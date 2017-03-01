Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло…

Если вы читали предыдущую мою публикацию "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи", то вы уже знаете, что указано на этой географической карте.

Чёрный двойной овал на этой карте — Швейцария, которую я называю "логовом дьявола". Это родина тех, кто породил на свет евреев (как ашкеназов, так и сефардов). На эту тему мною опубликована отдельная статья "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Красный овал на этой карте — Ватикан — карликовое государство-анклав внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве — "вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической Церкви".

Левый синий овал на этой карте — две страны: Португалия и Испания. Это родина евреев-сефардов. Обе территории были некогда подконтрольными Священной Римской империи. Другой синий овал на карте — Германия и Польша. Это другие подконтрольные Священной Римской империи территории, причём Германия с 1512 по 1806 годы была Рейхом, то есть она господствовала над остальными землями и народами, находящимися в составе империи. При этом сама империя называлась в этот период "Священной Римской империей германской нации".

Если родиной евреев-сефардов была Испания, на что указывает само их название "сефарды", которое переводится с иврита как Испания, и их родной язык — ладино, близкородственный испанскому, то Германия была родиной евреев-ашкеназов, самой большой ветви мирового еврейства (ашкеназов 80%), на что указывает их название "ашкеназы", что переводится с как Германия, и их язык — идиш, который является близкородственный немецкому. А примыкающая к Германии Польша, латинское название которой — Полония, на протяжении многих веков была буквально "Эдемом" для всех евреев, то есть, "Еврейским Раем", как писали историки.

"...Польша была единственным толерантным к евреям государством Европы, став домом для одной из крупнейших и динамично развивающихся еврейских общин. Неслучайно современники называли тогдашнюю Польшу «Еврейским раем» (лат. paradisus Iudaeorum)". Источник.

По свидетельству историков, "первые, небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку".

Чтобы побыстрее наполнить этот польский "Рай" евреями (как ашкеназами, так и сефардами), правители Священной Римской империи стали перемещать их (депортировать) в Польшу из Германии после 1346 года, из Франции после 1394 года, из Австрии после 1420, из Испании после 1492 года, из Португалии после 1497 года...

Было бы наивно думать, что в могущественной империи, на территории которой почти 400 лет велась безжалостная охота "на ведьм и колдунов", коих после поимки публично сжигали на кострах, миграционные процессы, связанные с перемещением евреев в Польшу, происходили стихийно. Также было бы наивно думать, что "Еврейский Рай" возник там сам по себе или по божьей воле!

Разумеется, весь этот процесс по наполнению Польши евреями контролировался руководством Священной Римской империи: Римско-католической Церковью и императорами из рода Габсбургов, которые имели в упомянутой выше Швейцарии своё родовое гнездо в виде замка Габсбург.

Это замок Габсбург, построенный в 1020—1030 годах в кантоне Аргау, в Швейцарии, недалеко от реки Аре.

Можно сказать, только из-за этого, что Швейцария — родина могущественных Габсбургов, она по сей день является буквально Раем для мультимиллиардеров и финансовых королей.

"В Швейцарии находятся четыре крупнейших в мире предприятия по очистке золота, перерабатывающие две трети от его мировой добычи . Соответственно, эта страна является крупнейшим в мире импортёром и экспортёром драгоценного металла... В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. На швейцарские банки приходится 35-40% мирового управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. Они пользуются хорошей репутацией у клиентов благодаря стабильной внутриполитической обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа «банковской тайны»". Источник.

Габсбурги (нем. Habsburger) — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (c 1282 года), трансформировавшейся позднее в многонациональные Австрийскую (1804—1867) и Австро-Венгерскую империи (1867—1918), являвшихся одними из ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742—1745 годах).

Чехии в 1306—1307, 1437—1439, 1453—1457, 1526—1618, 1621—1918 годах;

Венгрии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;

Хорватии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;

Испании в 1516—1700 годах;

Неаполитанского королевства в 1516—1735 годах;

Португалии в 1580—1640 годах;

Трансильвании в 1690—1867 годах;

Тосканы в 1790—1859 годах;

Пармы в 1814—1847 годах;

Модены в 1814—1859 годах.

Мексики в 1864—1867 годах;

а также целого ряда более мелких государственных образований. Источник. Помимо Австрии и Священной Римской империи, Габсбурги также были правителями следующих государств:Чехии в 1306—1307, 1437—1439, 1453—1457, 1526—1618, 1621—1918 годах;Венгрии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;Хорватии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;Испании в 1516—1700 годах;Неаполитанского королевства в 1516—1735 годах;Португалии в 1580—1640 годах;Трансильвании в 1690—1867 годах;Тосканы в 1790—1859 годах;Пармы в 1814—1847 годах;Модены в 1814—1859 годах.Мексики в 1864—1867 годах;а также целого ряда более мелких государственных образований.

