Круглосуточная работа амфитеатров = энергетических центров.
13:23. 21 марта 2017 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у bskamalov в Круглосуточная работа амфитеатров = энергетических центров.
mylnikovdm
This solar power station puts half of Germany's power on their power grid.
Я не знаю как там насчет half of Germany's power , эти ДОРОГИЕ игрушки легко разрушаются одним очумелым автоматчиком и ими стараются натыкать Индию и т.д. слаборазвивающиеся страны. Про техуход за этими панелями от пыли и т.д. вообще другая песня. Восстановить на коленке они её не смогут.
КУПИЛИ в КРЕДИТ, чуток помучились, ОТДАЛИ КРЕДИТ и вдруг какой то "беженец" решил поиграть в киношку с автоматом. Случайность, бывает каждый раз как только нужно переКРЕДИТОВАТЬ и т.д.
Теперь рассмотрим наводку :
Константин Мащенко
Константин Мащенко
Принцип понятен. Днем - ВЫСОКИЕ ТРУБЫ, ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ, ТЯГА ВВЕРХ. Ночтю НАГРЕТАЯ за день вода дает все ту же ТЯГУ так как наружний воздух остыл и ему нужно мешьше пинка для альпийского рывка .
Но !!!
1. Теплообменник получает всего только одну "дозу" солнца и нагрев воды не такой сильный как хотелось бы. То есть остынет все это дело быстро.
2. Надо набрать альпинистов виртуозов (бабосики в 5 и более размере, спросите цены у московских промышленных альпинистов только за помывку фасада здания) что бы собрали всю эту конструкцию.
3. Техобслуживание … то есть протирка всех этих больших плоскостей стекла без желания провалиться и все сломать.
4. Наш любимый автоматчик разрушает всю эту красоту даже не целясь с закрытыми глазами.
Желание есть еще поиграть в "зеленую энергию" ?
А теперь смотрим вариант гидроаккумулятор, накопитель тепла на старом добром амфитеатре :
Volterra with Etruscan ruins is worth a stop if bicycle touring in Tuscany
У нас bicycle нет, так что будем монитороЦИКЛИТЬ … Что там за ДЫРКИ справа ? Они часто встречаются у амфитеатров :
Roman Ruins Volterra, Italy
Для входа / выхода как то сремноваты … А вот для ТЕХОБОРУДОВАНИЯ само нормуль.
Roman amphitheatre in Volterra, Italy.
А что это за КРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ сверху ? Свиданькаться ? Места для … не только поцелуев ?
А теперь запускаем в дело идею Константин Мащенко "Сцена амфитеатра" – гидроаккумулятор, накопитель тепла , то есть дневное солнце максимально греет воду и воздух на сцене с установленными теплообменниками, горячий воздух подается в трубы и за местного ТОРНАДО вентилятор молотит энергию, а перегретая вода поступает в накопители на вехнем крытом ярусе или в помещение за дыркой "входа / выхода" на 2 этаже.
А когда наступает ночь, то просто открываются крантики 2-3 ярусов с резервуарами горячей воды и она самотоком иден на теплообменники и в резервуары 1 яруса. Печка фунцилирует точно так же как днем и даже лучше за счет более холодного ночного воздуха.
Строительные расходы :
1. Бригада бабаев из кишлаков с навыком бери-тащи-кидай.
2. Блестюшки от шоколада "Ротфронт" и "Красный октябрь" (другие как то не патриотично)
3. Никому не нужный в хозотношении склон холма-горы и чем дальше от публики тем чише воздух.
4. Кучка камня – пластушки
…
Ах да :
5. Пустые бутылки от пива и т.д.
Напакостить стоит кучу времени и сил … вон до сих пор не могут стереть наследие предков в пыль и они мозолят глаза, а восстановить можно и в дачном варианте.
Желающие участвовать в создании экпериментальной дачной модели амфитеатра могут высылать шоколад с пивом на электронную почту инициативной группе :
Почему-то у меня складыватеся впечатление, что сооружение на последней картинке специально построено таким сложным, дорогим и громоздким, чтобы сформировать ложный образ того, как должно выглядеть использование энергии Солнца.
This solar power station puts half of Germany's power on their power grid.
