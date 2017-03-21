Будет ли третья «цветная революция» в Кыргызстане?

Концептуал СМИ Развитие политической ситуации в Кыргызстане в последнюю декаду нынешней зимы получило новый толчок

Который совпал по времени с давно прогнозируемыми другими важными факторами, которые в совокупности могут привести к резкому обострению ситуации в этой стране.

Вот они: во-первых, наступление благоприятных погодных условий для выступлений уличного протеста; во-вторых, громкий арест депутата Жогорку Кенеша, лидера партии «Ата-Мекен» и фракции в Жогорку Кенеше О. Текебаева; в-третьих, назначение С. Исакова руководителем Администрации Президента, которое истолковывается как начало операции «преемник»; в-четвёртых, заявление А. Атамбаева о своём желании остаться в кыргызстанской политике и распустить нынешний Жогорку Кенеш с проведением выбором в него до президентских выборов.

9 марта 2017 года состоялось заседание суда апелляционной инстанции по вопросу законности ареста депутата Жогорку Кенеша О. Текебаева, которое подтвердило законность его ареста до 25 апреля 2017 года. Данное заседание проходило при стечении пока небольшой группы сторонников к зданию суда и Белому Дому. Это событие ещё более явственно обозначило линию на поляризацию в кыргызстанском обществе. Этот арест имеет непосредственное отношение к намеченным на 19 ноября 2017 года выборам Президента Кыргызской Республики и процессу наследования (с риском возможного обрушения) политической власти в Кыргызстане. Если в предшествующий период противостояние внутри кыргызстанских элит имело относительно латентный характер, то сейчас наметились явные факторы открытого столкновения по сценарию «цветной революции». Никакой гарантии того, что развитие складывающегося сценария не пойдет по этому варианту, нет. Назовём всё имеющиеся предпосылки для этого и напомним исторические предпосылки.

Событиям 2005 года дали толчок аналогичные события 2002 года, связанные также с арестом депутата Жогорку Кенеша Азимбека Бекназарова. Однако тогда, в марте 2005 года, многим кыргызам могло показаться стихийным выступление родственников и сторонников А. Бекназарова. Но в итоге, вскоре, в апреле 2005 года, действующий тогда Президент Кыргызской Республики А. Акаев был вынужден уехать за пределы страны, сложив с себя полномочия главы государства.

В настоящий момент политический вес О. Текебаева (кыргызы его называют «патриархом кыргызстанской политики») гораздо больше, нежели у А. Бекназарова в 2005 году. Сообщество постоянных и ситуативных сторонников О. Текебаева более организовано и консолидировано, оно сильно тем, что имеет опыт двух смещений Президентов Кыргызской Республики. Все политики, которых привёл А. Атамбаев во власть в качестве членов временного Правительства Кыргызской Республики образца 2010 года, сосредоточились сейчас вокруг фигуры О. Текебаева (кроме О. Бабанова и Т. Сариева), не считая ещё и сторонников А. Акаева, К. Бакиева и Р. Отунбаевой. К этой консолидированной группе обязательно примкнут родственники и друзья людей, оказавшиеся в заключении или политическом изгнании в годы правления А. Атамбаева (А. Ташиев, С. Жапаров, А. Келдибеков, Т. Мамытов, Н. Тюлеев, Б. Асанов, К. Кадыров, Д. Сарыгулов, Д. Чотонов, К. Самаков, М. Мырзакматов, Б. Талгарбеков и ряд других политиков, в отношении которых уже заведены уголовные дела (А. Салямова, А. Шыкмаматов, К. Исаев), и так далее). При этом следует учитывать нарастание нетерпимости и ненависти в кыргызстанском обществе, с охватом всё более широких слоёв населения, при правлении каждого нового Президента Кыргызской Республики по сравнению с предшественником.

А кто же остался вокруг А. Атамбаева в настоящее время? Это братья Жусуп, Сооронбай и Асылбек Жээнбековы, Адиль Сегизбаев, Аалы Карашев, Сапар Исаков, Чыныбай Турсунбеков и Иса Омуркулов. Но все они не имеют как серьёзного политического опыта, так и потенциала вывода на улицы городов страны альтернативных майданов. А вот имеющие опыт «цветных революций» О. Бабанов и Т. Сариев не станут активно выступать против народа, так как знают, что такое народный гнев.

В настоящее время кыргызстанский народ фрустрирован и разочарован в политике, проводимой А. Атамбаевым, в том числе, и своим неумением построить как внешний (с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном), так и внутренний (с кыргызстанским обществом и регионами) диалог. Настроение в кыргызстанском обществе кто-то (чьи-то политтехнологи) специально подводит к состоянию разгневанности. Буквально 20 февраля 2017 года Президент А. Атамбаев в интервью Euronews, говоря о членстве Кыргызстана в ЕАЭС, заявил, что «Казахстан в 2010 году устроил блокаду на полтора месяца, что привело к человеческим жертвам». Также А. Атамбаев добавил, что Кыргызстан «готов хоть сегодня вступить в Евросоюз». В тот же день внешнеполитическое ведомство Казахстана озвучило свою позицию по этому вопросу, сообщив: «Мы обратили внимание на данное высказывание Президента Кыргызстана и в настоящее время ожидаем разъяснений от кыргызской стороны». Но и в предыдущие месяцы А. Атамбаев допускал высказывания подобного характера, например, относительно вывода российской авиационной базы из города Кант и так далее. Такие непоследовательные высказывания с выпадами в адрес ближайших союзников вызывают отторжение и гнев в массовом сознании кыргызстанского общества.

Новое назначение Сапара Исакова на должность руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики также не оставляет равнодушными кыргызстанскую политическую элиту. С. Исаков известен как один из приближенных Максима Бакиева, сопровождавшего в США сына второго Президента Кыргызской Республики на переговоры с Государственным департаментом. Кроме того, его знают как негласного главу и последовательного покровителя кыргызстанских гюленовцев.

Таким образом, противостояние власти и общества подходит к фазе открытого столкновения, провоцируемой отдельными решениями нынешней власти. Конечно, штаб А. Атамбаева может успокаивать себя тем фактом, что был изолирован возможной лидер «цветной революции» О. Текебаев. Но данное обстоятельство послужило детонатором социального взрыва, консолидации протестных настроений в обществе и кристаллизации новых политических лидеров, ранее малоизвестных на кыргызстанском политическом Олимпе. Совершенно нет никаких гарантий, что таким лидером не сможет оказаться кто-то из числа сторонников шариатского Халифата.

При этом следует учесть, что в кыргызстанском обществе проявляется тенденция на все более устойчивый социальный запрос нового светского политического лидера, незапятнанного ранее в коррупционных делах, трайбализме, клановых столкновениях, так как кыргызстанский народ действительно уже давно устал от несостоятельного и малокомпетентного руководства государством и развитием общества.

Анализ данной конфликтной ситуации показывает, что она будет развиваться далее исключительно до победного конца одной из сторон: или А. Атамбаев должен преследовать своих политических противников до их полного политического поражения и аннигиляции, или силы консолидированной оппозиции должны его сместить с занимаемой должности последующим его бегством из страны или арестом.

Как показывает опыт двух «тюльпановых революций», пик анархии в Кыргызстане наступает в конце марта – начале апреля. Сценаристы и режиссеры событий последнего полугодия подводили их в той последовательности и дозировке, какую мы наблюдали, совсем неслучайно. Их цель – спровоцировать очередную, уже третью по счёту, «цветную революцию» в Кыргызстане. Её вероятность сейчас резко возрастает.

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