Чем было обусловлено превращение Польши в "Еврейский Рай", мы сегодня можем только догадываться, однако, известно, что Габсбурги и главы Римско-католической Церкви имели большое желание подчинить себе весь мир.

А если учесть, что Польша территориально граничила с Российской империей, то есть основание предполагать, что это был дальний прицел Римско-католической Церкви и рода Габсбургов на покорение России секретным биологическим оружием Священной Римской империи — евреями.

Всякая гипотеза, разумеется, требует доказательств. Поэтому далее я представлю читателю ряд любопытных фактов.

Российская империя была на тот исторический момент одной из четырёх существующих империй.

Империя (от лат. imperium — власть) — могущественная держава, опирающаяся в своей внутренней и внешней политике на военные сословия (организованную армию) и действующую в интересах военных сословий. Как правило империя объединяет разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром, играющая заметную роль в регионе или даже во всем мире. Самыми известными империями являлись Священная Римская Империя, Османская Империя, Российская Империя, Британская Империя. Источник.

Ещё первые российские императрицы — Екатерина I и её дочь (и дочь Петра I) Елизавета Петровна были прекрасно осведомлены по поводу того, кто такие евреи, что они делают в Европе, и с какой целью Священная Римская империя их буквально культивирует в Польше. Евреи разоряли все другие народы ростовщическим процентом, спаивали простолюдинов в своих питейных заведениях, а всю полученную от этого выручку они конвертировали в золото и серебро и далее переправляли на Запад, туда, где были их покровители и хозяева.

Екатерина I и Елизавета Петровна Романовы.

Для иллюстрации сказанного достаточно вспомнить "Тюльпановую аферу" 1612-1637 годов, разорившую всю Голландию. Подробности в отдельной статье "ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА УДАЁТСЯ ОБМАНУТЬ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ!"

Для защиты Российской империи от тлетворного влияния евреев сначала Екатерина I, а затем и её дочь Елизавета Петрова издали Высочайшие Указы "О высылке жидов из России".

Вот текст самого первого Указа, подписанного Екатериной I:

Ниже текст второго Указа "О высылке жидов из России", подписанного императрицей Елизаветой Петровной, в нём указана конкретная причина их высылки: коммерческий грабёж России в пользу Запада.

Любопытно также следующее: как только после известных исторических событий часть "Еврейского Эдема" (Польши) вошла в состав Российской империи (это случилось в 1791 году), очередная российская императрица Екатерина II своим Высочайшим Указом от 23 декабря 1791 года (от 3 января 1792 по новому стилю), незамедлительно установила для евреев черту оседлости, которую они не имели право пересекать, без особого на то разрешения.

"Черта оседлости (полное название: Черта постоянной еврейской оседлости) — в Российской империи с 1791 по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям, за исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи. Площадь территории — около 1 224 008 км²..." Источник.

Тем самым российская императрица Екатерина II значительно расширила границы "Еврейского Рая", изначально созданного Габсбургами и Римско-католической Церкви на территории только Польши.

Таким образом, есть все основания полагать, что и немка по рождению Екатерина II знала тайну происхождения евреев и их предназначение в этом мире, а посему она старалась Государство Российское, которым она правила как единоличная хозяйка, защитить от их разрушительно влияния.

Однако, крах Российской империи случился всё равно, немногим позже, в 1917 году. Причём битва за Россию была разыграна буквально как шахматная партия, и евреи стали таки главным инструментом в деле разрушения Российской империи.

Уникальная историческая фотография: евреи-разрушители Российской империи и их вожди Ленин и Троцкий.

В этой связи любопытно пророчество русского писателя Фёдора Достоевского относительно назревающего краха Российской империи. Принято говорить, что "не бывает пророка в своём Отечестве", однако, Фёдор Достоевский таки был пророком!

Вот что он написал и опубликовал в своём "Дневнике писателя" за 1877 год (за 40 лет до революции 1917 года!):

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

Всё то, что описал Ф.Достоевский ровно 140 лет назад, в точности исполнилось спустя 40 лет!

Вряд ли бы евреи смогли так быстро разрушить Российскую империю изнутри, если в Российской империи у них не было тайных покровителей и помощников в лице явных и тайных масонских организаций, члены которых занимали в Государстве Российском высокие руководящие посты и должности и действовали едва ли не открыто исключительно в интересах Запада и евреев.

Только этим можно объяснить последующие события и появление в российской печати в 1911 году "Письма к русской нации", написанного русским писателем Михаилом Осиповичем Меньшиковым.

"ЕВРЕЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ"

"Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет тебе давать взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом..." (Второзаконие. 28: 43-44).

"В Государственной Думе затевается хуже чем государственная измена — затевается национальное предательство: разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не военным, а коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе.

Под скромным именем "еврейского равноправия" отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы бескровного. Подчеркиваю слово ужасы: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, — посмотрите же воочию, что делается в уже захваченных евреями христианских странах! Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским вселением, хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя, такое же, как и мы, в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитного народца!

Ведь то же самое, а не что иное вы готовите и для Великой России, единственной страны в христианстве, ещё не вполне доступной для жидовства. В эти дни, когда мы взволнованы воспоминаниями о крепостном праве, подумаем серьезно: не накануне ли мы нового ига, несравненно горшего?

Пятьдесят лет назад 23 миллиона крестьян вышли из политического и имущественного подчинения у 100 тысяч русских дворян, и обе стороны благословляют это как благо. И в самом деле, это было благо, ибо при бездарности и бессовестности большинства людей столь героическая форма быта, как патриархальная, не могла быть не испорченной. Вовсе не рабские отношения где-то начинали вырождаться в рабские, и великий народ, принадлежащий к аристократии человечества, к арийской расе, не мог выносить сложившееся унижение слишком долго. Но не забудем, что дворяне русские были в огромном большинстве из выслужившихся мужиков, то есть плоть от плоти крестьянства и кость от костей его. Дворяне были родные дети народа русского, только более удачливые дети — люди более талантливые, с повышенной энергией и отвагой, что и дало им возможность выдвинуться из рядов.

Подавляющее большинство дворян русских — потомство храбрых, проливавших кровь свою за общее отечество, не какую-нибудь "голубую" кровь, а ту же красную, народно-русскую, что течёт в их жилах искони веков. Дворяне русские никогда, в огромном большинстве своём, не отрекались от родства с народом, от общего материнского языка, от тысячелетней веры, от незапамятного из одной колыбели происхождения. И что же? Вот эта власть — брата над родным братом — и та показалась тяжкой, безбожной, невыносимой! Что же вы теперь-то говорите народу русскому, устраивая вторжение совершенно чуждого ему племени и даже не высшей, а заведомо низшей расы?

Вы подготовляете нашествие не ста тысяч "благородных" братьев, а десяти миллионов азиатского, крайне опасного, крайне преступного народа, составлявшего в течение четырех тысяч лет гнойную язву на теле всякой страны, где этот паразит селился.

Дворянство русское развенчано, и, может быть, по заслугам, у него отняты все дворянские привилегии и постепенно тают остатки имущественных и сословных отличий. В действительности за дворянством остался только титул, один лишь звук пустой. Но, создавая еврейское нашествие, русские идиоты подготовляют новое дворянство, именно еврейское, и не пройдет полстолетия, как мы в самом деле будем иметь новый феодализм, только в отвратительнейших формах жидовского засилья.

Я не буду говорить о том, с какой неутомимой страстью жиды лезут в родовую аристократию, выдают (вернее, продают) своих дочерей за Рюриковичей и покупают себе гербы и, титулы. Даже не делаясь "чисто русским дворянином", г-н Мовша Гинсбург имеет возможность, как недавно было на его рауте, заставлять русских адмиралов и полных георгиевских кавалеров танцевать на цыпочках с жидовками, причем около каждого еврея была свита из знатных русских. Я не говорю о том погроме, который вносит с собой мешок с золотом на верхах общества. Дворянство создается не на верхах, а на середине — новое дворянство выходит, из буржуазии, из среды даровитых людей, пробившихся снизу, овладевших теми формами труда, которые требуют исключительной энергии и таланта. Именно на этих самых центральных позициях общества евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а фальсификацией этих качеств.

В социальной борьбе происходит то же самое, что на рынке. Попробуйте вы дать чистый, высокопробный товар в местности, захваченной евреями; на другой же день в еврейских лавочках явится с виду совершенно ваш же товар, только на треть дешевле, и вы будете разорены. Публика не в силах разобраться в фальсификации, она не догадывается, что пьёт поддельное вино, сфабрикованное из дешёвых ягод и спирта, публика может хворать и даже умирать отравленной, но все-таки она идёт — как простодушный зверь на приманку — к жидам, а христианин-купец с своим высокопробным (и потому дорого стоящим) товаром гибнет.

Во все свободные профессии, во все области интеллигентного труда евреи вносят ту же сокрушительную силу подлога, подделки, обмана, симуляции и фальсификации, причём все они в кагальном заговоре против христиан, все составляют тайную могущественную конспирацию, поддерживая все низкие ухищрения друг друга системой стачки.

