Что там нового о «выходе человечества из Африки»? (часть 1)

Вопрос о том, где и когда впервые появился «анатомически современный человек» считается одним из сложнейших вопросов современной науки. Действительно, читая академические статьи, посвященные этому вопросу, видишь, насколько редки факты и насколько противоречивы их трактовки. Причем трактовки меняются по нескольку раз на протяжении каждого года. Добросовестные авторы отличаются осторожностью в ответах на вопросы «где и когда», и после рассмотрения разных вариантов приходят к выводу, что ответа пока дать не могут. Это продолжается и в статьях 2016-2017 года.







Авторы недобросовестные начинают свои статьи со слов «как известно, анатомически современный человек появился в Африке», или «как показано, вышел из Африки… », и дальше идет то же самое. В этой статье и ее продолжении мы покажем, кого больше – добросовестных или недобросовестных, на примере статей, опубликованных в ведущих журналах в самое последнее время, в 2016-2017 гг. Казалось бы, недобросовестным авторам должно быть неловко, ведь они, наверное, читают статьи авторов добросовестных, и должны понимать, что ответа на главный поставленный вопрос пока нет… Но неловкости не видно, это в современной биологической академической науке не принято, чтобы писать, что, мол, мы ранее ошибались, вопрос на самом деле еще не решен, с трактовкой мы промахнулись, альтернативные варианты не рассмотрели, просим принять это во внимание.



Есть и намного более худший вариант – когда некоторые активисты «от науки» или не понимая, что вопрос «где и когда» еще далеко не решен, или просто об этом не думая, работая на «автопилоте», кидаются в «охоту за ведьмами», и тех, кто понимают, что вопрос не решен, публично обзывают «лжеучеными». По мнению недалеких «активистов» вопрос давно решен, еще 30 лет назад, все ясно, доказано и описано. Эти активисты твердят, что «анатомически современный человек» появился, конечно же, в Африке, и «согласно генетическим данным, примерно 70 тысяч лет назад люди покинули Африку, переправились через узкий пролив, отделяющий ее от Аравии, и стали двигаться на восток вдоль берега океана, используя богатые пищевые ресурсы береговой полосы». Это фантазийно живописует сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики РАН С. Боринская, на что профессиональный антрополог, выпускник кафедры антропологии Стенфордского университета (США), ей возразил – «Уверяю Вас, что у популяционной генетики нет методов, позволяющих определить, что люди пересекают проливы и используют богатые пищевые ресурсы».





Более того, статья американских исследователей, в которой изучались геномы африканцев, опровергла эти воззрения про «южный путь выхода из Африки». Но Боринская не успокоилась, и стала активно писать доносы в комиссию при Президиуме РАН, что выход человека из Африки давно доказан, а кто в этом сомневается, да еще показывает другие данные, тот «лжеученый». На ту же позицию, что выход человека из Африки сомнениям не подлежит, и был он именно 70 тысяч лет назад (это на самом деле некритическое попугайство недобросовестных работ, написанных другими), стали Балановский (Институт генетики РАН), Балановская (Академия медицинских наук), Дробышевский, Соколов, Пежемский, Бужилова с кафедры антропологии МГУ, задействовав сайт «Антропогенез», и тоже зашумели «лженаука», «псевдонаука», бросились подписывать осуждающие письма. Т.Д. Лысенко ностальгически завидует. Его люди, по духу. К тому же эти «активисты», войдя во вкус, стали устраивать серийные конференции типа «Ученые против мифов», присуждать потешные «премии», в общем, по старому хорошему правилу «где бы ни работать, только не работать».



О многом этом написано в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (2016), так что не будем далее о них продолжать. Посмотрим, что нового появилось по теме «выхода из Африки» в 2016-2017 годах, насколько вопрос доказан, обоснован и ясен, какой там прогресс. Но чтобы не томить читателя ожиданиями, сообщим, что концепция «выхода из Африки» за прошлый год стала еще более шаткой, что датировка выхода якобы «70 тысяч лет назад» стала намного более неопределенной, что фантазии целого ряда авторов о том, что из Африки человек направился в Австралию, в некоторых статьях не подтвердились, а в других в этом засомневались, что появились новые интерпретации, что анатомически современный человек появился не в Африке, а в юго-восточной Азии, и они, те интерпретации, опираются на недавно полученные данные. Если коротко, то разнобой в литературе усилился, никакой ясности по «выходу из Африки» там нет. В этой статье расмотрим это предметно.





