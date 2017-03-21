«Как сладостно!.. но, боги, как опасно…»

Как самому провести анализ стихотворения?

Анализ стихотворения, является довольно непростой задачей, даже с учетом того, что часто предлагаются четкие алгоритмы анализа стихотворения. Но стихотворная речь вариативна и зачастую провести анализ основываясь на какой-то конкретной модели достаточно тяжело, всегда необходима некоторая степень импровизации, но предложить некоторую общую схему мы все-таки можем:

1) Напишите пару слов о личности автора стихотворения, доминирующие направления его поэзии, укажите факты биографии автора связанные с сюжетом произведения анализ которого вы производите. Определите место стихотворения в творчестве поэта. Укажите дату написания стихотворения.



2) Определите жанр (эпитафия - посмертное, эпиграмма - сатирический портрет, элегия - грустное стихотворение чаще всего о любви, послание, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет, ода, лирическое стихотворение и т.д.) или выделите ведущую тему стихотворения: (любовная лирика - стихотворение о любви и чувствах. Пейзаж - описывается красота природы. Философия - автор рассуждает о смысле всего сущего и категориях бытия, Общественно-политическая - стихотворение посвящено социально значимым проблемам и.т.д.).

Сюжет - В стихотворении есть выраженный сюжет, если автор описывает образы событий (укажите какие именно события); без выраженного сюжета - автор описывает только образы чувств (какие именно чувства).

Раскройте тему стихотворения, для этого можно попробовать разделить стихотворение на смысловые блоки и проследить развитие темы произведения и изменения его характера в каждом отдельно взятом блоке.

Укажите с какой целью его написал автор, предположите какое у автора в этот момент было настроение, какие автор переживал эмоции в процессе написания произведения, какие ощущения и ассоциации вызывает это стихотворение у вас.

Приведите примеры схожих произведений автора. Выделите проблематику стихотворения, задавая вопросы к тексту и подтексту произведения, зачастую проблематика скрыта в подтексте произведения но иногда и указана напрямую.

3) После того как мы уже провели часть анализа мы можем перейти к художественным средствам, с помощью которых автор создал образы в произведении.

А) Выявим организацию поэтической речи. "Размер стихотворения":

- Ямб 4х стопный (_ _' / _ _' / _ _' /_ _' - ударение на каждом втором слоге)

- Хорей 3х стопный ('_ _ / '_ _ / '_ _)

- Дактиль ('_ _ _ )

- Амфибрахий (_ _' _)

- Анапест (_ _ _') и т.д.

Как вы видите отличия состоят в количестве слогов в строке и размещении ударения, которое составляет ритм стиха в целом.

Б) Определим какую рифму использовал автор:

- абаб - перекрестная (рифмуются четные и нечетные строки)

- аабб - парная (рифмуются 2 строки подряд)

- абба - кольцевая (рифмуется 1 и 4 строка, а также 2 и 3-я)

В) Проведем анализ лексики. Для этого выделим из текста произведения специальные изобразительные средства:

- аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы;

- эпитеты - художественное определение или определение при слове, влияющее на его выразительность.

- ирония - скрытая насмешка или троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.

- гипербола - художественное преувеличение;

- литота - художественное преуменьшение;

- метафора - троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.

- олицетворение - троп, приписывание свойств и признаков одушевлённых предметов неодушевлённым.

- сравнение - процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух объектов.

Г) Проведем анализ синтаксиса. Выявим специальные синтаксические средства - стилистические фигуры:

- повторение

- инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции;

- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель должен додумать ее сам.

- риторический вопрос - риторическая фигура, представляющая собой не ответ на вопрос, а утверждение. Это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.

- риторическое обращение - стилистическая фигура: обращение, носящее условный характер. В нём главную роль играет не текст, а интонация обращения

- риторическое восклицание - приём передачи кульминации чувств. Оно передаёт различные эмоции автора: удивление, восторг, огорчение, радость и т. п.

Д) Анализ фонетического строя речи или поэтической фонетики:

- аллитерация - повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность;

- ассонанс - повторение гласных звуков;

- анафора - единоначатие, стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, слова или группы слов в начале ряда фраз или строф;

- эпифора - противоположность анафоры - повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф.

4) В завершающей стадии анализа можно сказать в целом о лирике автора и пояснить как творчество поэта повлияло на ваше мировоззрение и жизнь в целом.