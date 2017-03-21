Перехватчик МиГ-41, на смену МиГ-31. Лучшие в мире.

Генеральный конструктор, вице-президент по инновациям Объединенной самолетостроительной корпорации (ОСК) Сергей Коротков сообщил о том, что корпорация проводит работы по созданию перехватчика нового поколения МиГ-41, который должен прийти на смену МиГ-31.

Причем самолет разрабатывают не только конструкторы РСК «МиГ», но и специалисты других компаний, входящих в состав РСК.

По свидетельству Короткова, который прежде занимал пост генерального директора и генерального конструктора РСК «МиГ», в получении нового перехватчика заинтересовано Министерство обороны РФ. То есть эти работы не инициативного характера. В связи с закрытостью темы он не стал говорить о характеристиках будущих высотных истребителей и их вооружении.

Вполне понятно, что МиГ-41 по параметрам должен превосходить МиГ-31. И это будет очень мощное оружие, поскольку МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 году, и поныне является самым скоростным (3000 км/ч) и самым высотным (20000 м) в мире.

Этот самолет опередил свое время. До 2000 года был единственным в мире истребителем с РЛС с фазированной антенной решеткой. Он, как и американский перехватчик F-14, вооружен ракетами «воздух-воздух» большой дальности. Но «американец» уже 11 лет находится «на заслуженном отдыхе».

А «россиянин» продолжает не только служить, но и устанавливать мировые рекорды.

Истребитель-перехватчик МиГ-31

МиГ-31 стал ответом на угрозы, появившиеся во второй половине 60-х годов. Старый советский перехватчик Ту-128 был неэффективен против американского стратегического бомбардировщика FB-111 с ракетами с ядерной боеголовкой, способного на сверхзвуковой скорости совершать низковысотный полет с огибанием рельефа местности. Еще хуже обстояли дела при попытке перехвата разработанного по заказу ЦРУ разведчика SR-71, который был назван «Черным дроздом». «Дрозд» развивал феноменальную скорость в 3,2 М и имел практический потолок в 26000 м. Ту-128 имел вдвое меньшую скорость и меньший на 10000 м потолок.

Правда, в войска начинал внедряться МиГ-25, который по скоростным и высотным показателям несущественно проигрывал «Черному дрозду». Но на SR-71 использовалась более совершенная авионика четвертого поколения. А МиГ-25 относился к поколению 3++. Поэтому МиГу было непросто с ним справиться. Ситуация усугублялась и тем, что «Дрозд» был первым самолетом, при строительстве которого применялись стелс-технологии, в связи с чем советскому перехватчику было непросто разглядеть его в небе.

При разработке МиГ-31, первого советского самолета четвертого поколения, значительные усилия были направлены на создание эффективной РЛС с фазированной антенной решеткой. Для испытания перехватчика с полной приборной комплектацией пришлось переоборудовать полигон в Ахтубинске. Впервые в истории отечественной авиации испытания проводились с разнесением перехватчика и цели более чем на 200 км. Именно на таком удалении РЛС «Заслон» обнаруживала бомбардировщик FB-111. Истребитель засекался на расстоянии 170 км. Чуть меньшую дальность пуска имели специально созданные для МиГ-31 ракеты Р-33 — 160 км.

Использование принципиально новой бортовой РЛС позволило увеличить число обнаруживаемых целей до 24 и до 4 — сопровождаемых. Таким образом, дальность обнаружения, сопровождения и ракетного обстрела у нового перехватчика существенно возросли. Для поиска целей в пассивном режиме, то есть без включения РЛС, используется тепловой пеленгатор 8ТК. Он обнаруживает самолет по излучению работающего двигателя на расстоянии в 56 км.

Помимо ракет большой дальности, МиГ-31 использует ракеты средней и малой дальности. Также самолет вооружен шестиствольной 23-мм пушкой.

До 2006 года, когда был снят с вооружения F-14, конструкторы ОКБ Микояна и Гуревича заочно участвовали в споре с конструкторами компании «Грумман», которые подтягивали свой самолет за счет ряда модернизаций к уровню МиГ-31. Однако сравняться так и не смогли.

