Как мы можем влиять на элиту. Михаил Делягин
Методы бесструктурного управления чиновниками
Выступление известного экономиста Михаила Делягина на заседании Изборского клуба. Как случилось, что даже с элитой, ориентированной на Запад Россия начала отстаивать свой суверенитет, и можно ли эту позитивную тенденцию распространить с внешней политики на внутреннюю.
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