Напомним о результатах наших исследований методами ДНК-генеалогии

Регионы койсанских народов обозначены желтым цветом (из Википедии)

Дерево из 53 гаплотипов гаплогруппы B2a в 23-маркерном формате

Миграции в Африку. Недавние примеры исследований

Но перед тем, как рассмотреть конкретно, к чему пришла академическая наука в 2016-2017 гг. по вопросу «где и когда появился анатомически современный человек», и что там с «выходом из Африки», рассмотрим сжато результаты и выводы наших исследований, которые мы опубликовали, начиная с 2012-го года, в основном в журнале Advances in Anthropology, в книгах (2015-2016), и в статьях на Переформате. К чему мы пришли, по пунктам?1. Никаких убедительных данных по выходу «анатомически современного человека» из Африки не было и нет. Примечание – я часто употребляю формулировку «анатомически современный человек», потому что именно о нем была речь в концепции «выхода из Африки». Как только это упустишь из вида, жуликоватые «ученые» тут же подменят основной тезис, и начнут подсовывать выход эректуса, шимпанзе или инфузории туфелька. Лишь бы из Африки, мантра такая. Все интересующиеся этим вопросом помнят, что когда на территории современной Грузии, в Дманиси, нашли «человека грузинского», Homo georgicus, то тут же объявили, что он пришел туда из Африки. Никаких данных к тому, конечно, не было и нет. Другие придумали, что, возможно, он появился вне Африки, но потом перешел в Африку, из него образовался Homo sapiens, из того – анатомически современный человек, и вот он-то вышел из Африки 70 тысяч лет назад. Никаких данных к такому путешествию нет, но непременно надо, чтобы из Африки.2. Постоянное повторение попгенетиками того, что «высокое генетическое разнообразие людей в Африке» якобы свидетельствует о том, что люди впервые появились в Африке, а значит, и вышли оттуда, не имеет под собой никакой научной основы. Об этом я много раз писал. Попгенетики не подумали, что критерий высокого разнообразия относится только к замкнутым системам, а Африка, как и любой крупный город – система открытая, и кто туда только ни приходил за долгое время… Вот откуда и высокое генетическое разнообразие. В Африке есть вообще все гаплогруппы, как нынче на Карибских островах в сезон. В Москве тоже. И в Нью-Йорке. Колыбель человечества? Конечно, разнообразие высокое, это факт. Но интерпретация попгенетиками никуда не годится.Диаграмма выше имеет исключительно важное значение для понимания того, что «выход анатомически современного человека» из Африки имеет очень мало степеней свободы. Мы видим, что от эволюционного ствола Y-хромосомы человечества в самой верхней его части развилкой образовались две гаплогруппы – А00 и А0-Т, что произошло между 200-240 тысяч лет назад. Это был скорее непосредственный предшественник Homo sapiens, человека разумного, но, возможно, его можно уже отнести и к Homo sapiens. Это зависит от определений и конкретного фактического материала по скелетным остаткам, которого для тех времен чрезвычайно мало. Насколько можно оценить, представители вида Homo тех времен имели большой набор архаичных особенностей, и по мнению многих антропологов это не позволяет отнести их к Homo sapiens, только к его предшественникам. Такими являются, например, ранние Homo, как Homo rudolfensis (найден в Кении с датировкой 1.9 млн лет назад)или Homo erectus (найден там же с датировкой 1.8 млн лет назад).Этот вопрос не имеет прямого отношения к теме настоящего исследования, и затронут для соблюдения исторической преемственности рассмотрения, кто мог жить в Африке в давние времена, и откуда они там появились. Например, из диаграммы выше видно, что часть развилки, относящаяся к гаплогруппе А00 (и его двух известных нижестоящих субкладов А00а и А00b), является тупиковой в отношении «выхода из Африки».Действительно, носителей гаплогруппы А00 вне Африки неизвестно, за исключением потомков рабов, которых из Африки вывезли несколько столетий назад. В самой же Африке носители А00 найдены в Камеруне, в племенах Mбо и Бангва (Клёсов А.