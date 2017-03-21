Подборка публикаций за 2012 год: мнение бывшего советского еврея-блогера и российского священника об Иване Урганте: один называет его добрым еврейским клоуном, второй - пошляком и сатанистом от "малого народа"..

Добрый клоун Ваня Ургант

30.11.2012

Ивана Урганта на российском телевидении — как песка в Израиле, то есть натыкаешься на него практически постоянно.



Сказать, что он часто появляется на телеэкране — это не сказать ничего.



«Смак», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница», «Вечерний Ургант» — где его только нет.



А к этому еще нужно прибавить документальный телесериал «Одноэтажная Америка», ведение «Евровидения» и различных церемоний и многое-многое другое.

Короче говоря, представить современное российское телевидение без Урганта просто невозможно.

Вне зависимости от жанра программы и повода появления на экране, есть два факта в его биографии, о которых Ургант-младший никогда не забывает напомнить аудитории: о том, что родился он в городе на Неве и о своей национальности.

Что касается последнего пункта, то, судя по свидетельству самого Ивана, благодаря гремучей смеси кровей его предков, у него была возможность выбора.

Но выбрал Иван все-таки евреев.

Из интервью Ивана Урганта программе «Познер» от 18 мая 2009: «Наша семейная легенда гласит, что фамилия пришла из Скандинавии. Абсолютно серьезно. Некоторые до сих пор пишут мою фамилию с буквой «д» на конце, и тогда, конечно, корни уходят на Ближний Восток. Но дедушка мой был чистокровным евреем. Соответственно, я — на четвертинку. Но эта кровь — она же всегда в самый неожиданный момент дает о себе знать».

Хотя, если проанализировать высказывания самого Урганта на тему его этнического происхождения, может показаться, что кровь эта у него если и не превалирует, то, по крайней мере, оказывает самое серьезное влияние на личность.

Есть что-то странное в том, когда человек постоянно упоминает собственную национальность.

Ведь национальность — это не личное достижение, не особенность характера. Так, еще одна подробность из биографии.

На американском телевидении полно евреев, и это воспринимается как само собой разумеющееся. На российском телевидении евреев тоже немало, но никто из них до сегодняшнего дня не бил себя кулаком в грудь с криками «я — еврей!»

А вот Ваня — бьет. И, судя по всему, получает от этого колоссальное удовольствие.

Из комментариев в Youtube: «Уберите на&&й с экранов ТВ все еврейские морды, уже невозможно этот ящик смотреть».

В России исторически уважительно относились к евреям, способным на подобные заявления.

В советские времена утверждение «Я еврей!» было не просто констатацией факта, а поступком, за который уважали.

Даже если и собирались после этого дать в глаз. Но в нынешней России быть евреем — модно. Модно кичиться еврейством, выставлять его напоказ.

Правда, по моим наблюдениям, злоупотребляют этим зачастую те, у кого все еврейство заканчивается записью в метрике. Те же, кто знают, что еврейство проявляется в делах, стараются делать, а не говорить. В худшем случае они пишут об этом колонки.

Из комментариев на еврейском сайте: «Как Иван Ургант может быть евреем, если евреем был лишь его дед?»

А еврей ли Ваня?

Вопрос, как говорят на территории между Средиземным морем и рекой Иордан, на миллион долларов. Смотря кого спросить.

Множество авторов, оставляющих в Интернете нелестные комментарии в адрес телеведущего Урганта, не сомневаются в этом ни на секунду.

Другие же напоминают, что еврейская четвертинка Урганта — «неправильная».

Я не берусь судить, однако мне вспомнилась знаменитая английская пословица: «Если это ходит как утка, квакает как утка и выглядит, как утка, то это и есть утка».

Иными словами, если Иван Ургант выглядит, как еврей, шутит, как еврей, воспринимается окружающими, как еврей, и говорит о себе, что он еврей — значит, что-то в этом есть.

На самом деле, ну какая разница, еврей Ургант или нет?

Хороший ли он телеведущий — вот это гораздо важнее. Готовясь писать эту колонку, я за последнюю неделю прочел столько критики в его адрес, что мне просто стало жалко этого 195-сантиметрового молодого человека с орлиным профилем.

Для меня лично одно то, что Ургант заслужил уважение и симпатию такого признанного корифея российского телевидения, как Владимир Познер, говорит очень о многом.

Российские зрители поделились на тех, кто терпеть не может Урганта, и на тех, кто его обожает.

Мне хочется верить, что среди обеих категорий абсолютное меньшинство определяют свое отношение к Урганту, исходя из его нацпринадлежности.

Урганта поносят за то, что он вездесущ и голос его не доносится разве что из утюга. За то, что он заносчив и привержен эпатажу. За то, что политически беспринципен, не ходит на митинги и не участвует в протестном движение. Но больше всего за то, что он клоун.

Однако если Ургант и клоун — то очень талантливый.

Мне кажется, к тому же, что клоун — это высшая похвала. Ведь именно клоун, как никто другой, несет людям радость и делает их жизнь чуточку светлее. А самое главное — клоун не может быть недобрым. В наше сумасшедшее время хоть отбавляй талантливых, амбициозных, перспективных, ассертивных, креативных, телегеничных.