Это сущая клевета, будто русские уступают евреям потому, что евреи будто бы даровитее и трудоспособнее русских! Это наглейшая клевета, опровергаемая на каждом шагу. Ни в одной области евреи не дают первостепенных талантов; как народ азиатский и желтокожий, евреи органически не способны подняться до гениальности, но они вытесняют все средние таланты не слишком трудной подделкой под них.

Не одна русская буржуазия уступает еврейской: то же самое мы видим всюду на Западе, где только евреи водворяются в значительном числе. Не одной России угрожает еврейский феодализм. Во французской палате об этом феодализме недавно провозгласил Жорес 1 , которого нельзя упрекнуть в националистическом шовинизме. Во Франции не восемь миллионов жидов, как у нас, а всего пока около ста тысяч — но и эта великая страна агонизирует, чувствуя, что насквозь проедена еврейством и что приходится или совсем изгнать их, как в прошлые века, или погибнуть в социальной чахотке.

Характерная история с евреем Бернштейном в Париже на этих днях показывает, до чего унижена благородная страна в своем гостеприимстве и в какой острой степени начинает чувствовать свою ошибку...

Подобно чуме и холере, которые суть не что иное, как нашествия низших организмов на царство высших, в жизни народов отмечено страшное бедствие внешних вторжений. Зайдите в храмы, прислушайтесь, о чём ежедневно молит Церковь: об избавлении от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Последние поколения позабыли многое трагическое в своей истории, но устами Церкви говорит многовековый опыт. Если опасны бурные нашествия соседей, вроде потопа, то ещё опаснее мирные нашествия, невидимые, как зараза.

С бурными вторжениями народ борется всем инстинктом самосохранения. Напор вызывает отпор, и чаще всего война оканчивается — счастливая или несчастная — уходом врага. В худшем случае побеждённый платит контрибуцию и остаётся хозяином у себя дома. Совсем не то внедрения мирные, вроде еврейского: тут инстинкт самосохранения очень долго дремлет, обманутый тишиной. Невидимый враг не внушает страха, пока не овладевает всеми центральными позициями. В этом случае враг, подобно чахотке или малярии, гнездится в глубочайших тканях народного тела и воспаляет кровь больного. Мирное нашествие остаётся — вот в чем ужас поражённого им народа!

Из всех племен старого материка мы, славяне, кажется, самое несчастное в отношении нашествий. Мы поселились как бы в проходной комнате между Европой и Азией, как раз на пути великих переселений. Почти вся наша история есть сплошная драма людей, живущих на большой дороге: то с одной стороны ждешь грабителей, то с другой.

Ещё до татарского ига мы пережили на исторической памяти ряд нашествий с севера, с юга, запада и востока: остготы, варяги, печенеги, хазары, половцы, литва, тевтоны ~ кто только не трепал нашей завязывавшейся и множество раз раздираемой государственной культуры! Затем татары, крымцы, поляки, шведы - нашим предкам приходилось отбиваться на все четыре стороны света. Не прошло ведь ещё ста лет со времени колоссального вторжения Наполеона с силами двадцати народов. По закону истории: "Что было, то и будет" — нам и в будущем со всех сторон угрожают нашествия — и со стороны восходящего солнца, и со стороны заходящего. Тем, казалось бы, необходимее держать в памяти вечный завет единства нашего и внутренней цельности. Но именно для того, чтобы расстроить железное строение расы, чтобы сокрушить внутреннее сопротивление, русские идиоты и предатели устраивают предварительно мирное нашествие иноплеменных, проникновение к нам в огромном числе чужих, непереваримых, неусваиваемых элементов, которые превратили бы наше великое племя из чистого в нечистое , прибавили бы в металл песку и сделали бы его хрупким.

Россия велика, завоевать её трудно, однако она уже бывала завоевана — и целиком, и частями. Не забудем, что Западная Россия всего полтораста лет как вышла из польского плена, а Червонная Русь ещё до сих пор под австрийским ярмом.

Не забудем, что все славянские державы, кроме России, погибли от внешних нашествий, которым предшествовали во многих случаях внутренние.

Не забудем, что единственная великая (кроме России) славянская держава — Польша — погибла от внешних нашествий, подготовленных еврейским мирным вторжением. Урок ужасающего значения, до сих пор плохо нами усвоенный.