А. Ваша ДНК-генеалогия, М., 2016, стр. 46-50), и общий предок выборки из 11 человек жил всего 425 лет назад. В итоге имеем информацию, что судя по снипам гаплогруппа А00 образовалась примерно 235 тысяч лет назад, где она образовалась, в Африке или за ее пределами – неизвестно, число носителей А00 в Африке оценивается в несколько тысяч человек, общий предок выборки жил совсем недавно по историческим меркам, и в результате даже протяженные гаплотипы (94- и 111-маркерные) по всей выборке почти одинаковы. Иначе говоря, мутации в гаплотипах не успели разойтись от недавнего общего предка. И что важно в контексте настоящего изложения, носители гаплогруппы А00 не могут быть причислены к тем «вышедшим из Африки», от которых пошло современное человечество, поскольку потомков их в современном человестве не наблюдается.Потомки в современном человечестве наблюдаются от носителей гаплогруппы А0-Т (см. диаграмму выше), более того, все гаплогруппы, нижестоящие от ВТ (как и сама ВТ), то есть все мужчины-читатели настоящей статьи имеют в своих Y-хромосомах снипы (мутации) L1085 и другие, которые и определили гаплогруппу A0-T. Но здесь в отношении «выхода из Африки» есть два запрета – (1) носители гаплогруппы А0-Т в Африке не найдены (за исключением визитеров, типа камерунцев, носителей гаплогруппы R1b, потомков буров в Южной Африке, носителей гаплогруппы Е, которая образовалась не в Африке, и так далее), (2) от гаплогруппы А0-Т опять наблюдается развилка, и «африканская» гаплогруппа А0 опять, как и А00, является тупиковой в отношении «выхода из Африки». Ее-то и в Африке почти нет, найдено всего несколько человек (один в Гамбии, Западная Африка, и еще несколько в США и Барбадосе, потомки чернокожих африканских рабов). Как «тупиковая», гаплогруппа А0 не могла произвести неафриканские гаплогруппы от В до Т.Потомки современного неафриканского человечества имеют последовательность гаплогрупп А0-Т > A1, но с гаплогруппой А1 у африканцев те же проблемы в отношении «выхода из Африки и расселения по всему миру в виде своих потомков». От гаплогруппы A1 опять наблюдается развилка, и гаплогруппа А1а является «тупиковой», она не могла произвести неафриканские гаплогруппы от В до Т. Гаплогруппа А1а встречается не только в Африке (в частности, в Египте), но и немалых количествах в Европе, но не выходит за пределы своих нижестоящих субкладов. Причина ясна при рассмотрении диаграммы выше – от А1а не образуются другие гаплогруппы, это, как уже было пояснено – тупиковая ветвь в отношении филогении. Только гаплогруппа A1b встречается практически у всех неафриканцев, в последовательности A0-T > A1 > A1b > BT > CT, но опять от гаплогруппы A1b наблюдается развилка на A1b1 и BT, причем «африканской» является только A1b1, и она опять «тупиковая», она не могла «выйти из Африки» и породить остальные гаплогруппы. А гаплогрупп A1b и BT в Африке не обнаружено, если опять не считать у носителей неафриканских по происхождению гаплогрупп, которые перебрались в Африку значительно позже, чем мог быть предполагаемый «выход из Африки».В итоге получается, что из Африки не могла выйти никакая «африканская» гаплогруппа, будь то А00, А0, A1a или A1b1, чтобы породить остальные, неафриканские гаплогруппы. Они все в этом отношении тупиковые, от них нет «мостика» к неафриканским гаплогруппам. Поэтому вопрос остается – так какая же «африканская» гаплогруппа вышла из Африки с «анатомически современным человеком», и стала предковой к неафриканскому человечеству? Ей не могла быть и гаплогруппа В, она тоже тупиковая в этом отношении, см. диаграмму. Неафриканской является цепочка A0-T > A1 > A1b > BT > CT > (остальные неафриканские гаплогруппы), но ни один носитель этих субкладов в Африке не найден, если не считать «пришлых» гаплогрупп, которые прибыли в Африку не ранее нескольких тысячелетий назад.В академических статьях часто упоминаются койсанские народы – южноафриканские племена с их щелкающими языками, и, как уверяет Википедия, «».Открываем статью 2016 года (Barbieri и др., Human Genetics) под названием «Уточнение филогении Y-хромосомы в Южной Африке», читаем – «изучали Y-хромосомы 547 человек южноафриканцев, говорящих на языках койсанских и банту». Результаты – найдены гаплогруппы A1b1 (те самые, которые «африканские», без следов «выхода из Африки»), B2a, B2b, E1b, E2, G, I, O, R1, T. Других «африканских» не найдено, включая A0, A1, A1a, A1b, но 58% – гаплогруппы неафриканского происхождения. Вот такая цена словам «». Выходит, что койсанские племена более чем наполовину подхватывали гаплогруппы неафриканцев. А ведь геномы койсанцев стали излюбленным объектом «широкогеномных» и прочих попгенетиков как пример «генетически чистых» африканцев, и «сходство» их с геномами неафриканцев тут же подается как «доказательство выхода из Африки». Но при таком наборе гаплогрупп сходство с неафриканцами просто обязано быть.