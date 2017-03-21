Периодические затухания излучения Солнца
21:18. 21 марта 2017 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Многие пристально следят за вспышками на Солнце и за геомагнитными возмущениями на Земле. Это связывается с самочувствием, адекватностью поведения людей, психикой и здоровьем в целом. Как говорят – это влияет на метеочувствительных. Я скажу, что влияет на всех, но редко кто сопоставляет свои наблюдения.
Кто постоянно следит за этими графиками, давно понял, что вспышки на нашем светиле не всегда имеют отношение в повышенным уровням геомагнитных возбуждений. Даже в периоды спокойного Солнца случаются сильнейшие магнитные бури на Земле. Видимо, это связано с космическим излучением масштаба галактики, а не солнечным. Пару дней назад заметил еще одну особенность в излучении нашего Солнца – это периодические затухания в рентгеновском диапазоне.
Все началось в начале марта:
Это были кратковременные (не более часа) разрывы в показаниях, в данных со спутника GOES-15. Можно было списать на помехи или аппроксимацию кратковременных мощных изменений в излучении.
Но оказалось, что это выливается в систему и регулярность:
Эти исчезновения излучения происходили каждые сутки в 12часов по мск.
Дальше график стал более отрисованным в провалах
Давно не было такого спокойного излучения
Можно было бы предположить, что эти провалы связаны с периодом вращения Солнца вокруг своей оси. Но сидерический период вращения внешних видимых слоёв сетила примерно 25 земных суток (у полюсов медленнее – до 34 суток).
Может быть, это связано с работой и положением спутника? Были новости о прекращении работы спутника GOES-15: Спутник GOES-15 неожиданно прекратил работу. Но потом, видимо, заработал…
Здесь сказано, что он продолжает работы. Эти провалы в излучении может быть привязаны как-то к вращению Земли?
Два спутника этой серии висят на геостационарной орбите, один в западном полушарии (GOES-13 – в восточном). Т.е. период вращения равен периоду вращения Земли. Но как он следит за Солнцем при вращении? Поворачивается к Солнцу7 Может быть, на этот один час в 12 часов по мск. он закрывается Землей от Солнца и по-этому его показания по излучению Солнца в рентгене падают до нуля? Один час – это 15 градусов поворота Земли. А в тени он должен быть минимум 150 градусов. Или из-за наклона Земли он может вообще не перекрываться ее тенью? Если это так, то нужны пояснения для обычных граждан. Иначе это все вводит в такие размышления…
Год назад примерно в это время у GOES-15 тоже прослеживались такие провалы в излучении.
А что говорят данные от других спутников?
Вот данные с других спутников и в других вариантах излучения. Видно, что поток электронов от Солнца тоже как-то связан в изменениями в рентгеновском спектре.
Данные с двух спутников GOES. У GOES-13 наблюдается наоборот всплеск перед провалом излучения у GOES-15. Странно это.
Данные с сайта
На Солнце тоже нет ни одного темного пятна и излучение его спокойно.
Что это за провалы излучения, для меня не понятно.
Может быть, кто знает ответ?
Источники графиков:
[Spoiler (click to open)]http://gismeteor.at.ua/load/kosmos/prog
noz_magnitnykh_bur/4-1-0-39
http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.h
tml
Может быть, мы вообще имеем дело с глюками и багами нашей реальности? А все обстоит вот так:
Кто постоянно следит за этими графиками, давно понял, что вспышки на нашем светиле не всегда имеют отношение в повышенным уровням геомагнитных возбуждений. Даже в периоды спокойного Солнца случаются сильнейшие магнитные бури на Земле. Видимо, это связано с космическим излучением масштаба галактики, а не солнечным. Пару дней назад заметил еще одну особенность в излучении нашего Солнца – это периодические затухания в рентгеновском диапазоне.
Все началось в начале марта:
Это были кратковременные (не более часа) разрывы в показаниях, в данных со спутника GOES-15. Можно было списать на помехи или аппроксимацию кратковременных мощных изменений в излучении.
Но оказалось, что это выливается в систему и регулярность:
Эти исчезновения излучения происходили каждые сутки в 12часов по мск.
Дальше график стал более отрисованным в провалах
Давно не было такого спокойного излучения
Можно было бы предположить, что эти провалы связаны с периодом вращения Солнца вокруг своей оси. Но сидерический период вращения внешних видимых слоёв сетила примерно 25 земных суток (у полюсов медленнее – до 34 суток).
Может быть, это связано с работой и положением спутника? Были новости о прекращении работы спутника GOES-15: Спутник GOES-15 неожиданно прекратил работу. Но потом, видимо, заработал…
Здесь сказано, что он продолжает работы. Эти провалы в излучении может быть привязаны как-то к вращению Земли?
Два спутника этой серии висят на геостационарной орбите, один в западном полушарии (GOES-13 – в восточном). Т.е. период вращения равен периоду вращения Земли. Но как он следит за Солнцем при вращении? Поворачивается к Солнцу7 Может быть, на этот один час в 12 часов по мск. он закрывается Землей от Солнца и по-этому его показания по излучению Солнца в рентгене падают до нуля? Один час – это 15 градусов поворота Земли. А в тени он должен быть минимум 150 градусов. Или из-за наклона Земли он может вообще не перекрываться ее тенью? Если это так, то нужны пояснения для обычных граждан. Иначе это все вводит в такие размышления…
Год назад примерно в это время у GOES-15 тоже прослеживались такие провалы в излучении.
А что говорят данные от других спутников?
Вот данные с других спутников и в других вариантах излучения. Видно, что поток электронов от Солнца тоже как-то связан в изменениями в рентгеновском спектре.
Данные с двух спутников GOES. У GOES-13 наблюдается наоборот всплеск перед провалом излучения у GOES-15. Странно это.
Данные с сайта
На Солнце тоже нет ни одного темного пятна и излучение его спокойно.
Что это за провалы излучения, для меня не понятно.
Может быть, кто знает ответ?
Источники графиков:
[Spoiler (click to open)]http://gismeteor.at.ua/load/kosmos/prog
http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.h
Может быть, мы вообще имеем дело с глюками и багами нашей реальности? А все обстоит вот так:
Источник: sibved.livejournal.com