Бездарные польские короли сами зазвали в Польшу паразитное племя, сами вклинили между христианскими подданными этот антихристианский, глубоко враждебный христианской совести народ. Мудрено ли, что в течение нескольких поколений польские жиды развратили рыцарскую знать, вытеснили собою сердцевину нации - третье сословие и налегли точно могильной плитой на простонародье. Развращенная, расслабленная Польша была охвачена тем воспалением, которое всюду вносят с собою паразиты. Куда бы евреи ни проникали, они со времен фараонов и персидских царей всюду возбуждают внутренний раздор, раздражение сословий, стремление к бунту и распадению. То же случилось с Польшей, то же идёт и в России, на глазах наших. Евреи раскололи польскую нацию на несколько непримиримых лагерей и подготовили тысячелетнее славянское царство к упадку. Нет ни малейшего сомнения, что тот же гибельный процесс идёт и с еврейским нашествием на Россию. "Жиды, — горестно пророчествовал Достоевский, — погубят Россию!" Бог наказал нас, русских, глухотой и каким-то странным ослеплением. Не слышим подкрадывающейся гибели и не видим её.

Исподтишка, таинственно, из-под полы колено Гессена 2 и Винавера просунуло в Государственную Думу проект о снятии еврейской черты оседлости. Рассчитывают застать и законодательство наше, и общество врасплох.

И что вы думаете? Весьма возможно, что предательский закон проведут и собственными руками подпишут смертный приговор России.

Всё это возможно потому, что элементарными ошибками полна наша история. Не одна Москва сгорела от грошовой свечки — вся великая страна, подобно слону, поскользнувшемуся над пропастью, в состоянии погибнуть от минутной оплошности, если сложатся для этого роковые условия.

Говорят: а почему же в других странах снята черта оседлости? Почему на Западе евреям дано равноправие?

На это я отвечу: там потому это сделано, что евреев сравнительно очень мало. Будь у нас только 60 тысяч евреев, как в Англии, или 100 тысяч, как во Франции, — может быть, и у нас не было бы еврейского вопроса, хотя уже ста тысяч евреев достаточно, чтобы внести в такую архикультурную страну, как Франция, самое плачевное разложение.

Там, где евреев сравнительно много, как в Австрии и Германии, все мыслящее общество уже сознает гибельную ошибку допущенного равноправия и там начинается упорная борьба с еврейским нашествием.

Мы собираемся дать евреям равноправие как раз в то время, как на Западе ставится вопрос об отнятии этого равноправия! Вот почему, сказать кстати, евреи так лихорадочно хлопочут о том, чтобы им была открыта Великороссия: они чувствуют, что недалек момент, когда их погонят из всех культурных стран, как это не раз бывало в их истории, и они подготовляют себе убежища в тех странах, которые ими ещё не вполне отравлены.

Не только в Европе, но даже в Америке в течение всего нескольких десятилетий евреи сумели приобрести отвращение к себе, а местами и ненависть.

Прочтите внимательно эпиграф к этой статье — библейское толкование о пришельце, дающем взаймы. "Он будет главою, а ты — хвостом!" Истина это вечная, как откровение! Тут в пяти словах весь смысл еврейского вопроса.

Евреи, помешанные на том, что они избранный народ, хотя и отверженный Богом, хотят быть головой, а всё человечество должно быть их хвостом. При помощи того колдовства, которое начинается еврейской ненавистью, а оканчивается русской глупостью, евреям уже удалось проскочить во главу целых партий — например, жидокадетской, где владычествуют г-да Винавер и Гессен. Им удалось проползти в главенствующее положение среди целых общественных классов, например разночинной интеллигенции, уступившей евреям печать и свободные профессии. Куда ни посмотрите, жидохвосты столь же многочисленны, как сами жиды, и победоносное засилье этого паразитного племени — не мечта, а факт.

Пора проснуться народу русскому: он накануне великого несчастья, может быть, самого страшного в своей истории. Не какая-нибудь шайка авантюристов — на Россию двигается целое многомиллионное племя, самое авантюристское, какое известно в истории, самое преступное, самое тлетворное из всех.

Даже нескольких десятков тысяч евреев, пропущенных по сию сторону черты оседлости, было достаточно, чтобы смутить дух народный, подорвать великую веру, опоганить совесть, ту историческую совесть, какой Россия строилась. Теперь хотят снять ограждающую плотину совсем и залить когда-то святую Русь наводнением враждебных, ненавидящих христианство чужеземцев..."

Источник.

Михаил Меньшиков, автор этого "Письма к русской нации", опубликованного в 1911 году, абсолютно всё понимал верно, кроме одного, что открылось спустя только век: у евреев не было многотысячелетней истории! Вся их древняя история, как оказалось, была ещё одним великим обманом человечества. В предыдущей статье я рассказал со ссылкой на авторитетные источники, что самая большая ветвь еврейства — ашкеназы — имеет возраст не более чем 800 лет! А выводились ашкеназы и сефарды на территории Германии и Испании как новый биологический вид человека путём порчи генетического кода соответственно европейцев и арабов. А в остальном Михаил Меньшиков всё правильно рассказал!