Так кто куда входил и переносил гаплогруппы – «из Африки», когда А1b1 (24% у койсанцев) есть практически только у арабов Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ), и неизвестно, выходила ли A1b1 из Африки, или, напротив, туда входила, например, с Ближнего Востока, а уж гаплогруппы E, G, I, O, R, T туда, в Африку, безусловно входили. К этому можно добавить еще и то, что по приведенным данным по гаплогруппе В2а у койсанцев (их было две трети в изучаемой выборке) общий предок всей выборки жил менее трех тысяч лет назад, как показано ниже.Так что опять для «выхода из Африки» места не остается, и никаких пояснений, кто именно выходил, носители какой гаплогруппы, популяционные генетики не дают. Получается, что ни гаплогруппа А, ни В из Африки не выходила. А если выходила, ни малейших данных к тому нет. Может, выходили женщины, а мужчин с собой не взяли? Но попгенетики и этого не пишут. Обходятся молчанием, кроме как «выходили анатомически современные люди». Очень информативно.Но в последнее время попгенетики поняли, что «выход из Африки» не получается, если пояснять предметно, какая именно гаплогруппа выходила. Поэтому они прибегли к новой тактике – гаплогруппы вообще не упоминать, как и гаплотипы. Надо брать вообще геном (или его фрагменты), смешивая как мужчин, так и женщин, и сопоставлять геномы (то есть наборы снипов) в Африке и вне ее. Похожи геномы – значит, из Африки выходили (то, что с тем же успехом те же данные могут показывать «вход в Африку», попгенетики не расматривают), а если непохожи… А такого не бывает, они всегда чем-то похожи. Вот и ответ готов, выходили, стало быть. А уж что «анатомически современные» выходили – само собой разумеется, не коркодилы там какие нибудь, прости Господи… Мы ниже рассмотрим примеры такого «универсального» подхода.3. Попгенетики не устают твердить, что в Африке зародилась гаплогруппа А (Y-хромосомы), а из нее образовалась гаплогруппа В, и далее все остальные. При этом обычно заявляется, что переход A > B произошел в Африке, носители гаплогруппы В из Африки вышли, и остальные уже образовались позже, вне Африки. Но какой вариант ни обсуждать, где произошел переход A > B, он в любом случае невозможен в разумных временных рамках, расматриваем мы гаплогруппы В или ВТ (или BR, как ее раньше называли). Если гаплогруппа А (или ее наиболее древний вариант) образовалась, скажем, 200 тысяч лет назад, а гаплогруппа ВT 130 тысяч лет назад (как показано расчетом по снипам компанией YFull), то между ними всего 70 тысяч лет. Запомним это. Гаплогруппа В образовалась (расчеты по снипам той же компанией) 88 тысяч лет назад, так что между гаплогруппами А и В примерно 110 тысяч лет. Запомним и это. На самом деле между гаплогруппами категории А (их уже в классификации много) и В – сотни тысяч лет, это очевидно (и показано расчетами, и опуьликовано в наших работах) по мутациям в гаплотипах, содержащих только «медленные» маркеры. Они не могли образоваться одна из другой (В из А) в течение сотен тысяч лет, они могли быть только «параллельными», уходя к какому-то очень древнему общему предку. Короче, гаплогруппа В (или ВТ) не могла образоваться из гаплогруппы А, и этот тезис (A > B) тоже неверен.Кстати, основной справочник попгенетиков, классификация ISOGG, и сейчас, в 2017 году, повествует: «The A haplogroup is thought to have been defined about 60,000 years bp. The BT haplogroup split from the root of the Y haplogroup tree 55,000 years before present (bp)…». Перевод – «Гаплогруппа А, как полагают, образовалась примерно 60000 лет назад. Гаплогруппа ВТ отщепилась от корня дерева Y-хромосомы 55000 лет назад». Иначе говоря, попгенетики продолжают полагать, что гаплогруппы А и В разделяют всего 5 тысяч лет, но если считать от «корня дерева», если эти гаплогруппы отходят от него, то получается, что их разделяют 115 тысяч лет.