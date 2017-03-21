Анатомия развода лохов – Всемирный космический интернет

Глобальный, бесплатный, гигабитный, каждому, технологичный — и много других забавных мечтаний

Ноябрь 2016 встретил Илона неприветливо. SpaceX уже который месяц не делала запусков, отскребая остатки “революционного носителя” от стартовой площадки и прикидывая, как надо перерабатывать конструкцию Falcon. Гигафактори вроде как открыли уже несколько месяцев, но про продукцию сообщали “раньше второй половины 2017 года ждать нет смысла”. До кучи Гигафактори оказалась не революционным заводом американской Теслы, а копией китайского завода японского Панасоника, плюс Маск ещё и остался должен за неё, гигафабрику, 2 миллиарда долларов США.

Сроки выпуска Model 3 тихо передвинулись с 2017-го на “вторую половину 2018 года”, количество отозванных заявок на Model 3 перестали публиковать, цену базовой комплектации тихо подняли, бесплатный суперчарджер отменили.

Лишь настенная батарейка Powerwall 2.0 держала марку – так же, как и Powerwall 1.0, её нельзя было заказать – можно было лишь оставить заявку, чтобы связались, когда будут знать дату возможности заказа.

Про полёты на Марс в престижном агрегате с ресторанами и развлекательными комплексами и шутить лень – всё намекало на грандиозный успех.

Срочно нужна была успешная инициатива галактического масштаба – потому что все предприятия сидят в убытках, долги перед инвесторами и партнёрами есть и немалые, а ключевое, что держит на плаву – гос.дотации и льготы – накрылись Трампом, который намекнул, что бесконечный распил свеженапечатанного бабла на “суперэкологичном хайтехе” и всякие хорошие схемки типа “пусть каждый простой техасский парень, покупая горючее для пикапа, оплачивает гею-стартаперу Джорджу зарядку Теслы” больше не нужны.

И она появилась.

Элон Маск совсем скоро обеспечит интернетом весь мир



Реализация всего проекта позволит каждому землянину пользоваться беспроводным спутниковым интернетом на скорости до одного гигабита в секунду

Оригинал новости давал чуть больше информации, но в либерастично-гиковско-хайтеходрочерских ресурсах подача новости была обыденна – “Интернет уже вот почти есть, для всей планеты, бесплатный, гигабитный, в любой точке, вот вам и прорыв, вот вам и хайтех”.

Фактическая новость состоит в том, что SpaceX заявила о намерении создать орбитальную группировку в 4.425 спутников, и с их помощью предоставлять услуги доступа в Интернет по всему земному шару. Характеристики каждого спутника выглядят так:

Масштабность спутниковой группировки

4425 спутника (1600 на первой фазе) – это не просто много, это очень много.

При заявленном сроке жизни в 5 лет, необходимо выводить в год 4425 / 5 = 885 спутников просто для поддержки работы группировки, то есть примерно 3 спутника в сутки, без перерывов. На фазе создания группировки запусков должно быть ещё больше, потому что износ спутников начнётся не с начала “официальной работы”, а с фактического вывода на орбиту.

Далее, таких стартовых мощностей просто нет сейчас на планете и не планируется к созданию. Выводить эти спутники “пачками”, как килограммовые “наноспутники” не выйдет, потому что спутники связи слишком габаритны – то есть делать расчёты “берём теоретическую грузоподъёмность ракеты-носителя и делим на массу спутника” не имеет смысла – всё упирается не в массу, а в габариты спутников. Они физически большие, по габаритам каждый спутник сопоставим с легковым автомобилем, а то и превышает его. В документации чётко указаны габариты “тела” спутника – 4 x 1.8 x 1.2 метра, и это – только сам спутник, не считая двух солнечных батарей размерностью 6 x 2 метра – они в сложенном состоянии тоже будут занимать место.

Дополнительно учитывая, что у SpaceX за 14ти летнюю историю менее 30 относительно удачных запусков (фирма вообще-то создавалась для запусков с многократным использованием первой ступени, коих сделано ровно нуль) – картинка становится совсем неприглядной.