Я не знаю как там насчет half of Germany's power , эти ДОРОГИЕ игрушки легко разрушаются одним очумелым автоматчиком и ими стараются натыкать Индию и т.д. слаборазвивающиеся страны. Про техуход за этими панелями от пыли и т.д. вообще другая песня. Восстановить на коленке они её не смогут.
КУПИЛИ в КРЕДИТ, чуток помучились, ОТДАЛИ КРЕДИТ и вдруг какой то "беженец" решил поиграть в киношку с автоматом. Случайность, бывает каждый раз как только нужно переКРЕДИТОВАТЬ и т.д.
Теперь рассмотрим наводку :
Константин Мащенко
… "Сцена амфитеатра" – гидроаккумулятор, накопитель тепла
Торцевая многоэтажная Некруглая стена амфитеатра – скорее всего и было сердце генератор всего амфитеатра – в нем скорее всего и находилась техническая начинка.
Торцевая многоэтажная Некруглая стена амфитеатра – скорее всего и было сердце генератор всего амфитеатра – в нем скорее всего и находилась техническая начинка.
Константин Мащенко
Мысли в топку техногенной версии использования "амф"
Принцип понятен. Днем - ВЫСОКИЕ ТРУБЫ, ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ, ТЯГА ВВЕРХ. Ночтю НАГРЕТАЯ за день вода дает все ту же ТЯГУ так как наружний воздух остыл и ему нужно мешьше пинка для альпийского рывка .
Но !!!
1. Теплообменник получает всего только одну "дозу" солнца и нагрев воды не такой сильный как хотелось бы. То есть остынет все это дело быстро.
2. Надо набрать альпинистов виртуозов (бабосики в 5 и более размере, спросите цены у московских промышленных альпинистов только за помывку фасада здания) что бы собрали всю эту конструкцию.
3. Техобслуживание … то есть протирка всех этих больших плоскостей стекла без желания провалиться и все сломать.
4. Наш любимый автоматчик разрушает всю эту красоту даже не целясь с закрытыми глазами.
Желание есть еще поиграть в "зеленую энергию" ?
А теперь смотрим вариант гидроаккумулятор, накопитель тепла на старом добром амфитеатре :
Volterra with Etruscan ruins is worth a stop if bicycle touring in Tuscany
У нас bicycle нет, так что будем монитороЦИКЛИТЬ … Что там за ДЫРКИ справа ? Они часто встречаются у амфитеатров :
Roman Ruins Volterra, Italy
Для входа / выхода как то сремноваты … А вот для ТЕХОБОРУДОВАНИЯ само нормуль.
Roman amphitheatre in Volterra, Italy.
А что это за КРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ сверху ? Свиданькаться ? Места для … не только поцелуев ?
А теперь запускаем в дело идею Константин Мащенко "Сцена амфитеатра" – гидроаккумулятор, накопитель тепла , то есть дневное солнце максимально греет воду и воздух на сцене с установленными теплообменниками, горячий воздух подается в трубы и за местного ТОРНАДО вентилятор молотит энергию, а перегретая вода поступает в накопители на вехнем крытом ярусе или в помещение за дыркой "входа / выхода" на 2 этаже.
А когда наступает ночь, то просто открываются крантики 2-3 ярусов с резервуарами горячей воды и она самотоком иден на теплообменники и в резервуары 1 яруса. Печка фунцилирует точно так же как днем и даже лучше за счет более холодного ночного воздуха.
Строительные расходы :
1. Бригада бабаев из кишлаков с навыком бери-тащи-кидай.
2. Блестюшки от шоколада "Ротфронт" и "Красный октябрь" (другие как то не патриотично)
3. Никому не нужный в хозотношении склон холма-горы и чем дальше от публики тем чише воздух.
4. Кучка камня – пластушки
…
Ах да :
5. Пустые бутылки от пива и т.д.
Напакостить стоит кучу времени и сил … вон до сих пор не могут стереть наследие предков в пыль и они мозолят глаза, а восстановить можно и в дачном варианте.
Желающие участвовать в создании экпериментальной дачной модели амфитеатра могут высылать шоколад с пивом на электронную почту инициативной группе :
Источник: mylnikovdm.livejournal.com