То, что это категорически неверно, несложно показать на гаплотипах, но попгенетики не показали, они с гаплотипами работать, как известно, не умеют. Хотя бы потому, что ДНК-генеалогия – не популяционная генетика, а подходами ДНК-генеалогии попгенетики не владеют. Сейчас в базах данных уже есть немало протяженных гаплотипов гаплогрупп серии А и В. Взглянем на них, переведя их в «медленные» 22-маркерные гаплотипы, которые еще в 2012 году были приведены в нашей с И.Л. Рожанским статье в журнале Advances in Anthropology. Итак, пример современного гаплотипа гаплогруппы А00 (все современные гаплотипы А00 практически одинаковы, то есть их общий предок жил совсем недавно, как, впрочем, и практически у всех современных гаплотипов гаплогрупп категории А):13 11 12 10 11 16 10 8 14 14 8 8 8 9 12 11 12 8 12 12 11 11Пример современного гаплотипа гаплогруппы В (они тоже все практически одинаковы, что свидетельствует об их относительно недавнем общем предке, и это будет показано ниже):11111211Между гаплотипами гаплогрупп А00 и В-M181 имеется 30 мутаций (мутированные маркеры выделены), что для 22-маркерных гаплотипов (1.4 мутации на маркер!) отражает астрономическое временное расстояние между ними, соответствующее более чем 500 тысяч лет. Их общий предок, если такой был, жил примерно 270 тысяч лет назад, и он уходит вглубь времен на эволюционном дереве Y-хромосомы человечества. Ясно, что носители гаплогруппы А00 из Африки не выходили, и их потомков вне Африки пока не обнаружено (помимо тех, кого вывозили в прошлые века в качестве рабов).Такие же мутационные дистанции имеют место между гаплотипами групп А00, с одной стороны, и гаплогрупп-субкладов В1-M236, B2a1-M218, M152, V83, B2b-M112, B3-L1389, с другой, между ними 25-34 мутаций на 22-маркерных гаплотипах, что делает совершенно невозможным происхождение гаплогруппы В от А00 или близкого филогенетического окружения гаплогруппы А00. От гаплогруппы А00 гаплогруппа В не могла произойти в любом случае, у них разные филогенетические ветви, и цель этой части рассмотрения – показать, насколько они удалены друг от друга во времени.Так от какой из гаплогрупп категории А могла произойти гаплогруппа В, или родственные ей гаплогруппы? Ответ – во всяком случае не от гаплогрупп А00, А0, А0а, А0b, А1a или А1b1. Это всё в основном «африканские» гаплогруппы по нынешнему месту проживания, но А1a довольно обильно встречается в Европе и в Египте, хотя Египет – тоже Африка. У потомков гаплогруппы ВТ, то есть практически у всех мужчин, читателей Переформата, да и вообще подавляющей доли жителей Европы, Азии, Америк и Австралии с Океанией «африканских» мутаций групп А00, А0, А1a и A1b1 нет. У нас есть мутации гаплогрупп А0-Т, A1, A1b и ВТ, но в Африке встречаются в основном носители «африканских» гаплогрупп A1b1, мутаций которых у нас, неафриканцев, повторяю, нет.Вернемся еще раз к недавней статье (Barbiery и др., Human Genetics. 2016), в которой у койсанцев и банту из Южной Африки найдены исключительно гаплогруппы A1b1, B2, и неафриканские гаплогруппы E1b, E2, G, I, O, R1 и T. Собственно, гаплогруппа В2 по происхождению тоже неафриканская, как мы покажем ниже, не стоит путать происхождение гаплогруппы и континент ее нынешнего проживания. Так, в Камеруне и Чаде живут сотни тысяч, если не миллионы носителей гаплогруппы R1b, но она образовалась не в Африке. В Африке живут миллионы носителей гаплогруппы Е, но она образовалась не в Африке. В Америке, Северной и Южной, живут миллионы носителей гаплогруппы Q, но она образовалась не в Америке. В Европе живут миллионы носителей гаплогрупп R1a и R1b, но они образовались не в Европе. То же относится к гаплогруппе ВТ, из которой в свою очередь образовалась гаплогруппа В, а из нее В2, но ни одна из них не образовалась в Африке. Они просто в Африку в свое время мигрировали, причем относительно недавно. Гаплогруппа А тоже, вполне возможно, образовалась не в Африке, и туда мигрировала, но мы и этого не знаем. Возможно, это было в относительно давние времена, сто-двести тысяч лет назад, или в относительно недавние, несколько тысяч или несколько десятков тысяч лет назад. Данных пока нет.Приведем несколько иллюстраций. На диаграмме ниже приведено дерево из 403 гаплотипов в 111-маркерном формате почти всех гаплогрупп, производных от ВТ, включая гаплогруппу В.Как видно, ветвь гаплогруппы В вполне гармонично вписывается в дерево неафриканских гаплотипов, неафриканских как по месту жительства, так и по происхождению, как совершенно очевидно по виду дерева.