Только вот добрых мало. И если каждый вечер на экране российского телевидения появляется добрый еврейский клоун, разве это не может не радовать?

Семен Довжик

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Еврейское Счастье: Проект Владимира Познера и Ивана Урганта / Серии: 1-8 (2016)

Описание:

Две не просто известные, а практически легендарные, как для русскоязычного пространства, медиа-персоны — Владимир Познер и Иван Ургант — отправляются на Ближний Восток — в Землю Обетованную, в Эрец Исраль, в независимое еврейское государство Израиль.



Зачем они туда едут? Чтобы в который раз попытаться (важное уточнение!) разобраться — что же это за народ такой и страна такая, которая расцвела посреди пустыни. В чем секреты народа Израиля, каковы его радости и горести — обо всём этом телезрители узнают вместе с ведущими документального цикла.



Конечно, буквально с первых серий передача вызвала массу совершенно разных откликов и мнений, как в социальных сетях, так и просто на кухнях в жилищах наших с вами сограждан — от крайне востороженных, до крайне возмущенных. Но кто бы сомневался? Ведь мы прекрасно знаем, что там где два еврея — там три мнения. И это, как говорится — как минимум :)

Год: 2015-2016



Страна: Россия



Жанр: документальный



Продолжительность: 8 серий по 47 минут



Режиссер: Валерий Спирин / Первый Канал HD | ООО «Эс Эф Продакшн»



Ведущие: Владимир Познер и Иван Ургант

Источник: Еврейское Счастье: Проект Владимира Познера и Ивана Урганта / Серии: 1-8 (2016) © evrofilm.com

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Досье Владимира Познера:



Имеет три гражданства (США, Россия, Франция)



Не считает Россию своей Родиной, а себя – русским



Выступает за легализацию однополых браков, легких наркотиков, эвтаназии



Поддержал Болотные протесты, войдя в Комитет гражданских инициатив



Считает, что Сталина и Гитлера надо ставить в один ряд



Является одним из ведущих тележурналистов Первого канала

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Новогодний Ургант и внук советского узбека

Священник Александр Шумский о телевизионной пошлости и имперском духе.

31 декабря 2012 года мы, следуя семейной традиции, собрались в квартире на Смоленском бульваре.

В ожидании новогоднего выступления нашего Президента Владимира Путина включили телевизор, Первый канал.

Шел то ли «голубой огонек», то ли еще что-то. Название не имеет значения. Главное – форма и содержание программы.

Ведущим был известный хохмач Иван Ургант.

Восседал Ургант на некоем возвышении за столом, покрытым алой скатертью. На столе перед ведущим лежал венок, сплетенный из еловых веток. Крайне неприятная эстетика, которую я называю «эстетикой смерти».

Ургант весьма напоминал работника ритуальных услуг, и каждое объявление им нового номера содержало в себе глумливые кощунственные интонации.

Например, он объявляет, что сейчас мы увидим танцующую Россию, и на сцену выходят русские, почти голые молодухи, которые начинают кривляться и петь похабную песню.

И в таком вот духе проходила вся программа.

Все это выглядело как издевательство «малого народа» над Россией и русским народом.

Главный «талант» Ивана Урганта, пришедшего на смену другому хохмачу Максиму Галкину, состоит именно в умении опошлить все возвышенное и глумиться над всем духовным и нравственным, прежде всего, над Христианством.

Например, в сотом выпуске своей программы «Вечерний Ургант» автор заявил, что за время его эфиров «произошло три непорочных зачатья».

Понятно, что парень совсем осатанел, что он собирает горячие угли на свою малонародную голову, оскорбляя Божию Матерь и Ее святых родителей.

Но непонятно другое.

Почему вся эта содомская мерзость транслируется по первому федеральному каналу, который должен быть образцом нравственности и академизма, тем более, что наш Президент в последнее время неоднократно заявлял о необходимости качественного повышения уровня нравственности и патриотизма в нашей стране.

Ведь очевидно, что урганты и нравственность, урганты и патриотизм – вещи несовместные.

Подобные программы следует рассматривать как вражескую диверсию, направленную против Российского государства и Русской Православной Церкви.

Эфиры Урганта, особенно сотый, необходимо рассматривать как оскорбление чувств православных верующих. Гвоздем сотой программы «Вечерний Ургант» был американский рок-музыкант, сатанист и извращенец Мерилин Мэнсон.

Образина по имени Мерилин Мэнсон состояла из черной шинели, фуражки, темных очков и намазанных бордовой помадой губ. Образина несла такую похабщину, что я не в состоянии ее цитировать. Ваня Ургант млел от восторга, который закончился тем, что он попросил у педераста и сатаниста Мэнсона его помаду и намазал ею свои губы. Затем Ургант передал Мэнсону свои тени для глаз и тот нарисовал ими себе усы. От такого зрелища может стошнить.

