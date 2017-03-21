Новости Украины и Новороссии 21 марта 2017

Ляшко требует от Гройсмана поднять пенсии на Украине

Единственный надежный способ преодоления бедности на Украине — это радикальное повышение доходов украинцев.

Об этом заявил в Facebook лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Поэтому мы требуем от правительства поднять пенсии, установив размер минимальной пенсии на уровне продуктового минимума, а также пересчитать пенсии с учетом трудового стажа», — написал он.

Ляшко заявил, что если правительство не выполнит это требование, то будет инициирована его отставка.

«Украинцам — работу и достойную жизнь!», — наобещал радикал.

Єдиний надійний спосіб подолання бідності в Україні — це радикальне підвищення доходів українців. Тому ми вимагаємо від … Опубликовано Олегом Ляшко 20 марта 2017 г.

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Совет регионального развития: «собаки ведут себя странно». Александр Зубченко

Украина после начала блокады «оккупированных территорий» сделала мощный экономический рывок. Более того, началось бурное процветание всего, рост ВВП, инфляция снизилась до десяти процентов, инвесторы дерутся за офисные помещения, рабочих мест с высокой зарплатой море, и уже рукой подать до всеобщего процветания. Я ничего не курю, просто цитирую выступление президента на Совете регионального развития.

Выступление гаранта было бодрым и оптимистичным, несмотря на «сохраняющуюся угрозу нападения РФ по всей линии границы». Линия… Процветание… Совет регионов. Все очень психоделично и даже с элементами эротики головного мозга. Смотрите, что получается: чем меньше регионов остается в Украине, тем ярче и четче она демонстрирует свой рост. Тогда почему МВФ отказался предоставлять транш и отложил на неопределенное время рассмотрение «украинского вопроса»? Они говорят, что надо «изучить ситуацию, возникшую в связи с блокадой». Порошенко считает, что вопрос транша не стоит выеденного яйца той же Кристин Лагард. Все деньги Фонда, до последней, самой вшивой «копийчыны» пошли прямиком в золотовалютные резервы НБУ.

По ходу заседания Петр Алексеевич открыл государственную тайну: оказывается, в 2015 году страна умирала, резервов почти не было, как бах! Мы выстояли и начали резко набирать обороты. Попали, с…ка, в реанимацию, и понеслось. Поэтому МВФ может быть спокоен: все транши сохранены, приумножены, и каждые два часа Валерия Гонтарева обходит резервы дозором, контролируя их наполнение.

Особую психоделичность Совету регионов придавало присутствие там мэра Львова Андрея Садового – неформального лидера парламентской фракции «Самопомочь» и одноименной политической силы. Андрей как бы чувствует, что находиться на воле ему остались буквально считанные дни. Он сам в сочувствующих ему за деньги СМИ («Зеркало недели», принадлежащее семейству опытных сантехников Мостовых) анонсировал свой арест – до 21 марта. Пришьют ему «служебную халатность, повлекшую гибель людей» (трагедия на мусорной свалке в Грибовичах в мае прошлого года), отстранят от должности и бросят в застенки. Все это репрессии «панды» за честную позицию по блокаде. Ну, не могли Семен Семенченко, Володя Парасюк и Егорка Соболев пройти мимо «торговли на крови». А отвечать по всей строгости закона придется ему, Садовому. И президент, глядя прямо в бледное, но мужественное лицо главного поставщика мусора в Украине, бросил ему упрек. Или даже намек на толстые обстоятельства: «Организаторы блокады обманывали общество, поскольку там дыра на границе. На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на выталкивание оккупированных районов из украинского Донбасса в Российскую Федерацию». Спецоперация… И Садовой в ней участвует. Плюс еще намек: «организаторы блокады должны нести ответственность за свои действия». И тут сбылся кошмар любого следователя ГПУ: в процессе оперативных действий выйти на самого себя. Спецоперация по блокаде была введена в действие решением Совбеза по предложению президента. Но сесть, безусловно, должен Садовой, поскольку кто ж верховного главнокомандующего посадит? Он же гарант территориальной целостности. Логично? Безусловно.

Истерический месседж МВФ – «мы не воруем транши», сделанный на заседании Совета регионального развития (парадокс – многих регионов нет, но их развитие идет бешеными темпами), достиг своей цели. Рассмотрение «украинского вопроса» отложено Фондом на неопределенное время. Все, как уже отмечалось, упирается в блокаду.