Общее дерево гаплотипов человечества позволяет провести интересные сравнения. Например, если мы сравним базовый 22-маркерный гаплотип дерева, приведенный в подписи к рисунку, с базовым 22-маркерным гаплотипом гаплогруппы А00, приведенным выше, то между ними имеются 26 мутаций, что дает примерно 207 тысяч лет до их общего предка. Иначе говоря, общий предок современннных гаплотипов и гаплогруппы А00 опять уходит вглубь Y-хромосомного эволюционого дерева человечества, как и в случае с гаплогруппой В. Опять мы видим, что гаплогруппа В является частью неафриканского по происхождению дерева современного человечества. Никак не получается, чтобы гаплогруппа В была древней африканской гаплогруппой.Теперь о том, насколько молодой является группа гаплотипов гаплогруппы B2a, обнаруженных в Африке (Barbieri и др., 2016). Из 547 Y-хромосом, собранных в Южной Африке, 53 относились к гаплогруппе В2а, и только они приведены в цитируемой статье в виде 23-маркерных гаплотипов. Расчетов по ним не проводилось, кроме того, что сообщено, как принято у популяционных генетиков, совершенно бесполезное число, а именно «разнообразие гаплотипов», равное 0.913. Нигде больше в статье это число не обсуждалось, да его и обсуждать бессмысленно. Оно неким кривым образом связано с числом мутаций в гаплотипах, но из него ничего не рассчитать и ничего не узнать. Это – популяционная генетика, такая «наука». К ДНК-генеалогии она не имеет никакого отношения. Что же с этим набором гаплотипов делает ДНК-генеалогия? Во-первых, строится дерево гаплотипов, чтобы получить сведения об однородности (или, напротив, неоднородности) выборки. Дерево в данном случае имеет вид:Совершенно очевидно, что выборка неоднородная, дерево состоит из нескольких молодых (плоских) ветвей, с недавними общими предками. Например, четыре гаплотипа слева вверху (под номерами 21-23 и 34) имеют всего 8 мутаций от базового гаплотипа ветви13 24 16 10 11 11 13 14 11 18 17 15 22 12 13 12 13 18 16 10 25 12 17что дает 8/4/0.057 = 35 → 37 условных поколений (по 25 лет каждое) до общего предка, то есть общий предок жил 925±350 лет назад. Здесь стрелка показывает поправку на возвратные мутации, 0.057 – константа скорости мутации для 23-маркерных гаплотипов (в данном случае в нестандартном формате). Столь большая погрешность обусловлено малым числом мутаций, то есть крайне малой статистикой. Тем не менее, для нашей цели этого вполне достаточно, мы видим, что это вовсе не десятки тысяч лет. Так же можно расчитать «возраст» общих предков и для других ветвей на дереве гаплотипов. Например, составная ветвь из 16 гаплотипов слева внизу, с базовым гаплотипом13 24 15 10 11 12 12 14 12 18 18 14 23 11 12 12 13 19 17 10 25 11 17содержит 62 мутации, что дает 62/16/0.057 = 68 → 74 условных поколения, то есть 1850±300 лет до общего предка. Здесь мы умышленно не стали выбирать ветвь однородную, чтобы показать, что «возраст» общего предка даже неоднородной ветви все равно относительно недавний, наша эра. Если же рассчитать все дерево, не обращая внимания на его неоднородность (но понимая, что расчеты приблизительные), то получается, что общий предок всей выборки гаплотипов гаплогруппы B2a из южной Африки жил 2860±330 лет назад, опять же вовсе не десятки тысяч лет назад.Это – типичные датировки для наборов «африканских» гаплотипов. Все они относительно недавние. Этому могут быть разные объяснения. Наиболее вероятных два – либо популяции в Африке живут недолго, и время от времени проходят «бутылочные горлышки», на грани выживания, либо носители этих гаплогрупп прибыли в Африку относительно недавно, несколько сот или несколько тысяч лет назад. То есть ситуация обратная – не «выход из Африки», а скорее «вход в Африку», причем многократный, разными группами и гаплогруппами. Это, естественно, увеличивает «генетическое разнообразие» в Африке. Эта версия была мной предложена несколько лет назад, и в последнее время находит неоднократные прямые подтверждения. Какие же это подтверждения?