Орбиты

Высоты орбит от 1150 км до 1325 км делают задачу вывода спутников более сложной, т.к. на такие орбиты Falcon 9 ещё ни разу спутники не выводил. Более того, в рекламных целях для оценки возможностей носителя всегда берутся параметры “по максимуму”, для вывода на НОО (около 200 км). Параметры выводимого Falcon’ом на 1150-1325 км груза не известны – но он явно будет меньше, чем в случае с НОО.

Далее, заявленные орбиты – не геостационарные. То есть спутники будут не “висеть над одной точкой”, а перемещаться – отсюда задачи “бесшовного” роуминга, “прицеливания” антенны на нужный спутник (перемещающийся), постоянной смены характеристик каналов между спутниками и вопросы субоптимальной маршрутизации трафика между ними.

Интересным также будет удержание спутников на данных орбитах – в технических спецификациях не обговаривается наличие двигателей, т.е. что делать с, допустим, неточно выведенным спутником, или сходящим с орбиты и снижающимся – непонятно. Такое большое количество спутников будет гарантировать около 3х падений спутников в сутки (просто потому что спутникам больше некуда деваться с орбиты, кроме как упасть – набрать нужную для отправки в далёкий космос скорость они не могут) – в результате чего возникает задача, чтобы потерявший орбиту спутник, снижаясь, не столкнулся с другими объектами, находящимися на более низких орбитах.

Задача пополнения орбитальных группировок, учитывая то, что спутники на всех орбитах вырабатывают ресурс в сопоставимом темпе, перечёркивает все возможности по “разово выведем несколько спутников сразу пополнив несколько орбит” – учитывая масштабы различия высот орбит, сделать это не получится. То есть “довывести 100 спутников” будет ощутимо труднее, чем “разово вывести 100 спутников” – просто хотя бы тем, что выводить можно “сразу несколько на одну орбиту”, а пополнять придётся исходя из фактического износа. Это можно упростить, создав резерв мощностей – но тогда линейно вырастает задача обслуживания, потому что резерв, находящийся на той же орбите, так же изнашивается.

Связь со спутниками

Почему-то массовый репостер (обычный фанат Маска – восторженный гуманитарий) решил, что технология сия будет компактна настолько, что приёмник-передатчик будет встраиваться чуть ли не в мобильники. По факту ситуация проще – спутники будут работать в Ku и Ka-диапазонах, что подразумевает антенну-“тарелку” диаметром в 1-1.5 метра. В данных диапазонах будет также работать масса других спутников (одних телевизионных только больше сотни), что дополнительно усложнит арбитраж среды доступа (т.е. надо будет “нарезать” диапазон на полосы частот приемлемой ширины, и, по аналогии с, допустим, технологиями семейства 802.11 осуществлять переход с одного канала на другой при загруженности или слишком низком качестве передачи на текущем) и снизит и потенциальное количество абонентов для 1го спутника, и доступную им скорость передачи. Учитывая количество спутников, фактор наложения сигнала будет вообще достаточно серьёзным. Впрочем, никакой конкретики по части технического решения нет, поэтому о количестве абонентов, доступной им полосе пропускания и прочем можно только строить предположения. Ясно только одно, что речь будет идти не о мобильном устройстве, а о стационарной установке приличных габаритов и энергопотребления.

Можно сразу же упомянуть точно известный факт – задержки на канале в данной схеме будут велики. Трасса, которую проделает пакет с данными, будет состоять из пути от передающей системы абонента до спутника, дальнейшей маршрутизации между спутниками, “приземлением” на некую опорную систему, плюс трассой от неё до источника контента. Это десятки тысяч километров в ситуации, когда на Земле будет хотя бы полсотни узлов связи со спутниковой группировкой, в “неудачном” раскладе, когда их меньше (как сейчас, когда говорится о всего лишь трёх наземных станциях) – возможно и около сотни тысяч километров. Физика подсказывает, что в этом случае задержки в 200-300ms будут минимальными (в силу ограниченности скорости света), а вообще всё это будет дополнительно усложняться задержками на буферизацию на интерфейсах приёма-передачи, избыточностью кодирования для обработки ошибок, субоптимальной маршрутизацией в связи с постоянно перемещающимися относительно друг друга и отправителя/получателя спутниками. При таких лагах про приложения, требующие быстрый отклик (игры, UC и конференц-связь), можно забыть вообще. Лет 20 назад вариант “спутниковый инет лагает, зато странички открываются и файлы можно скачивать” был интересен, а сейчас – сомнительно.

