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Архаизм русских волшебных сказок

23:02. 21 марта 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Подавляющее большинство волшебных сказок представляют собой различные модификации одной и той же сказки!

В этой связи, самого пристального внимания заслуживает точка зрения, согласно которой сказка представляет собой: “не спонтанное творение темных некультурных масс, а четкое конкретное парадигматическое знание, переданное элитами неким базовым народным пластам”.

В прошедшем эфире мы произвели разбор некоторых знакомых нам сказок. Провели параллель между их сюжетами. И приблизились к тайне происхождения всех вещей, кроющихся в глубинном пласте всех архаичных преданий.

2 марта 2017 года в 20 часов 20 минут по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Архаизм русских волшебных сказок”. Автор-сказитель Алексей Комогорцев

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Источник: www.kramola.info

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