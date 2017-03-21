Налетом на конвой «Хезболлы» Израиль протестировал сирийское терпение

17 марта сирийское информационное агентство SANA сообщило об уничтожении израильского истребителя. По данным Минобороны арабской республики, ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийских войск в районе Пальмиры. Силы противовоздушной обороны САР открыли ответный огонь. По нарушителям было выпущено несколько ракет С-200. В результате один израильский истребитель сбит, а второй получил повреждения.

Всего, по данным Сирийской арабской армии (САА), в налете участвовали четыре неназванных истребителя, правда, позже опознанных как F-16I Sufa (в переводе с иврита «Шторм»). В дальнейшем появилось ответное сообщение Минобороны Израиля. В нем говорилось, что противовоздушные силы при помощи новейшего ЗРК Arrow сбили запущенные с территории Сирии ракеты. Затем израильское военное ведомство скорректировало свою позицию, уточнив, что сбиты были именно ракеты комплекса С-200, запущенные по истребителям ВВС, возвращавшимся с авиаудара по боевикам «Хезболлы». При этом ни одна израильская машина не пострадала, а Arrow показала очень высокий результат.

Отсутствие железных аргументов

И в медиапространстве разразился информационный шторм. С места событий в Сирии начали приходить сообщения, что после израильской бомбежки боевики запрещенного в России ИГ перешли в контрнаступление и практически захватили позиции проправительственных отрядов. На еврейское государство посыпались обвинения в поддержке террористов.

“ В этой ситуации «Буки», а тем более «Панцири» были уже бесполезны, поэтому огонь открыл самый дальнобойный комплекс в арсенале ПВО Сирии – С-200 ”

Спустя некоторое время из Израиля стали поступать фотографии с предметами, похожими на остатки ракеты. Обломки упали на жилые дома в районе Иерусалима, но судя по кадрам, жертв среди местного населения не было. Также появились первые фотографии предполагаемой жертвы израильского авиаудара, командира одного из отрядов «Хезболлы».

Несмотря на запутанную информационную картинку, попытаемся разобраться, что произошло в сирийском небе ночью 17 марта.

Достоверно известно, что авиаудар имел место в 2 часа 40 минут по сирийскому времени. Удар действительно наносили F-16I, но их целью были не позиции САА, а конвой «Хезболлы». По израильским данным, ливанские боевые отряды перевозили некие ракеты. Предположительно эти изделия были захвачены в боях с ИГ и хозяйственные руководители группировки решили перевезти их на свои базы в Ливане.

F-16I Sufa – очень специфический самолет. ВВС Израиля заказали эти многофункциональные легкие истребители для одной задачи: прорыв линии ПВО и нанесение ударов в глубине территории противника. Двухместная машина не только оснащена дополнительными встроенными топливными баками, увеличившими дальность полета, но и самыми современными системами РЭБ и предупреждения о применении средств ПВО.

ВВС Израиля традиционно воспользовались небом Ливана. У военных этой страны нет радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны, поэтому помещать израильским Sufa было некому. Сирийские военные утверждают, что F-16 вошли в воздушное пространство арабской республики и нанесли удар.

Сразу после этого командование САА дало разрешение на применение средств ПВО. И по израильским истребителям отстрелялся комплекс С-200. Затем израильское военное ведомство выпустило сообщение о перехвате сирийских ракет комплексом Arrow.

Сразу же следует отметить, что никакие отряды ИГ в контратаку не переходили. Удар был нанесен по объектам недалеко от авиабазы «Тияс» (50 километров от Пальмиры). Но не по самой авиабазе, как поспешили сообщить некоторые «информированные» источники с места событий.

Если израильтяне смогли хотя бы показать некие обломки, свалившиеся с неба, то сирийская сторона ограничилась сообщениями. Ни обломков самолетов, ни, что весьма примечательно, последствий авиаударов до сих пор не продемонстрировано. Хотя ранее несколько ударов по сирийским позициям военно-воздушных сил антиигиловской коалиции были широко освещены – Дамаск тогда представил весьма убедительные доказательства. Но не сейчас.

Израиль уже не один год ведет полномасштабную воздушную охоту за отрядами «Хезболлы», действующими в Сирии. Тель-Авив стремится ослабить боевиков до того, как они вернутся в Ливан, а заодно выбить наиболее одиозных полевых командиров. Тактика достаточно проста. Израильские самолеты входят в воздушное пространство Ливана и, не покидая его, производят пуски крылатых ракет. Обычно это AGM-142, дальность которых составляет 80 километров. Главная проблема для ВВС Израиля в этой воздушной войне – конфигурация израильско-ливанско-сирийской границ.

Фактически прорваться на территорию Сирии можно только через район Латакии и Дамаска. Это прекрасно знают сирийские военные, а также помогающие им российские инструкторы. Поэтому на самых удобных маршрутах израильские боевые машины могут ожидать наиболее современные зенитные комплексы в сирийском арсенале – «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1».

