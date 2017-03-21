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Американская компания решила сделать Флориду центром производства автоматов Калашникова

00:20. 21 марта 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:
    

 
 

Фирма Inter Ordnance Inc. намерена вдвое нарастить выпуск АК-47, производимых полностью из американских запчастей, и сместить акцент с частных потребителей на государство.

Американская компания Inter Ordnance Inc. наладила в США производство автоматов АК-47 и теперь нацелена вывести его на новый уровень, сообщает Tampa Bay Times. Штаб-квартира фирмы находится в городе Палм Бей в штате Флорида. Она уже производит около 2,5 тыс. автоматов в год на своем заводе площадью 5,6 тыс. кв. м.

Основатель компании Ульрих Виганд, германский иммигрант, хочет сделать Флориду местом, где производят лучшие автоматы Калашникова, сочетая в них «оригинальный дизайн советского конструктора и достижения американской промышленности». Фирма использует все комплектующие и запчасти только американского производства.

Для реализации своих целей Виганд намерен вдвое увеличить производительность и численность персонала, а также перевести акцент своей компании с частных потребителей на государство. Кроме того, он уже инвестировал 5 млн долларов в свой завод и собирается вложить еще 3–5 млн в новое оборудование и производственные рабочие станции. Осуществлять намеченное он планирует совместно с фирмой Purple Shovel, являющейся эксклюзивным поставщиком АК-47 производства Inter Ordnance Inc. правительству.

Напомним, как писала газета ВЗГЛЯД, это уже не первый случай, когда американские компании начинают производство российского оружия в США после введения санкций, например, в 2015 году фирма Kalashnikov USA начала производство и продажу автоматов Калашникова в Америке. Причина этому – сложность с обслуживанием произведенного в Соединенных Штатах оружия, а также традиционно высокий спрос у американских пользователей оружия и запрет на импорт калашниковых из России. Бороться с таким явлением концерн «Калашников» намерен путем выпуска принципиально новых изделий, которые будут качественно отличаться от аналогов.

http://vz.ru/news/2017/3/20/862639.html

Метки: АК-47, Калашников, США, Флорида
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