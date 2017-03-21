Генштаб ВСУ “угрожает” наблюдать за учениями в Крыму
14:45. 21 марта 2017 Просмотров - 22 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
В Генштабе Украины решительно отреагировали на проведения учений российской армии в Крыму. Офицер управления по связям с общественностью Генштаба Владислав Селезнев рассказал о контрмерах ВСУ по противодействию «незаконным» действиям РФ, сообщает информационное агенство"Новороссия"
Напоминаем, что в Крыму начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой. В учениях также принимают участие Черноморский флот (ЧФ) и Воздушно-космические силы России.
За этими учениями и соответствующими структурами, уполномоченными проводить такого рода деятельность, мы наблюдаем. Мы делаем это потому, что учения проходят на временно оккупированной РФ территории и к ним привлечено большое количество воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России,
- заявил Селезнев.
В Генеральном штабе Украины есть перечень планов оперативного реагирования на любые вызовы, которые могут произойти со стороны России, независимо от места их возникновения,
- отметил он, -
Наши аналитики просчитывают возможные риски и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами
Представитель Генштаба ВСУ так и не уточнил, какие решительные контрмеры кроме собственно наблюдения и составления «перечня планов» готовит Украина.
Использованы фотографии: http://gottstat.com/
https://topwar.ru/111497-genshtab-vsu-ugrozhaet-nablyudat-za-ucheniyami-v-krymu.html
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“Наблюдать” будем из “кустиков”, – офицер генштаба Окраины Владислав Селезнев.