Хотя, конечно, перед этими двумя самолетами были поставлены не идентичные задачи. «Американец», будучи палубным самолетом, должен отражать воздушные атаки на авианосец, что предполагает не только патрулирование, но и участие в воздушных боях с неприятелем. «Россиянин» контролирует большие территории и не должен завоевывать господство в воздухе.

В значительной степени именно поэтому у F-14 ниже скорость и потолок, но выше маневренность. От МиГ-31 требуется догнать противника на любой высоте и выпустить по нему ракеты. Именно поэтому в него заложена низкая для класса истребителей максимальная эксплуатационная перегрузка — 5g. У F-14 в полтора раза выше — 7,5g.

Качество перехватчика определяет такая характеристика как «предельный рубеж перехвата» — это удаление цели, при котором перехватчик, стартовав, способен догнать и уничтожить ее. При скорости цели 2,35 М для МиГ-31 этот параметр равен 720 километрам. Для F-14 цель, летящая со скоростью всего лишь 1,5 М, досягаема с расстояния, не превышающего 250 км. При скорости цели 0,8 М рубежи такие: 1250 и 800 км.

Но ракета для F-14, AIM-54, была более дальнобойная — 185 км против 160 км у МиГ-31. К тому же она обладала лучшими перегрузочными способностями, и более высокой скоростью — 5 М против 4,5 М.

В 2006 году США отказались от самолетов-перехватчиков, заменив F-14 на палубный многоцелевой истребитель F/A-18E/F Super Hornet. При примерно равных со списанным самолетом летных характеристиках он вооружен ракетой, имеющей дальность 40 км. Таким образом, вся противовоздушная оборона авианосных групп была возложена на ракетное вооружение.

Разумеется, в этом есть резон. Поскольку держать на палубе ограниченной площади самолеты двойного назначения нерационально, это приводит к снижению ударного потенциала АУГ. А ведь это их основная задача. Российская же структура ПВО без самолетов-перехватчиков обходиться не может в силу громадной площади защищаемой территории, окруженной с запада, востока и юга многочисленными военными базами сопредельных государств, где бал правит НАТО. США же окружены громадными водными пространствами, а также латиноамериканскими странами с невысоким военным потенциалом.

А в это время МиГ-31 ушел еще дальше вперед. С 2008 года проводится его модернизация до модификации МиГ-31БМ. В самолете меняется почти вся электроника. Появилась новая ракета Р-37 с дальностью 300 км. Вооружение было дополнено ракетами «воздух-поверхность». Новая РЛС «Заслон-М» способна обнаруживать бомбардировщики, находящиеся на удалении в 400 км, а истребители — на 320 км. Одновременно сопровождаются 24 цели и атакуются 8.

Обновленный перехватчик получил возможность уничтожать аэродинамические цели, имеющими скорость 5 М, а также спутники на низких, до 150 км, орбитах.

В отношении МиГ-41 известно лишь, что он продолжит линию успешных перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. Надо сказать, что этот самолет мог бы появиться еще в прошлом столетии, если бы не разруха 90-х годов. Дело в том, что к концу 80-х годов ОКБ изготовило и начало испытание пяти прототипов МиГ-31М, которые стали глубокой модернизацией исходной модификации. У них была увеличена максимальная взлетная масса на 5 тонн, частично скорректирован планер. Но работу остановили по известным причинам.

Что-то сейчас использовано в МиГ-31БМ. Например, РЛС «Заслон-М», новая ракета. В МиГ-31М появился новый двигатель с повышенной тягой Д-30Ф6М — 16500 л.с. на форсаже вместо 15500 л.с. Была установлена двухканальная оптико-локационная система. А пушку убрали по причине ее полной бессмысленности для самолета, который не предназначен для участия в ближних боях.

В результате испытаний боевых возможностей самолета на полигоне Ахтюбинска в 1992 году МиГ-31М поразил мишень, находившуюся на расстоянии 228 км, что было невозможно ни для одного самолета мира.

Можно предположить, что новый самолет в значительной степени использует эту разработку. Но при этом, разумеется, при создании бортовой аппаратуры будут использованы последние научно-технические достижения.

В заключение необходимо добавить, что РСК «МиГ» начинает проявлять деловую активность. Совсем недавно прошла презентация МиГ-35. Сейчас компания обещает улучшить самый лучший в мире перехватчик.

http://army-news.ru/2017/03/perexvatchik-mig-41-rsk-vrubaet-forsazh/