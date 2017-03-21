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Генштаб ВСУ “угрожает” наблюдать за учениями в Крыму

14:45. 21 марта 2017 Просмотров - 22 Один комментарий Опубликовал:
В Генштабе Украины решительно отреагировали на проведения учений российской армии в Крыму. Офицер управления по связям с общественностью Генштаба Владислав Селезнев рассказал о контрмерах ВСУ по противодействию «незаконным» действиям РФ, сообщает информационное агенство"Новороссия"

Напоминаем, что в Крыму начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой. В учениях также принимают участие Черноморский флот (ЧФ) и Воздушно-космические силы России.

За этими учениями и соответствующими структурами, уполномоченными проводить такого рода деятельность, мы наблюдаем. Мы делаем это потому, что учения проходят на временно оккупированной РФ территории и к ним привлечено большое количество воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России,

- заявил Селезнев.

Генштаб ВСУ угрожает наблюдать за учениями в Крыму

 

В Генеральном штабе Украины есть перечень планов оперативного реагирования на любые вызовы, которые могут произойти со стороны России, независимо от места их возникновения,

- отметил он, -

Наши аналитики просчитывают возможные риски и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами

Представитель Генштаба ВСУ так и не уточнил, какие решительные контрмеры кроме собственно наблюдения и составления «перечня планов» готовит Украина.

Использованы фотографии: http://gottstat.com/
https://topwar.ru/111497-genshtab-vsu-ugrozhaet-nablyudat-za-ucheniyami-v-krymu.html
Метки: всу в "кустиках", крым, учения России
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