До сих пор в Администрации президента не выработали четкий и понятный алгоритм объяснения этого феномена. Вроде бы и Садовой редкий мерзавец, по которому плачет камера, но и без президента дело не обошлось. МВФ всполошился, европредставительство в Украине шлет тревожные запросы, МИД Германии просит объяснить, что произошло и как произошедшее отвечает требованиям Минских договоренностей. Вопросов становится все больше, а ответы украинской власти настолько психоделичны, что для необкуренного человека они трудны для восприятия. Что делать?

Если посадить того же Садового за организацию блокады, то начнется война с Галичиной. Винницкие пойдут на львовских, и вся страна утонет в мусоре. Плюс политические последствия: редут возле АП, Парасюк, бьющий уже киевских ментов, и так далее. Интересный расклад. Некоторые наиболее страдающие мозговым энурезом аналитики с подачи того же Садового заговорили о проведении «досрочных выборов президента и парламента». Якобы осенью проведут. После двадцатого октября. Объяснение очень логичное: президент хочет установить тоталитарный режим, и поэтому ему нужны выборы. Более психоделичное объяснение трудно даже придумать. Тиран хочет выборов для установления тоталитарного режима. При этом Порошенко криком кричит, что не допустит потери темпа реформ, которые после выборов парламента будут отброшены «на полгода назад». Как будто ВР что-то сегодня реформирует. Все это можно назвать истерикой. Кто выиграл?

Не знаю, что выиграл Владимир Владимирович Путин, но министр МВД точно набрался бонусов. Он стал главным разводящим в конфликте. При этом запасся письменным приказом гаранта нации, чтобы вложить его при случае. Напугал вице-спикера Сыроид до состояния смены памперсов, приведя в парламент полицейских, избитых Парасюком. Человек шесть или семь. Я точно не помню. Воспользовавшись ситуацией, провел объединение агентуры СБУ и МВД под видом подписания манифеста о «совместных действиях «Свободы»*, «ПС»* и «Национального корпуса».

Игорь Валерьевич Коломойский доказал, что он по-прежнему полон сил, творческих планов и ничего не забыл. Спонсор «мусорного восстания Галичины» еще раз подтвердил каноническое определение из учебников для агентуры: для смены государственной власти достаточно примерно 160 решительных и подготовленных человек. От себя добавлю – надо еще два-три решительных дол..еба-депутата. И все получится.

Гарант запутался в двух блокадах – своей и Садового, в результате чего выглядит абсолютно упоротым клоуном. То говорит об экономическом росте, то обвиняет мэра Львова в участии в «российской спецоперации». МВФ вообще подложил гигантскую свинью, поскольку каждые сутки отсрочки – это полный п…ц, несмотря на анонсированный Порошенко «невиданный рост». И только мэр Глухова Мишель Терещенко, создающий центр по применению марихуаны в лечебных целях, пребывает в гармонии с собой и внешним миром. СУГС.

*организации запрещены в РФ

Александр Зубченко, alternatio.org

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Украина пустеет: Госстат называет тревожные данные

На Украине только за январь 2017 года численность населения сократилась на 26,2 тыс. человек. Такие данные по демографической ситуации обнародовала Государственная служба статистики Украины на странице в Facebook. «Численность населения в Украине, по оценке на 1 февраля 2017 года, составила 42558,3 тыс. человек. В течение января 2017 года численность населения уменьшилась на 26,2 тыс. человек», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что отрицательная рождаемость уже давно стала устойчивой тенденцией. Читайте также: ВАЖНО: Кровавая мясорубка под Коминтерново — ВСУ потеряли минимум 10 человек убитыми в ходе неудачной атаки gos_sluzhba_statistiki_ukrainy_naselenie.png

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Рабство 21 века. Украинские гастарбайтеры в Литве. «Корреспондент», Украина

Литовские журналисты провели расследование о нелегкой судьбе граждан Украины на заработках.

Непростая экономическая ситуация в Украине вынуждает украинцев искать работу за границей. Популярной страной среди украинских рабочих мигрантов стала Литва.

Согласно официальным данным украинцы составили почти 60 процентов всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев.

По данным литовской биржи труда, в 2012 году за работой к ним обратилось 1916 украинцев, а в 2016 уже более шести тысяч получили разрешения.