Это, например, статья в журнале Nature (Hayden, 2013), которая начинается словами «Первые люди покинули Африку 200 тысяч лет назад, и расселились по всему миру». Такой датировки вообще ни у кого не было, автор это сама придумала, никаких данных к тому нет. Но дальше она сообщает о том, что были «», что такие обратные миграции неоднократно отмечались в литературе ранее, и что только что получены новые данные о том (Pickrell и др., препринт, Гарвардская медицинская школа), что при изучении 200 южноафриканцев из 22 групп населения, включая койсанцев, в которых оказались фрагменты ДНК из других этнических групп, и что по данным авторов эти фрагменты перешли в ДНК африканцев примерно 3000 лет назад с неафриканских территорий, и далее передвинулись к койсанцам примерно 1800-900 лет назад. Случайно или нет, это совпадает с нашими расчетами по «возрасту» гаплогруппы В2а у койсанцев, 2860±330 лет, 1850±300 лет, 925±350 лет назад (см. выше). Правда, здесь генетики опять дают сомнительную информацию, и авторы исследования (David Reich и Joseph Pickrell) сообщают, что у койсанцев всего 1-5% неафриканских ДНК, в то время как процитированное выше, несколько более позднее исследование койсанцев (Barbieri и др., 2016) сообщает, что в намного большей их выборке 58% – гаплогруппы неафриканского происхождения.Еще пример того, что геномные данные являются ошибочными – цитируемая статья (Reich и Pickrell) сообщает, что «койсанцы имеют самые древние в мире генетические линии». Проверить по представленным ими данным это невозможно, но это опять не согласуется с более прямыми данными по изучению Y-хромосом койсанцев и определению их гаплогрупп и субкладов (Barbiri и др., 2016). По этим данным, четверть консанцев из выборки имеют субклады гаплогруппы A, а именно несколько вариантов A1b1, которые образовались 50-55 тысяч лет назад, еще 18% имеют варианты субкладов гаплогруппы В, которые образовались 50-59 тысяч лет назад, но общие предки современных койсанцев жили не более нескольких тысяч лет назад, а ряд линий – не более тысячи лет назад, остальные у койсанцев (60% от всех) – типичные европейские и азиатские гаплогруппы.Здесь опять приходится обращать внимание на то, что данные по гаплогруппам – прямые, а вот данные по сопоставлению наборов «широкогеномной» каши из сотен тысяч и миллионов фрагментов ДНК, которые компьютер сортирует по слабо определенным критериям – весьма сомнительные и косвенные. Каждый раз, когда сравниваются данные по гаплогруппам и «широкогеномным» данным, всегда идет принципиальная нестыковка. Это в статьях «широкогеномных генетиков» никогда не обсуждается, эту тему они обходят, видимо, потому гаплогруппы и не определяют, хотя по геномным данным их определить не составляет никакого труда. Видимо, «широкогеномные» методологии имеют системные ошибки. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Но генетики, повторяю, никогда это не упоминают, и от обсуждений уклоняются.Еще статья, в которой сообщается о «миграциях генома» из Евразии в Африку («back to Africa»), вышла в 2015 году (Callaway, Science). Она пересказывает историю находки скелета с датировкой 4500 лет назад в пещере в юго-западной Эфиопии. Как пишут авторы, изучение его ДНК показало, что он – мигрант (или потомок мигрантов) с Ближнего Востока. Гаплогруппу, естественно, не приводят. При этом статья многократно приговаривает, что «», но никаких своих данных не приводят. Это – типичная мантра. Более того, автор цитируемой статьи продолжает, что «». Это, конечно, неправда, и если бы так было, то не было бы продолжающихся дискуссий в академической печати, как показано в этой статье и продолжено ниже.Авторы исходного исследования под названием «Геном древнего эфиопа показал значительную примесь из Евразии в Восточной Африке» (Llorente и др., Science, 2015) в своих обсуждениях пошли дальше, и сообщили, что этот приток «евразийских генов» охватил весь африканский континент. Это уже ставило под сомнение всю концепцию «выхода из Африки», авторов одернули, и они тут же опубликовали в том же журнале (Science, 2016) опровержение части своих высказываний, сообщив, что в отношении «всего африканского континента» они ошиблись, компьютер подвел (это было изысканно сформулировано как «биоинформатическая ошибка», а именно что программа samtools v0.1.19 в паре с программой PLINK не включилась), но вывод о том, что западноевразийский геном продвинулся в Восточную Африку остается в силе. Этот отзыв данных и выводов, конечно, забавен, поскольку весь Африканский континент испещрен неафриканскими гаплогруппами, и авторы могли бы это без труда получить из своих же геномных данных. Но это – табу для «широкогеномных попгенетиков». Меньше знаешь – лучше спишь.