7 декабря 2014 года израильские военные летчики протестировали возможности сирийской ПВО, нанеся масштабный удар по пунктам управления, складам и центрам связи в Дамаске. Пуски крылатых ракет прикрывались постановкой радиоэлектронных помех.

Но результат не оправдал затрат. Практически все израильские ракеты стали жертвами «Панцирей» и «Буков». Видео с перехватами и фотографии остатков AGM-142 широко распространялись сирийскими средствами массовой информации.

Как, чем и зачем

Но если посмотреть карту и воспользоваться линейкой, то становится понятно, что «главный калибр» ВВС Израиля в борьбе с «Хезболлой» – ракеты AGM-142 – тут не очень-то подходит. От Тияса до границы Ливана – более 150 километров, что вдвое превышает дальность ракеты. Да и сам выбор данного боеприпаса для удара по движущемуся конвою достаточно сомнителен – ранее Израиль применял такие ракеты исключительно против стационарных целей.

Фото: ribalych.ru

Можно предположить, что конвой остановился на ночь и его настиг удар. Но все равно израильским самолетам для этого пришлось бы войти, пусть и ненадолго, в воздушное пространство Сирии, углубившись минимум на 70–80 километров. Причем сделать это так, чтобы не получить ракету от «Буков», дислоцированных преимущественно в районе Дамаска.

Ранее израильские ВВС таких рисков предпочитали избегать. Достаточно вспомнить, что в 2013 году удар по хранилищам, где предположительно находились закупленные Дамаском у России береговые ракетные комплексы «Бастион», наносился КР с израильских подводных лодок. Тель-Авив предпочел самолетами не рисковать.

Вызывает вопрос и ответный удар сирийской ПВО по нарушителю, вторгшемуся на десятки километров в воздушное пространство. Были задействованы дальнобойные комплексы С-200, и обломки ракеты обнаружены уже на территории Израиля аж в районе Иерусалима. Остатки другой ракеты якобы нашли на территории Иордании. Если эта информация достоверна, маршрут F-16I получился очень интересным.

Большая охота

Пройдя над Ливаном, пилоты резко поменяли курс и вошли в воздушное пространство Сирии, постаравшись обойти все известные им позиции ПВО. Возможно, что экипажи действовали нагло, не ожидая немедленной реакции сирийской противовоздушной обороны.

У них были основания надеяться на безнаказанность. После размещения в Латакии зенитно-ракетной системы С-300В4 между Россией и Израилем сразу же начались переговоры о недопущении инцидентов в воздухе. Поэтому можно предположить, что не только для российской ПВО, но и для сирийской Москва и Дамаск ввели многоуровневую систему подтверждения воздушных целей и разрешения на открытие огня.

И пока прошли команды боевого управления, пока было получено необходимое разрешение, «Штормы» уже подходили к цели. Нанеся удары, F-16I не стали возвращаться в воздушное пространство Ливана. Они пошли на юго-восток, стараясь попасть в неконтролируемый сирийскими средствами ПВО район у иорданской границы.

В этой ситуации «Буки», а тем более «Панцири» ближнего радиуса действия были уже бесполезны. Поэтому огонь открыл самый дальнобойный комплекс в арсенале ПВО Сирии – С-200. Его эффективная дальность доходит до 300 километров. Поэтому если сообщение об обломках ракет в районе Иерусалима и Иордании верны, то можно предположить, что позиция «двухсотки» находилась в районе Дамаска.

Какое то время F-16I уже в воздушном пространстве Иордании (или скорее всего у самой границы) шли строго на запад в сторону Иерусалима. Скорее всего в этот момент их и настигли ракеты. Вспышки в воздухе были видны уже над территорией Израиля. Судя по фотографиям из Иерусалима, следов перехвата на ракетах С-200 не видно. Нет ни пробоин, ни разрывов конструкции. Но нет и фотографий обломков сбитых самолетов. Поэтому можно сделать вывод: сирийская ПВО никого не сбила. Впрочем, как и израильская система Arrow. Ракеты штатно самоликвидировались.

Авиационный налет был хорошо спланирован. Тель-Авив при этом, судя по всему, не постеснялся нарушить российское-израильские договоренности. Но цель была очень важна, потому военно-политическому руководству страны пришлось идти на такой риск.

Повторять не стоит

Но в следующий раз, когда израильские самолеты затеют рискованные маневры вблизи сирийского воздушного пространства, применение средств ПВО уже не будет столь длительным и многоэтапным. Нельзя забывать, что в районе Пальмиры действуют и российские подразделения, а авиабаза «Тияс» – главная точка опоры сирийских войск в наступлении на Пальмиру и Дэйр-эз-Зор. Поэтому вдогонку F-16I могут стартовать ракеты C-300В4, и тогда даже современные средства РЭБ Sufa не спасут.

Павел Иванов

http://vpk-news.ru/articles/35714