Круглосуточная работа амфитеатров = энергетических центров.

Почему-то у меня складыватеся впечатление, что сооружение на последней картинке специально построено таким сложным, дорогим и громоздким, чтобы сформировать ложный образ того, как должно выглядеть использование энергии Солнца.

… "Сцена амфитеатра" – гидроаккумулятор, накопитель тепла

Торцевая многоэтажная Некруглая стена амфитеатра – скорее всего и было сердце генератор всего амфитеатра – в нем скорее всего и находилась техническая начинка.

Мысли в топку техногенной версии использования "амф"

This solar power station putson their power grid.Я не знаю как там насчет, эти ДОРОГИЕ игрушки легко разрушаются одним очумелым автоматчиком и ими стараются натыкать Индию и т.д. слаборазвивающиеся страны. Про техуход за этими панелями от пыли и т.д. вообще другая песня. Восстановить на коленке они её не смогут.КУПИЛИ в КРЕДИТ, чуток помучились, ОТДАЛИ КРЕДИТ и вдруг какой то "беженец" решил поиграть в киношку с автоматом. Случайность, бывает каждый раз как только нужно переКРЕДИТОВАТЬ и т.д.Теперь рассмотрим наводку :Принцип понятен. Днем - ВЫСОКИЕ ТРУБЫ, ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ, ТЯГА ВВЕРХ. Ночтю НАГРЕТАЯ за день вода дает все ту же ТЯГУ так как наружний воздух остыл и ему нужно мешьше пинка для альпийского рывка .Но !!!1. Теплообменник получает всего только одну "дозу" солнца и нагрев воды не такой сильный как хотелось бы. То есть остынет все это дело быстро.2. Надо набрать альпинистов виртуозов (бабосики в 5 и более размере, спросите цены у московских промышленных альпинистов только за помывку фасада здания) что бы собрали всю эту конструкцию.3. Техобслуживание … то есть протирка всех этих больших плоскостей стекла без желания провалиться и все сломать.4. Наш любимый автоматчик разрушает всю эту красоту даже не целясь с закрытыми глазами.Желание есть еще поиграть в "зеленую энергию" ?А теперь смотрим вариантна старом добром амфитеатре :Volterra with Etruscan ruins is worth a stop if bicycle touring in TuscanyУ наснет, так что будем монитороЦИКЛИТЬ … Что там за ДЫРКИ справа ? Они часто встречаются у амфитеатров :Roman Ruins Volterra, ItalyДля входа / выхода как то сремноваты … А вот для ТЕХОБОРУДОВАНИЯ само нормуль.Roman amphitheatre in Volterra, Italy.А что это за КРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ сверху ? Свиданькаться ? Места для … не только поцелуев ?А теперь запускаем в дело идею, то есть дневное солнце максимально греет воду и воздух на сцене с установленными теплообменниками, горячий воздух подается в трубы и за местного ТОРНАДО вентилятор молотит энергию, а перегретая вода поступает в накопители на вехнем крытом ярусе или в помещение за дыркой "входа / выхода" на 2 этаже.А когда наступает ночь, то просто открываются крантики 2-3 ярусов с резервуарами горячей воды и она самотоком иден на теплообменники и в резервуары 1 яруса. Печка фунцилирует точно так же как днем и даже лучше за счет более холодного ночного воздуха.Строительные расходы :1. Бригада бабаев из кишлаков с навыком бери-тащи-кидай.2. Блестюшки от шоколада "Ротфронт" и "Красный октябрь" (другие как то не патриотично)3. Никому не нужный в хозотношении склон холма-горы и чем дальше от публики тем чише воздух.4. Кучка камня – пластушкиАх да :5. Пустые бутылки от пива и т.д.Напакостить стоит кучу времени и сил … вон до сих пор не могут стереть наследие предков в пыль и они мозолят глаза, а восстановить можно и в дачном варианте.Желающие участвовать в создании экпериментальной дачной модели амфитеатра могут высылать шоколад с пивом на электронную почту инициативной группе :