В этой истории-мозаике есть ещё один удивительный "пазл":

6 И 9 АВГУСТА — ТРАГИЧНЫЕ ДНИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЯПОНИИ, НО И ДЛЯ РОССИИ!

Незадолго до начала ХХ века правительство императора Японии Муцухито сделало для себя открытие: оно узнало, кто такие евреи!

Дошедшая до страны восходящего Солнца информация о "богоизбранном народе" (как евреи себя называли), настолько поразила и шокировала императорский двор, что премьер-министр Японии Мобучум Окума Сигэнобу (1838–1922) счёл своим долгом после русско-японской войны 1904-1905 годов предупредить японцев:

"Это племя не имеет отечества и повсюду, куда оно ни приходит, старается разрушить чувство патриотизма, растлевая человеческие умы. Евреи стремятся создать всемирную республику, тогда они будут властелинами мира. Мы более всего на свете боимся евреев и не пускаем их к себе. Мы видим, как они завладели Америкой и Европой. Можно сказать, что в их руках скопились все богатства мира. Война в значительной степени зависит от евреев, благодаря скоплению капиталов в их руках. Они играют мировыми рынками, как мячиками. Мы это увидели во время войны. Россия была сильна и крепка духом, пока её не расшатали евреи. Евреи разрушают Россию, они расшатали её устои патриотизма. Они разрушили и Францию и другие европейские государства ..." Источник.

Обратим внимание на два факта в этом тексте японского премьер-министра:

Первый: "Евреи разрушили и Францию и другие европейские государства..."

Откуда японское правительство могло об этом узнать? Надо полагать, до японцев дошли слова императора Франции Наполеона Бонапарта, которые он высказал в 1806 году:

«Евреи – главные возмутители в современном мире. Они стервятники человечества. Зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего народа. Деятельность еврейской нации со времён Моисея, в силу её предрасположенности, заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает в своё исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса! Целые сёла обобраны евреями, они снова ввели рабство. Это настоящие стаи воронов! Это черви и саранча, опустошающие Францию! Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему, кроме торговли подержанным добром. Я был вынужден провозгласить законы против них за их ростовщичество и крестьяне Эльзаса передали мне свои благодарности. Философскими учениями не изменишь их жидовского характера, для них нужны исключительные, специальные законы. К евреям относятся с отвращением, но надо признать, что они действительно отвратительны! Их презирают, но ведь они и достойны презрения!» (Наполеон Бонапарт, из обращения к Государственному совету 7 мая 1806 года).

И второй факт в тексте японского премьер-министра: "Россия была сильна и крепка духом, пока её не расшатали евреи. Евреи разрушают Россию, они расшатали её устои патриотизма..."

Именно в ту пору, в 1905 году, евреи предприняли первую попытку совершить в России государственный переворот.

Кто бы и чтобы сейчас ни говорил о событиях тех лет, и какие бы свидетельства ни приводил о так называемой "Первой русской революции", я не склонен верить никому из свидетелей, кроме самого императора Всероссийского Николая II. Ему не было никакой нужды лгать относительно того, какой "масти" были революционеры в Российской Империи, и уж тем более, ему незачем было лгать об этом в частной переписке со своей матерью! Именно поэтому я считаю слова российского императора самым правдивым историческим свидетельством!

В письме своей матери императрице Марии русский царь Николай II написал следующее: «В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла. Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них ЖИДЫ, то вся злость обрушилась на тех — отсюда ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда — старая и знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил...» («Красный Архив», том 22. Выдержка опубликована в книге В.В. Шульгина «Что НАМ в НИХ не нравится», Издательство НРПР «Хорс», С.-Петербург, 1992, с. 239).

Тогда, в 1905 году, катастрофа в России ещё не случилась. Она не случилась потому, что концентрация евреев в Российской империи ещё не достигла запредельной "критической массы" по аналогии с атомной бомбой...

И чтобы она возникла, эта "критическая масса" евреев в России, через Государственную Думу Российской империи масоны стали протаскивать закон, о котором и рассказал в своём письме Михаил Меньшиков. Этот закон был нацелен на отмену установленной величайшим Указом Екатерины II от от 23 декабря 1791 года (от 3 января 1792 по новому стилю) ЧЕРТЫ ПОСТОЯННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОСЕДЛОСТИ.

Эта величайшая в истории России государственная измена была осуществлена в два приёма — 6 и 9 августа 1915 года, как и случившаяся спустя ровно 30 лет атомная бомбардировка Японии. Города восходящего Солнца — Хиросиму и Нагасаки — американцы тоже бомбили 6 и 9 августа, только 1945 года.