Чаще всего граждане Украины устраиваются на строительные площадки, вытесняя местных рабочих.

16 марта в Литве опубликовали итоги расследования «Рабство 21 века» о судьбе украинских гастарбайтеров. Оказалось, что наших соотечественников часто обманывают — платят в несколько раз меньше обещанного.

«Корреспондент».net решил разобраться, с чем украинцам приходится сталкиваться в поисках заработка в Литве.

Денег нет даже на еду

Как пишут журналисты 15min.lt, проводившие расследование, украинских заробитчан часто обманывают не только работодатели, но и сами посредники.

Издание подкрепляет свою информацию рассказами самих мигрантов. Так, сварщик из Кривого Рога Олег Цома в своем городе работал на металлургическом комбинате, где получал 100 долларов. Ему этих денег было недостаточно и Цома обратил внимание на объявление о рабочих местах в Литве.

Приехав в Вильнюс с десятью товарищами он проработал четыре месяца на металлургической фабрике в Клайпеде, но получал около 20 евро за неделю, что в десять раз меньше обещанного. Криворожанину иногда питался в бесплатной столовой. Цома говорит, что за год в Литве так поступают с 200-300 украинцами.

Издание нашло целую сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя рабочим копейки.

Как рассказывает руководитель программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене, украинцы к ним приходят за едой.

«Вчера украинцы вновь приходили. Просят помочь им продуктами, потому что не хватает денег. Мы приобрели им пакет с едой. Они говорят, что им очень стыдно, но пока не выплатят заработанное, другого выхода у них просто не остается», — говорит Мишинене.

Литовские журналисты узнали, кто занимался трудоустройством Цомы — 32-летний Мариус Урбонас. Он объясняет, что денег не платил, поскольку работы не было. Урбонас отмечает, что ему приходилось платить за аренду квартиры, в которой жили украинцы, не хотевшие уезжать.

Также он сам обвинил гастарбайтеров в обмане: «Заверили, что все бумаги оформлены, но оказалось иначе».

Торговля украинцами

Обманутые украинцы обращаются в полицию, прокуратуру и Трудовую госинспекцию.

«Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну а сейчас заметна настоящая тенденция — в Литве происходит торговля украинцами», — заявил замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка.

Он отметил, что жульнические договоры на работу в Литве заключаются через польские фирмы.

«Но речь идет о фиктивных договорах, на которых наживаются посредники», — говорит эксперт.

За январь и февраль этого года в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В течение прошлого года поступило тридцать подобных жалоб.

По словам Цомы, его и других украинцев уволили с клайпедской фабрики 1 февраля, но сообщили об этом только через несколько недель.

Александра Харченко из Западной Украины обманули сами работодатели. Сначала ему платили по 35 евро в неделю, обещаю, что вскоре ситуация улучшится, но через четыре месяца работодатель исчез.

Десятерых украинцев подрядили в Каунасе строить торговый центр Mega. Поселили в мотеле, за который им пришлось платить из собственного кармана, заработанных денег не выдавали. Под конец им вручили лишь по 50 евро на обратный билет в Украину.

Директор компании Izomarinаs, строившей торговый центр, Адамас Ясковецас заявил, что сам этих работников не нанимал, а сотрудничал с польским трудовым агентством.

«Корреспондент», Украина

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Пусть Россия проводит своё «Евровидение» с ЛНР, ДНР, Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем! Песня не прощается с тобой! — украинский журналист-неонацист

Скандальный украинский журналист Тарас Березовец, известный не столько своими работами, сколько неонацистскими выходками и высказываниями, прокомментировал возможный запрет въезда на территорию Украины российской певицы Юлии Самойловой, заявив, что это — справедливое решение. Березовец заявил, что любое решение Киева «было бы обращено пропагандой Кремля против Украины», поэтому важно решить этот вопрос заранее. К тому же в администрации Порошенко уже продумали все возможные последствия и сомнений в законности запрета не было с самого начала. Теперь главное — «это дело довести до конца и объяснить организаторам, почему Самойлова не может ехать в Украину» и «не бояться истерики Кремля». Читайте также: Россия посылает уродство на «Евровидение», — экс-министр культуры Украины и кума Порошенко (ВИДЕО) Он заявил, что Россия может устроить бойкот конкурса, однако сделает этим хуже только себе. «В конце концов, можно провести своё альтернативное. Россия, ЛНР, ДНР, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье! Как там, «песне ты не скажешь — до свиданья, песня не прощается с тобой», — пишет Березовец. Читайте также: «Уродливое животное», — украинцы накинулись на куму Порошенко за оскорбление россиянки Самойловой (+ВИДЕО) Как сообщала «Русская Весна», СБУ подготовила документ о запрете въезда на территорию Украины Юлии Самойловой.

