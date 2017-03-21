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Корейцы воссоздали гигантского боевого робота из «Аватара»

15:16. 21 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Одним из первых 4-метровым механическим колоссом «порулил» американский миллиардер и глава компании Amazon Джефф Безос
Корейские инженеры заверяют, что в течении ближайшего года доведут своего питомца до ума
Корейские инженеры заверяют, что в течении ближайшего года доведут своего "питомца до ума"

 

Эту грозную «железяку» трудно спутать с чем-то другим. Те, кто смотрел культовый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», наверняка запомнили огромного боевого робота, которым управлял безжалостный полковник Майлз Куоритч. Шагающая двуногая машина управлялась по принципу экзоскелета - то есть повторяла движения своего хозяина, засевшего в «нагрудной» кабине.

Впрочем, американскому миллиардеру Джеффу Безосу пришли на ум другие ассоциации, когда он уселся за «рычаги» полуторатонного робота Method-2, созданного южнокорейской компанией Hankook Mirae Technology.

«Почему мне кажется, что я смахиваю на Сигурни Уивер?» - так миллиардер подписал в своем «Твиттере» видеоролик, где он выполняет с роботом-тиранозавром некое подобие производственной гимнастики. Речь идет о о роли Сигурни Уивер в другом фильме Кэмерона - «Чужие», там она с помощью экзоскелета расправлялась с отвратительной инопланетной тварью.

Видеоролик был снят на секретной конференции MARS, которую создатель Amazon проводил для специалистов в области искусственного интеллекта, робототехники, домашней автоматизации и освоения космоса. Джефф Безос питает особые симпатии к роботам. Дело в том, что Amazon - компания по продаже товаров и услуг через интернет, является также мировым лидеров по эксплуатации труда киборгов. В феврале 2017-го компания отчиталась о том, что за прошлый год увеличила «штат» роботов на 15 тысяч единиц. Теперь в компании не за страх а за совесть вкалывают в общей сложности 45 тысяч робокаров. В основном они используются для работы на складах. Это позволяет снижать стоимость доставки.

Однако Джефф Безос планирует эксплуатировать механических помощников не только в таких приземленных целях, как двигать шкафы с товарами. Один из богатейших людей планеты (его состояние оценивается в $71,2 млрд) является еще и создателем частной аэрокосмической компании Blue Origin. Она занимается разработкой собственного трехместного космического корабля и ракеты-носителя. В прошлом году Безос заявил о намерении поучаствовать в освоении Луны. Глава Amazon утверждал, что готов организовать первый беспилотный рейс к спутнику Земли уже в 2020 году. Возможно, для освоения Луны и понадобятся такие огромные роботы-экзоскелеты. Потому что целесообразность их применения на Земле под вопросом: военным эти гиганты не очень интересны, поскольку представляют слишком хорошую мишень. А выполнять тяжелые или опасные работы проще и дешевле более миниатюрными устройствами.

4-метровые роботы-аватары очень просты в управлении: они в точности дублируют движения рук и ног оператора, находящегося в герметичной кабине управления. Судя, по ролику, который выложил в Твиттер Джефф Безос, инженерам удалось добиться почти молниеносной синхронизации движений робота и человека. Это удивительно, поскольку рука-манипулятор Method-2 весит 130 килограмм. А вот передвигается робот еще неуверенно. Как говорит глава Hankook Mirae Technology Яна Джин-Хо, робот-аватар «делает пока еще свои первые детские шаги». Правда, от этих шагов полуторатонного чудовища дрожит земля (это не шутка). На видео, которое представила компания, «железяка» пока передвигается неуклюже и для надежности его крепят цепями, чтобы случаем, не упал. Есть у Method-2 и проблемы с автономностью, сейчас его электродвигатели получают питание через силовой кабель. Но для освоения Луны это не вариант.

Впрочем, корейские инженеры заверяют, что в течении ближайшего года доведут своего питомца до ума. К концу 2017 года они планируют начать серийное производство монстров. Ориентировочная стоимость такого красавца 8,3 миллиона долларов.

 

ТТХ РОБОТА

Высота - 4 метра

Общий вес - 1,5 тонны

Вес одной «руки» - 130 кг.

Экипаж - 1 оператор

Ожидаемая стоимость - 8,3 миллиона долларов.

 

http://www.nnov.kp.ru/daily/26655.5/3676535/

Метки: Аватар, корея, наука, робот
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