Все это очень походило на сатанинскую инициацию. К тому же Ургант достал фотографию Виталия Милонова, известного борца с пропагандой гомосексуализма и других извращений, и сказал, нагло и цинично улыбаясь, что эта фотография является оберегом от страшного Мэнсона.

В заключении Ургант попросил американского сатаниста поздравить всех с наступающим Рождеством Христовым какой-нибудь из своих песен. Мэнсон взял микрофон и начал издавать звуки, которые Церковь однозначно рассматривает как признаки беснования. Все это происходило 21 декабря, т.е. в Рождественский пост.

И где наши правоохранительные органы?

Что произошло бы с Ургантом, если бы он попросил Мэнсона поздравить мусульман с каким-нибудь мусульманским праздником? Я уже не говорю про иудеев, особенно хасидов.

Иван, а не поехать ли вам вместе с Мэнсоном в Израиль и не подойти ли к Стене Плача, когда там молятся хасиды? Что? Слабо?! Конечно, ведь вы прекрасно знаете, что для вас с Мэнсоном этот день станет последним!

А ведь какая замечательная бабушка у Ивана Урганта. Все мы помним ее по советскому киношедевру «Белорусский вокзал», в котором она потрясающе пела о том, что «нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».

Предвижу ханжеские отзывы на мою статью, в которых меня упрекнут в том, что я смотрю телевизор в пост, да еще такие вот программы.

Мне уже не один раз писали подобное. У нас почему-то в последнее время появилось много людей, которые всегда точно знают, что должен и чего не должен делать или говорить священник.

Но мне ведь не приходит в голову учить врача, как надо лечить, летчика, как надо летать, футболиста, как надо играть, архитектора, как надо проектировать и т.д. Я безусловно, не стал бы писать про Ивана Урганта и его программу, если бы не считал необходимым показать, какую страну мы потеряли и какую нам навязали и продолжают навязывать.

Если мы не поймем глубоко, до мозга костей, что с нами сделали и делают, то мы не сможем возродиться!

На следующий день я служил Литургию в нашем храме. После службы поехал домой. Москва была пустая, и я решил поймать такси.

Только взмахнул рукой, как тут же остановился белый старенький «Рено». Смуглый молодой человек с азиатским разрезом глаз, приветливо улыбаясь, пригласил меня сесть в салон, не назначив при этом цену за проезд.

Мне это понравилось. Затем он неожиданно сказал: «Денег мне не надо, а вот у меня к вам просьба. Вы ведь священник, и пока мы едем, расскажите мне про Москву. Я очень хочу побольше узнать про Москву, про Россию, про русских».

Мы разговорились. Молодой человек оказался узбеком. Я сказал ему, что Москва – это наше сердце, сердце России. Неожиданно узбек с небольшим акцентом, но точно процитировал известные строки Пушкина:

Москва! Как много в этом звуке



Для сердца русского слилось,



Как много в нем отозвалось.

Это прозвучало совершенно неожиданно. А узбек продолжал: «Я и Есенина читаю, а вот сейчас начал читать «Войну и мир».

Внешность узбека никак не совмещалось в моем сознании с тем, что я от него услышал. На вид - обычный представитель бывшей среднеазиатской республики, каких мы сегодня встречаем в Москве на каждом шагу.

Мы уже подъехали к моему дому, но расставаться не хотелось ни мне, ни ему, и мы продолжили разговор.

Я спросил его, откуда у узбека такой неподдельный интерес к России и такой хороший русский язык.

Бабур Шах-бек, так представился мне узбек, сказал: «Да это все благодаря деду и бабушке. Дед прошел всю Отечественную войну, стал Героем Советского Союза. По-русски говорил так же как вы. А бабушка была учительницей русского языка. Они совсем недавно умерли. Им обоим было под сто лет. Дед был очень крепкий, детей у него было много, я поздний внук. Деда звали Абдуазим, что значит раб Божий. Он всегда учил меня с уважением относиться к русскому народу и русской культуре, а бабушка уже находясь на пенсии учила меня русскому языку, потому что, когда я учился в школе, русский у нас очень плохо преподавали. А еще до Великой Отечественной войны дед усыновил двух сирот из Перми, брата с сестрой. Они долго жили в Узбекистане, но когда началась перестройка, русских погнали из Узбекистана и дед, боясь, что их убьют, помог им уехать в Пермь, где у них оставались какие-то дальние родственники. Он очень переживал. А теперь мы иногда встречаемся с ними в Москве. Они считают моего деда родным отцом».

Я понимаю, что таких узбеков сейчас немного, но все равно мне очень хорошо стало на сердце.

А еще утверждают, что не было в Советском Союзе подлинной общности людей, единого имперского самосознания!

Я убежден, что пошлость ургантов не одолеет наш имперский дух.

Никогда мы не променяем светлый лик Гагарина на черную образину Мэнсона.

Урганты, берегитесь! Скоро серный дождь прольется на ваши содомские головы!

А мы будем неустанно молиться Заступнице нашей: Пресвятая Богородица, спаси Свой удел – Россию!

Священник Александр Шумский, публицист, член Союза писателей России

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