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На Волыни штурмуют скотомогильник — тысячи трупов животных гниют под открытым небом (ВИДЕО)

На Волыни обнаружили тысячи тонн трупов животных, гниющих под открытым небом. Такой скотомогильник устроил местный ветсанзавод. Из-за невыносимой вони и загрязнения почвы местные жители взяли предприятие в осаду. На грани экологического бедствия может оказаться не только Волынь. Причина этого в том, что государственная компания в поисках удешевления переработки отходов прибегла к эксперименту, а также в упразднениии санитарно-эпидемиологического надзора как такового и Санэпидслужбы в частности. Как уже не раз иронизировали пользователи Интернет: «Украина несомненно приблизилась к Европе, к средневековой Европе». Читайте также: Мы не пророссийские, мы — русские! — отважная женщина поставила провокатора-оккупанта на место (ВИДЕО)

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Гройсман подтвердил удар по экономике Украины из-за блокады ДНР и ЛНР

Премьер Украины Владимир Гройсман признал необходимым снизить прогноз по росту экономики из-за торговой блокады ДНР и ЛНР. Грузовое железнодорожное сообщение с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой заблокировано с конца января на ряде участков. Инициаторами блокады стала группа бывших участников АТО, в которую вошли несколько депутатов Верховной рады Украины. По их мнению, Киев должен прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, а все товары признать контрабандой. С 15 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины прекратил грузовые перевозки на территорию республик. “Это повлияет на валютную выручку, на торговый баланс нашей страны, это повлияет на рост ВВП. Если мы закладывали 3% роста, это означало, что экономика начинает оживать и мы сможем продукт этой экономики реинвестировать в жизнь людей… Выходит так, что мы должны корректировать экономический рост в сторону уменьшения”, — сказал Гройсман. Уже ясно, что сумма ущерба составит несколько миллиардов долларов в лучшем случае, но, скорее всего, общие потери будут исчисляться десятками миллиардов, так как только на налогах бюджет Украины потеряет до $2,5 млрд. Гройсман также заявил, что блокада направлена против Украинцев. Ранее он уже отмечал негативные эффекты блокирования торговли и обещал сокращение финансирования украинской армии. Для самой Украины подобные выходки могут иметь весьма неприятные последствия. Начать хотя бы с того, что МВФ перенес рассмотрение вопроса о выделении очередного транша на $1 млрд. Киев не только не спешит выполнять условия меморандума, но и намерено вредит собственной экономике. Судя по всему, бюджет на 2017 г. будет более проблемным, чем ожидалось. Согласно прогнозу, дефицит составит около 3% ВВП, но при выпадении большого объема доходов он увеличится, как минимум на 0,5 п.п. Рост экономики ожидается на уровне 3%, а инфляция в районе 8,1%.

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«Независимость по-украински»: Гройсман по всему миру ищет уголь

Правительство Украины изучает возможность закупки угля в США, Австралии или ЮАР. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно», – сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Украина стала независимой от российского газа.

«Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на пол миллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», – сказал глава правительства.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Провокация Ахметова: Металлурги – патриоты

После введения внешнего управления на металлургических предприятиях ДНР и ЛНР, руководство бывшего владельца, компании “Метинвест”, проявляя исключительную заботу о своих трудящихся, внезапно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рекомендовало им бросить все и приезжать на работу в другие города, все еще подконтрольные остаткам Украины. Подробности потенциального переезда и условий трудоустройства нигде подробно не разглашаются, но то, что срочно непереехавшие будут уволены – такие слухи более, чем правдоподобны.

