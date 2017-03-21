Что стоит за теорией плоской Земли

Знаменитый баскетболист Шакил О’Нил заявил, что является сторонником теории плоской Земли. Несмотря на шуточный тон сообщения, оно сразу попало в заголовки СМИ и вызвало бурную дискуссию среди конспирологов.

RT поинтересовался у психолога, почему маргинальное Общество плоской Земли становится мэйнстримом и почему люди начинают верить во всё более невероятные вещи.

Легенда НБА, центровой игрок Шакил О’Нил сказал, что разделяет позицию разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, заявившего, что Земля плоская.

«Это чистая правда. Земля плоская. Послушайте, есть три способа манипулировать сознанием: с помощью того, что мы читаем, видим и слышим. Первое, чему нас учат в школе: Колумб открыл Америку. Однако задумайтесь: когда он сюда добрался, то встретил краснокожих людей с длинными волосами, курящих трубки мира. Значит, Колумб не открывал Америку», — заявил О’Нил в ходе своего подкаста The Big Podcast. Легендарный баскетболист после этого обескураживающего заявления продолжил подначивать своих со-ведущих.

Несколькими неделями ранее разыгрывающий игрок команды «Кливленд Кавалирз» Кайри Ирвинг выступил с похожим заявлением, однако позднее заявил, что всего лишь пошутил. Подобные комедийные комментарии известных спортсменов вызвали переполох в американском сегменте интернета, ведь, как оказалось, общество сторонников плоской Земли становится всё более популярным.

Общество плоской Земли является маргинальной организацией даже по мнению разнообразных конспирологов и альтернативных историков США, следующих по следу НЛО, Бигфута и масонских заговоров. Так, популярный конспирологический канал на YouTube Secure Team имеет почти миллион подписчиков и < ![CDATA[ ]]> регулярно размещает< ![CDATA[]]> видео с якобы инопланетными объектами и мутными фотографиями баз пришельцев на Луне. В одном из опубликованных материалов авторы канала выразили сожаление «растущим количеством людей, регрессировавших в эту древнюю веру». Канал был немедленно атакован тысячами последователей Общества плоской Земли.

Само же общество на своём сайте заявляет, что руководствуется исключительно научными принципами. По мнению приверженцев теории, прибегающих к методу Картезианского скептицизма, бремя доказательства лежит на всех, кто полагает, что Земля имеет сферическую форму. Свидетельства этому они расценивают как незначительные или сфабрикованные. При этом они с удовольствием публикуют видео с низкой орбиты, якобы доказывающие то, что Земля плоская.

«Самым надёжным доказательством плоской Земли является эксперимент с уровнем Бедфорда. Проведённый много раз на отрезке водной поверхности длинной в шесть миль, он показал результаты, которые доказывают отсутствие кривизны земной поверхности», — < ![CDATA[ ]]> говорится< ![CDATA[]]> на сайте общества.

Эксперимент, на который ссылается организация, был проведён английским изобретателем и основателем общества Самуэлем Роуботэмом в 1838 году.

Бедфордский эксперимент

Члены общества утверждают, что наша планета является плоским диском 40 000 километров в диаметре, с центром в районе Северного полюса. Также приверженцы этой теории отрицают существование гравитации и Южного полюса, вместо которого вокруг диска простирается огромная стена льда.

Последователи этой теории заявляют, что все фотографии Земли из космоса являются сгенерированными на компьютере, а вера в сферическую Землю поддерживает глобальный заговор правительств и учёных. Космические полёты являются обманом, а высадка на Луну была снята совместными усилиями Стэнли Кубрика и Андрея Тарковского по сценарию Артура Кларка.

Общество производит огромное количество интернет-контента, буквально заваливая своих сторонников и противников разнообразными «доказательствами»: от малопонятных математических формул до списков цитат из Библии. Дошло до того, что на последователей плоской Земли ополчились даже христиане-фундаменталисты. Радикальный баптистский проповедник Стивен Андерсон, сам распространяющий теории заговора о мировом правительстве, выступил с гневной тирадой против последователей общества.

Многие альтернативные журналисты, историки и конспирологи выступили с предположением, что за самим Обществом плоской Земли могут стоять правительственные спецслужбы, которые хотят выставить на посмешище любые альтернативные взгляды на мир.

RT обратился за комментарием к кандидату психологических наук Александру Невееву. Ученый пояснил, что есть две причины, по которым люди могут вдруг начать всерьёз воспринимать антинаучные постулаты.

«Первая — внешняя по отношению к человеку. Огромное количество информации мы получаем в виде специально заготовленных информационных пакетов. Нам просто сообщают о чём-то, и мы принимаем это на веру. Это совершенно нормально, так как нам не нужно познавать абсолютно всё на собственном опыте. Не нужно ехать в Америку, чтобы узнать как там живут люди. Но побочным эффектом этого является то, что у людей возникает недопонимание и опасения того, что какие-то силы могут искажать любую информацию. СМИ насыщают человека новостями, фактами но никто не озабочен выработкой их понимания. В итоге мы имеем подобную ситуацию. Наш земной шар своими глазами не видел никто, только на фотографиях, соответственно возможно огромное количество инсинуаций», — рассказал психолог.

«Вторая причина заключается в том, что наш в разум изначально заложены системы ошибок — когнитивные искажения и эвристики. Под влиянием этих искажений мы склонны считать нашу версию событий наиболее правдоподобной. Человек не ищет опровержения своим убеждениям. Наш разум функционирует по принципу когнитивной лёгкости — то, что нас не напрягает, мы склонны считать истиной. На самом деле это иллюзия. Теории заговора эксплуатируют проблему того, что мы непосредственно не можем предъявить человеку доказательства обратного — отправить его на орбиту и показать, что Земля круглая. Объяснить им математически, астрономически параметры, которые заставили учёных прийти к такому выводу, очень сложно. Сказать, что учёные наврали и Земля плоска, очень легко, и воспринять это очень легко», — заключил эксперт.