Известно, что российскому императору Николаю II 6 августа 1915 года было доложено о заседаниях Совмина по еврейскому вопросу. Доклад сделал премьер-министр с фамилией Горемыкин. Как рассказывают евреи, выслушав доклад, царь Николай II "в принципе одобрил намеченные меры". Далее Совет министров Российской империи уполномочил министра внутренних дел немедленно издать циркуляр, разрешающий проживавшим в пределах "черты постоянной еврейской оседлости" евреям свободное жительство во всех городах Российской Империи, за исключением столиц и местностей, подведомственных министрам двора и военному. А 9 августа 1915 года на заседании Совета министров состоялось утверждение акта. Его подписали все министры, за исключением министра транспорта — С.В.Рухлова.

Этот предательский шаг Совета министров Российской империи и стал роковым для Государства Российского. Как только была отменена так называемая "черта постоянной еврейской оседлости", евреи заполонили собою всю Россию и в 1917 году, в октябре, они стали главной действующей силой "великой русской революции".

Что произошло потом, можно понять и оценить всего по одной яркой метафоре, которую использовал в 1920 году в своей статье "Большевизм против сионизма" военный министр и министр авиации Великобритании Уинстон Черчилль. "Революция, случившаяся в России — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа. Толпа "исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей...", — вот его точные слова. Источник.

Далее в этой исторической мозаике стоит "пазл" под названием "ФЕНОМЕН СТАЛИНА". До сих пор непонятно, как Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (Сталину), сыну простого сапожника с образованием священнослужителя, который руководил СССР с 1924 года по 1953 годы, удалось из евреев-разрушителей, культивированных на территории Священной Римской империи именно с такой установкой внутри, сделать евреев-созидателей и евреев-патриотов Советского Союза!

И.В.Сталин.

Естественно, что в трагичные 30-е годы ХХ века Сталину пришлось физически уничтожать руками одних евреев тех других евреев, которых Черчилль описал как подонков и "самых худших представителей еврейского народа". Сталин же просто называл их "врагами народа" или "троцкистами", последователями Лейбы Троцкого. Однако, величайшая заслуга Сталина состоит не в том, что он смог очистить страну от евреев-подонков, а в том, что большинство из проживающих на территории СССР евреев Сталин смог вывести из под влияния Запада!

Эти евреи перестали играть роль биологического оружия Священной Римской империи! Они стали полноценными и полноправными гражданами СССР, строителями социализма!

В ответ на это католический Запад ответил в 1933 году приведением к власти над народом Германии Адольфа Гитлера, а в 1941 году он возглавил новый уже традиционный для Священной Римской империи "крестовый поход" против СССР!

Не было ничего удивительного и в том, что свой план нападения на СССР Адольф Гитлер назвал "Планом Барбаросса", в честь своего кумира — императора Священной Римской империи Фридриха Барбаросса, сына Юдит Баварской. Он правил Священной Римской империей с 1155 по 1190 годы.

Этот план предусматривал покорение России, которая называлась тогда СССР, и уничтожение всех евреев, которые присягнули тогда Сталину и стали обычными людьми со своими достоинствами и недостатками...

О том, что Вторая Мировая война будет иметь именно такие цели — покорение России и уничтожение всех советских евреев, присягнувших Сталину, стало известно ещё в 1936 году из речи Йозефа Геббельса на 8-м съезде национал-социалистов, который проходил в Нюрнберге 10 сентября 1936 года.

Вот основные мысли из речи Геббельса, который сам был 100% евреем:

"...Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи. В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках. Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами. Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа.

И мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему виной — евреи!»

<...>

Мы, национал-социалисты, находимся в том счастливом положении, когда нам не нужно выбирать слова, говоря о большевизме. Мы не говорим языком тайных кабинетов. Мы говорим языком народа и поэтому надеемся, что народы других стран нас поймут. Мы имеем привилегию называть вещи своими именами и чувствуем себя обязанными поступать именно так. Ибо миру нужно открыть глаза. Мы не можем и не должны молчать перед лицом опасности, угрожающей всей Европе. Народы и их правительства должны сами принимать решения, но в то же время право и долг каждого, кого природа наделила даром проницательности и силой самовыражения, — высказывать свои мнения и убеждения, указывать на грядущие катастрофы и высказывать нужды времени. Несерьёзное отношение к большевизму равносильно гибели.

Таким образом, мы пользуемся случаем и на данном партийном съезде поднимаем тревогу против этой мировой опасности. Я воспользовался этой возможностью для того, чтобы показать, что представляет собой большевизм на практике, чтобы разоблачить его учение; так мы сможем понять историю наших времён, которую нужно выучить и никогда не забывать.

Итак, мы подошли к сути дела.

