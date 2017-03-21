Лукашенко сообщил о задержаниях десятков боевиков в Беларуссии





Сегодня президент Белоруссии, находясь с визитом в Могилёве, сообщил о задержании несколько десятков боевиков, которые, по словам Александра Лукашенко, готовили серию провокаций в республике. По данным спецслужб Белоруссии, боевики проходили инструктаж и тренировки по обращению с различными видами оружия в том числе на территории самой республики.

Информационное агентство Sputnik Беларусь приводит заявление Лукашенко:

Мы уже несколько десятков задержали (… )которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. Не буду утверждать, но где-то там.

По словам Александра Лукашенко, белорусским правоохранителям удалось узнать о вынашивании планов боевиками по дестабилизации обстановки.

Президент РБ:

Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи. Мы сейчас разбираемся, откуда шло финансирование и иная поддержка.

Отметил Лукашенко и активизацию так называемой "пятой колонны" в республике. Его заявление приводит информационное агентство БелТА :

Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси.

фото: http://www.belta.by