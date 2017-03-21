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Как мы можем влиять на элиту. Михаил Делягин

17:36. 21 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Методы бесструктурного управления чиновниками

Выступление известного экономиста Михаила Делягина на заседании Изборского клуба. Как случилось, что даже с элитой, ориентированной на Запад Россия начала отстаивать свой суверенитет, и можно ли эту позитивную тенденцию распространить с внешней политики на внутреннюю.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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