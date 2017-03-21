Как мы можем влиять на элиту. Михаил Делягин

...что это принципиально не влияет на все остальные наблюдения ... во времени, мы можем рассчитывать астрономические явления не...верно служит западная правящая элита. Эта катастрофа уничтожила тех... Романовых - Михаила. Насмотревшись вдоволь на то, как эти ребята ...