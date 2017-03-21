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Лукашенко сообщил о задержаниях десятков боевиков в Беларуссии

14:26. 21 марта 2017 Просмотров - 204 3 коммент. Опубликовал:
Сегодня президент Белоруссии, находясь с визитом в Могилёве, сообщил о задержании несколько десятков боевиков, которые, по словам Александра Лукашенко, готовили серию провокаций в республике. По данным спецслужб Белоруссии, боевики проходили инструктаж и тренировки по обращению с различными видами оружия в том числе на территории самой республики.

Александр Лукашенко сообщил о задержаниях десятков боевиков в РБ

Информационное агентство Sputnik Беларусь приводит заявление Лукашенко:

Мы уже несколько десятков задержали (… )которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. Не буду утверждать, но где-то там.

По словам Александра Лукашенко, белорусским правоохранителям удалось узнать о вынашивании планов боевиками по дестабилизации обстановки.

Президент РБ:

Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи. Мы сейчас разбираемся, откуда шло финансирование и иная поддержка.

Отметил Лукашенко и активизацию так называемой "пятой колонны" в республике. Его заявление приводит информационное агентство БелТА :

Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси.
фото:  http://www.belta.by
https://topwar.ru/111496-aleksandr-lukashenko-soobschil-o-zaderzhaniyah-desyatkov-boevikov-v-rb.html
Метки: задержание террористов, лукашенко
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3 коммент.»

  • 2722 1828
    serjoza 21 марта 2017 в 14:38 Ссылка Пометить
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    Лука думает,что переиграет их..пока не вступить в союх с РОССИЕЙ будет сидеть под топором.

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    STARIK 21 марта 2017 в 15:23 Ссылка Пометить
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    Мой совет Александру Лукашенко: Делай Беларусь – социалистической. Тогда ты будешь любим всем народом Белоруссии. Вся российская власть – продажная, и не нужно уподобаться ей.

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