Итак, в отношении того, какая гаплогруппа образовалась из какой, в Африке или при выходе из нее, попгенетики не знают, и в конец запутались. В частности, потому, что не знают они, какую гаплогруппу имел тот самый «анатомически современный человек», который «вышел из Африки». Когда он вышел, они тоже не знают, потому что 70 тысяч лет назад гаплогруппа А, как и гаплогруппа В, по их мнению, еще не образовались (см. выше, им попгенетиками отпущено всего 60 и 55 тысяч лет, соответственно), и тем более они еще не образовались, если человек вышел из Африки 100-120 тысяч лет назад, как считают другие попгенетики. Так кто вышел-то? Нет ответа. Но попгенетики извернулись, их уже теперь гаплогруппы и гаплотипы не интересуют, они начали оперировать «геномами», а там прямых ответов не бывает. Вышел некто вот с таким-то геномом, причем этот некто – усредненные мужчины с женщинами. Да и так попгенетики не отвечают, поскольку нет у них генома того (или тех), кто «вышел». А что есть? А есть усредненные геномы современных жителей Африки, и есть усредненные геномы неафриканцев. Попгенетики же смотрят «похожесть» этих геномов с той и другой стороны. Про то, как определяется эта «похожесть», я уже немало писал, это, конечно, сюрреализм. Повторять не буду, об этом я в очередной раз писал в предыдущей статье на Переформате.Если совсем коротко – то берут геном, разрезают его на сотни тысяч и миллионы фрагментов разного размера, в них – сотни тысяч и миллионы снипов, и компьютер решает, очень ли похожи фрагменты африканцев и неафриканцев (в данном случае), частично ли похожи, или частично непохожи, или умеренно похожи, и так далее, и в итоге выносит вердикт. Гаплогруппы и гаплотипы при этом не сравнивают, опять меньше знаешь, лучше спишь. И получается, например, что у русских 13% похожести на американских индейцев. Попгенетик записывает – русские произошли от американских индейцев. Далее, компьютер сообщает, что у ископаемого скелета с Байкала древностью 24 тысячи лет (гаплогруппа R) и у американских индейцев (гаплогруппа в основном Q) геномы похожи на 14-38%. Попгенетик записывает – эти с Байкала пришли в Америку, потому и похожи. То, что гаплогруппы R у америндов нет, попгенетику невдомек, компьютер же показал, что похожи, значит, пришли туда, в Америку. То, что гаплогруппы R и Q – потомки гаплогруппы Р, так что геномы обязаны быть похожи, попгенетику в голову не приходит.Так что читателю уже понятно, как «показывали» выход из Африки. Похожи геномы африканца и неафриканца – значит, вышли, причем именно из Африки. То, что похожесть может означать, что, напротив, пришли в Африку, попгенетику в голову опять же не приходит. Даже после того, что другие «геномщики» показали, что пришли именно в Африку, о чем мы расскажем ниже. Но попгенетика этими данными не возьмешь, ему надо, чтобы из Африки вышли, а все остальное – от лукавого.Вот такая у них наука. Итак, подведем краткие итоги предыдущих разделов:(1) «Генетическое разнообразие», которое выдается попгенетиками за якобы доказательство того, что Homo sapiens образовался в Африке, отражает не древнее происхождение человека, а интенсивность миграций человека в Африку, начиная, возможно, с древнейших времен,(2) Носители койсанских языков, которых (безосновательно) полагали древнейшими людьми Африки и мира, на самом деле представляют совокупность носителей самых разных гаплогрупп, в значительной степени неафриканских по происхождению,(3) Все изученные до последнего времени выборки африканских Y-хромосом, относящихся к древнейшим по происхождению гаплогруппам, имеют относительно недавних общих предков, с датировками сотни или несколько тысяч лет назад; где произошли эти древнейшие гаплогруппы, остается неизвестным, и не исключено, что вне Африки,(4) Никакой гаплогруппы для «анатомически современного человека», «выходящего из Африки», приписать невозможно,(5) Никаких данных по «выходу из Африки» нет, кроме фантазий и выдавания желаемого за действительное.Перейдем к рассмотрению того, какие новые данные в отношении «выхода из Африки» получены данными «широкогеномного анализа», на конкретных примерах последнего времени, а именно в 2016-2017 гг.