Декларируемая гигабитная скорость

Декларируется она между спутниками, а не у каждого абонента (количество которых на 1 спутник также не называется). Связь между спутниками, кстати, планируется оптическая – что поднимает ещё больше вопросов о реализуемости/надёжности всей схемы. Если спутник будет раздавать широкополосный интернет хотя бы тысячам наземных станций, плюс обмениваться трафиком с другими спутниками, сильно интересна проблема охлаждения передатчиков такой мощности – в космосе охлаждать получится разве что излучением, поэтому вопрос, хватит ли площади спутника на излучение “лишних” кВт, которые неизбежно появятся из-за не-100%го КПД передающих/принимающих систем.

Бесплатность

Про бесплатность не упоминается вообще нигде, кроме восторженных русскоязычных статей. Цену на спутниковый интернет и нужное оборудование для работы в заявленных диапазонах можно легко найти и оценить – она очень серьёзная.

Революционность

Революционностью у проекта и не пахнет – это клон проекта Viasat почти годичной давности. Только у Виасата вполне реальные масштабы в 3 спутника и понятный сектор применения типа “буровая платформа нуждается в единичном очень быстром канале”, но это ж глупый и неопытный в вопросах связи Viasat, а Маск-то, заявив про “у нас будет в полторы тысячи раз больше спутников и вся планета как клиент”, конечно же, лучше в вопросе разбирается.

Свобода

Подача проекта как “возможность неограниченного доступа к свободной информации” – типичный пример, когда целевая аудитория довирает то, что ей хотелось бы видеть в проекте, хотя в нём этого нет.

Проект реализует американская фирма, поэтому всё в плане доступности информации – т.е. и модерация, и доступ к трафику, и контроль за контентом – будут на совершенно том же уровне, что и, допустим, в Фейсбуке или Гугле.

Весеннее обострение 2017 года

В начале марта 2017 года появилась свежая сногсшибательная новость — к ноябрьской заявке на 4.425 спутников (с запасными количество доходит до 4.591), необходимых для раздачи глобального интернета, добавилась новая заявка на 7.518, в результате чего общее число спутников выросло до 11.943, не учитывая резервных.

Что показательно, уже даже профильный “гиковский” ресурс мягко ох..ел, судя по оформлению новости:

SpaceX, похоже, поставила целью создавать сенсацию в СМИ каждую неделю.

Простые арифметические расчеты показывали, что для поддержки даже исходной группы в 4425 спутников SpaceX потребуется революция в производстве спутников и средствах выведения. На новую группировку расчеты получаются и вовсе абсурдными. Если брать указанный в заявке срок жизни в 5-7 лет, то на простое поддержание группировки в 11943 спутника потребуется выведение 1706-2388 спутников в год. Т.е. в сутки надо будет производить 4,7-6,5 спутников и чем-то выводить их на орбиту. Это на порядки (т.е. в сотни и тысячи) раз интенсивнее, чем спутники строятся и выводятся сейчас.

Единственная рациональная гипотеза, которую можно придумать, глядя на то, как компании заваливают заявками FCC — это попытка закрепиться в новом сегменте рынка.

Разумные мысли, что ж.

Новая заявка, до кучи, предполагает вывод семи с лишним тысяч спутников на орбиты высотой около 340 километров, что делает задачи пополнения группировки вообще запредельными, т.к. на такой высоте спутники будут ощутимо тормозиться остатками атмосферы и срок их жизни будет очевидно ниже, чем у предыдущего варианта.

Впрочем, озвучена весьма рабочая гипотеза – “Маск хочет застолбить за своей фирмой потенциально выгодные околоземные орбиты, сымитировав желание туда что-то запустить, а потом просто перепродать тем, кому надо будет даже 1 свой спутник запустить для подобных целей”. Похоже на правду – так что, скорее всего, пока это останется основной гипотезой. Ведь по всем признакам никакого даже начала планирования работ – не происходит.

Все данные пункты показывают, что наблюдается очередной лохотрон от Маска. Тривиальный в плане имитации хайтеха и нужный для поддержания у инвесторов настроения.

Впрочем, а чего от Маска ещё ожидать?

Источник: nnm.me