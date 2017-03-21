Лукашенко сообщил о задержаниях десятков боевиков в Беларуссии
14:26. 21 марта 2017 Просмотров - 204 3 коммент. Опубликовал: Кирилл
Сегодня президент Белоруссии, находясь с визитом в Могилёве, сообщил о задержании несколько десятков боевиков, которые, по словам Александра Лукашенко, готовили серию провокаций в республике. По данным спецслужб Белоруссии, боевики проходили инструктаж и тренировки по обращению с различными видами оружия в том числе на территории самой республики.
Информационное агентство Sputnik Беларусь приводит заявление Лукашенко:
Мы уже несколько десятков задержали (… )которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. Не буду утверждать, но где-то там.
По словам Александра Лукашенко, белорусским правоохранителям удалось узнать о вынашивании планов боевиками по дестабилизации обстановки.
Президент РБ:
Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи. Мы сейчас разбираемся, откуда шло финансирование и иная поддержка.
Отметил Лукашенко и активизацию так называемой "пятой колонны" в республике. Его заявление приводит информационное агентство БелТА :
Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси.
фото: http://www.belta.by
https://topwar.ru/111496-aleksandr-lukashenko-soobschil-o-zaderzhaniyah-desyatkov-boevikov-v-rb.html
loading...
Лука думает,что переиграет их..пока не вступить в союх с РОССИЕЙ будет сидеть под топором.
loading...
Мой совет Александру Лукашенко: Делай Беларусь – социалистической. Тогда ты будешь любим всем народом Белоруссии. Вся российская власть – продажная, и не нужно уподобаться ей.
loading...
Ты желаешь беларусам стать как северные корейцы.
Добрый
Вспомнил Лаврова
Дебилы БЛ