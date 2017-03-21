Почему автопилот в ближайшее время не заменит водителя

О довольно неожиданном и весьма опасном эффекте, который компания Ford обнаружила в ходе тестирования своих беспилотных автомобилей.

Агентство Bloomberg рассказало о том, что компания Ford обнаружила довольно неожиданный и весьма опасный эффект в ходе тестирования своих беспилотных автомобилей. Можно даже сказать, что выявленная неожиданность поставила под угрозу безопасность инженеров-испытателей и бросила вызов всей опытно-конструкторской программе автогиганта на этой ниве. Причём, словно в плохом производственном романе, прозвучали затёртые донельзя слова никто не мог и предположить такого.

Но действительность сумела превзойти ожидания…

Чтобы лучше понять глубину проблемы, вначале несколько слов про само понятие беспилотный или самоуправляемый автомобиль. Согласно классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE) выделяется пять уровней автономности транспортного средства.

0 - полный контроль со стороны водителя, даже если автомобиль в состоянии сообщить об угрозах.

1 - системы автоматического регулирования отдельных аспектов движения, например, помощь при ускорении/торможении.

2 - частичная автоматизация: использование бортовых систем как для управления автомобилем, так и для регулирования скорости, тогда как водитель отвечает за всё остальное.

3 - условная автоматизация: возможность автоматического контроля над всеми аспектами вождения при условии, что водитель в любой момент может взять на себя управление автомобилем.

4 - высокий уровень автоматизации: автомобиль в состоянии осуществлять контроль над всеми аспектами вождения в большинстве ситуаций, вмешательство водителя – в исключительных случаях.

5 - полная автоматизация: самостоятельная езда в любых условиях, водитель не требуется.

Существующие в настоящее время прототипы в большинстве своём относятся к уровням 3 и 3+. Хотя Google car, сменивший марку на Waymo, и выпустил автомобиль без руля и педалей, он пока тестируется в довольно ограниченных дорожных условиях. Тем не менее, километраж растёт и прогресс идёт.

Другие компании также вовлекаются в эту гонку. И, как было сказано выше, обнаруживают неожиданные эффекты самоуправления.

В частности, как утверждает Bloomberg, инженеры, производящие тестовые поездки на беспилотниках, стали засыпать за рулём от скуки – ведь им практически ничего не надо было делать. И это поставило под удар всю программу испытаний, ибо ключевым её условием была обязанность человека в любой момент взять управление на себя.

Официально корпорация Ford опровергла Bloomberg. Она заявила, что сообщения СМИ о том, будто инженеры компании стали засыпать во время тестирования беспилотных автомобилей являются неточными. Но в то же время признала наличие угрозы безопасности от автопилота. Высокий уровень автоматизации процесса вождения автомобиля без полной автономности может создать ложное чувство безопасности для водителя, говорится в заявлении компании.

Такой вот неожиданный подвох, связанный ещё и с тем, что к практическому созданию полностью самоуправляемого автомобиля, способного к езде в любой дорожной и погодной ситуации, автокомпании, по сути ещё не приступали. Слишком высок там уровень технической сложности задачи.

Так что когда говорится о том, что самоуправляемые автомобили заполонят городские улицы уже в 2025-2030 гг., на самом деле имеется в виду вот это.

Беспилотные автомобили к этому сроку будут в лучшем случае третьего уровня самоуправляемости. Четвёртый уровень, возможно, будет задействован на скоростных магистралях вне городов, ну а пятый… С ним всё сложно. И рассуждения о том, что миллионы шофёров уже вскорости останутся без работы – пока не более, чем спекуляции. Или рекламные ходы, как у Uber.

Как вам такой подвох?