Впервые услышав эту новость, я воспринял ее на уровне очередного бреда, более чем полностью заполнившего украинскую новостную ленту. Потому что, трудно представить обычного рабочего-металлурга, который мгновенно срывается с места и уезжает жить и работать в другой город, на другой завод из-за того, что на родном предприятии сменился хозяин. И ладно бы – уехать за лучшей долей, в лучшие условия, на высокую зарплату. Но ведь совсем недавно, пару недель назад, руководители тех же мариупольских предприятий жаловались:

“Напомним, с начала блокады ж/д сообщения в Донецкой области только МК «Азовсталь» потерял треть заказов. Поставки угольного концентрата на предприятие уменьшились на 28%, кокса – на 15 %, начались перебои с поставками флюсового известняка для известково-обжигового цеха. Поставки кокса на ММК им. Ильича уменьшились на 34,5%, на 50,5% сократилось поступление флюсового известняка, на 61% – угля марки АС для аглофабрики. На данный момент загрузка мощностей «Азовстали» и ММК им. Ильича упала до 55-60%. Сохраняется угроза дальнейшего снижения производства.”

Но поскольку нынешняя Украина – страна чудес, то в ней снижение производства и уменьшение загрузки мощностей предполагают дополнительный прием на работу специалистов. Руководитель “Азовстали”, Энвер Цкитишвили, демонстрирует поистине отеческую заботу о своих бывших работниках и готов принять их с распростертыми объятиями, невзирая на временные трудности с производством. Что очень нехарактерно в отношениях капиталиста и наемного рабочего:

“Несмотря на утрату Группой Метинвест контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации. Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест. За последние сутки на «Азовсталь» были приняты первые сотрудники ЕМЗ. Так же сегодня действуют и на других предприятиях компании – в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге. Мы ценим каждого сотрудника и всегда готовы прийти людям на помощь!”

Сколько именно сотрудников из Енакиева резко сорвалось в Мариуполь – благоразумно не уточняется, но сомнений в их настоящем патриотизме не возникает. Единственное, что омрачает эту благостную картину – смутные ассоциации с выходом из Крыма украинских военных, которые потом мыкались по трущобам и жаловались в Ютубе на превратности судьбы.

Но такие размышления слишком сложны для свидомого украинца. Да и длительной памятью он, как правило, не отягощен. В этом и есть его коренное преимущество.

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Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Россия объявит бойкот «Евровидению», если Самойловой запретят въезд на Украину, — сенатор

Россия будет бойкотировать «Евровидение-2017», если Юлии Самойловой запретят въезд на территорию Украины. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, назвавший «абсурдным» возможное решение украинских властей. «Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол», — сказал он, отметив, что Россия не намерена менять своего представителя из-за решения Службы безопасности Украины. «Менять участника в угоду этому безумному решению — это пораженческое поведение», — подчеркнул сенатор. Читайте также: Пьют, ходят на нацистские сборища и продают друг другу китайские трусы, — российский бизнесмен о галичанах

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Или вам есть, что сказать, Кличко?

Титаны в одном эфире

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МВФ отложил выделение Киеву транша после встречи G20, считают на Украине

Вопрос о выделении Киеву четвертого транша от МВФ сняли после встречи «большой двадцатки» (G20) в минувшую пятницу, считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По словам Ревы, вопрос о выделении Украине очередного транша МВФ «сняли в пятницу, после встречи «двадцатки».

«И, как раз, это очевидно, этот вопрос обсуждался лидерами самых больших стран мира. И официально после этого было заявление МВФ», — сказал Рева в эфире телеканала «112 Украина«.

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Мусорная катастрофа: Во Львове закроют школы и детсады

Ситуация с мусором во Львове начинает приобретать катастрофический характер. На сегодня 59 мусорных площадок в учебных заведениях являются переполненными и возможности вывозить мусор нет. Об этом сообщила во время пресс-конференции директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная. По ее словам, наихудшая ситуация с вывозом мусора сложилась на территории учебных заведений во Франковском районе. «Во Франковском районе переполнены 19 площадок, в Шевченковском и Железнодорожном районах по 13 площадок. При плюсовой температуре эти отходы разлагаются, а это ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации во Львове», — сказала она. Если мусор будет постоянно накапливаться и не вывозиться с территории учебных заведений, то это будет представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Не исключено, что занятия в учебных заведениях могут прекратить. «Мы самостоятельно прекратить обучение в учреждениях не можем, такие вопросы рассматриваются на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если есть такая угроза учебные процессы должны останавливаться. Если будет потепление и мусор не вывезут — это будет серьезная проблема», — отметила Сличная. Читайте также: Мы не пророссийские, мы — русские! — отважная женщина поставила провокатора-оккупанта на место (ВИДЕО)

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