Западноевропейский рабочий склонен считать Советский Союз пролетарским государством, то есть своим государством. Он думает, что в России рабочему классу удалось уничтожить капиталистических эксплуататоров и установить диктатуру пролетариата, что теперь свободные рабочие строят там своё государство, «родину трудящихся».

Однако творцами марксистского учения были евреи, такие как Давид Рикардо или Маркс-Мордехай, и именно евреи, такие как Лассаль, Вольфсон, Адлер, Либкнехт, Люксембург, Леви и др., организовывали все рабочие движения. Сидя в безопасности в редакторских креслах, евреи зазывали рабочих на баррикады. Именно евреи, такие как Поль Зингер, Шифф, Кон и др., финансировали марксистский большевизм.

Советское правительство почти целиком состояло и до сих пор состоит из евреев. В руководящих органах нет ни одного рабочего. Почти все большевистские лидеры, расстрелянные недавно в Москве, были евреями. Ни одного рабочего среди них не было.

Триумвират, одержавший победу в этом внутриеврейском конфликте и установивший диктатуру над всем Советским Союзом, состоит из: Гершеля-Йегуды (Ягоды), главы ОГПУ, Лазаря Моисеевича Кагановича, тестя Сталина и наркома путей сообщений, Финкельштейна-Литвинова, наркома иностранных дел, все из которых — евреи, вышедшие из гетто.

Правительство Советского Союза — это вовсе не диктатура пролетариата, а диктатура еврейства над всем остальным населением.

<...>

Таков большевизм в теории и на практике — страшная чума мирового масштаба, которую необходимо искоренить.

Каждый, кто осознаёт свою ответственность, должен помочь избавить мир от большевизма. И когда мы, немцы, призываем все народы мира объединиться в общих усилиях против этой смертельной опасности, если они не хотят быть затянутыми в водоворот страшной и непредсказуемой судьбы, это не просто слова...

<...>

Даже если другие государства и правительства будут легкомысленно пытаться преуменьшить опасность, угрожающую всем нам из Москвы, мы не позволим, чтобы нас сбили с пути.

Мы придаём мало значения тому, что московские евреи говорят — для нас главнее то, что они делают. Мы видим их насквозь, и на каждый делаемый ими ход мы отвечаем с абсолютной точностью и последовательностью. Но немецкий народ может теперь трудиться со спокойным сердцем. Рейх надёжно защищён; красный натиск с востока столкнётся с бастионами национал-социализма. Кроме того, над нацией стоит Фюрер, как верный паладин своего народа, закалённый нуждой и опасностью и вдохновлённый исключительно своей фанатичной решимостью вновь сделать Германию гордой, богатой и счастливой. Партия следит за нашей безопасностью внутри страны, а армия — за нашей безопасностью на границах. Но и та, и другая с радостью и решимостью подчиняется приказам одного человека, который стоит перед нами как аванпост своего народа и родоначальник лучшей, более искренней, более благородной и более счастливой Европы!

Источник.

Всякий раз, в когда я читаю эти мысли Йозефа Геббельса, прозванного современниками "асом дезинформации", в моём сознании возникает ощущение трагикомизма!

"Мы не можем и не должны молчать перед лицом опасности, угрожающей всей Европе" (С) Йозеф Геббельс.

Главный идеолог Третьего Рейха (читайте "Третьего Рима"!) призывал в 1936 году немцев к искоренению евреев, которые, дескать, угрожали ринутся из СССР в Европу!!!

Цирк да и только!

Когда Германия, находившаяся в составе Священной Римской империи, культивировала на своей территории евреев, а затем концентрировала их на территории Польши, то таких позывов уничтожать евреев ни у кого из правителей не возникало!

И когда из Польши миллионы евреев ломанулись в Российскую империю вершить там революцию, после того, как 9 августа 1915 года была отменена "черта постоянной еврейской оседлости", это тоже всех устраивало в Европе!

А когда Сталин перековал евреев-разрушителей в евреев-созидателей, это якобы вызвало в "Третьем Рейхе" страх и ужас!

Смешно!

На самом деле это была очередная очень циничная "шахматная партия" западного мира против русской цивилизации. А дезинформация, которую несли в своих речах Гитлер и Геббельс, служила прикрытием истинных целей этой "шахматной партии".

В продолжение темы: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Как и в прошлый раз, я не хочу эту историю заканчивать каким-то выводом. Я видел свою задачу в том, чтобы донести до сознания читателя цепочку фактов, чтобы он сам мог осмыслить их и сам сделать какие-то выводы из прочитанного.

Возможно, мой рассказ кому-то поможет совершенно по-новому взглянуть на нашу историю и понять, что же происходит в мире сегодня.

20 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин