоит надеяться, что не все потеряно для этой части населения. Ученый из Индианского университета Эдвард Кастронов прогнозирует, что через 20 лет геймер станет официальной профессией — это явно изменит статистику. Остается только подождать. Ну а пока видеоигры становятся все реальнее, более того скоро они начнут подстраиваться под личность игрока, что точно не порадует тех, кто обеспечивает безработных геймеров. (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: видеоигры, США
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