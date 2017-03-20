Золотая лихорадка «неуправляемой реинкарнации»

Вместо эпиграфа: вольный пересказ восточной притчи:

«У царя Соломона шел пир, во время которого в зал вошел неизвестный человек, который встал в стороне, долго и пристально рассматривая одного из гостей. Затем незнакомец вышел, ничего не сказав. Этот гость, чувствуя тревогу, подошел к царю Соломону и спросил: «О, Повелитель! Кто это был?» Царь Соломон, который был еще и пророком, ответил: «Ангел Смерти». Гость побледнел и упросил Соломона, которому подчинялись стихии, чтобы тот дал указание ветру перенести его в Индию, где бы он затерялся в толпе и Ангел Смерти его бы не нашел. Соломон выполнил просьбу гостя – поднялся ветер и перенес того в Индию. Через мгновение в зал снова вошел незнакомец, к которому уже обратился Соломон: «О, Ангел Смерти! Почему ты так долго смотрел на моего гостя и ничего не сказав и не сделав, вышел?» На что Ангел Смерти ответил: «Я получил указание от Всевышнего забрать душу этого человека из Индии и очень удивился, обнаружив его здесь, так далеко оттуда; я вышел не зная что делать, пока вдруг, не поднялся ветер и не перенес его в Индию, чтобы свершилось предначертанное».

Все три ведущие мировые религии имеют большое количество предсказаний о будущих событиях, особенно предшествующих Судному Дню. Большое количество таких описаний будущего, сделанных почти полторы тысячи лет назад, и большинство из которых уже сбылись, имеет и мусульманская традиция. Источник их не скрывает, но остальные особо не афишируют, дабы не тревожить временный мирный атеистический сон общества потребителей. Среди этих предсказаний, в контексте текущих событий, мое внимание привлекло одно:

«Не наступит Судный день, пока Евфрат не откроет гору золота. За это золото люди будут воевать. Из ста человек девяносто девять будет убито. Каждый из людей будет говорить: ‘Я одержу победу’» [Бухари, Фитан, 24; Муслим, Фитан, 29, (2894); Абу Давуд, Маляхим, 13, (4313, 4314); Тирмизи, Джаннат, 26 (2572, 2573)].

В риваяте, приводимом у Бухари, добавляется фраза: «Кто будет жить в то время, пусть ничего не берет из него [из этого золота]».

http://www.islam-portal.ru/novosti/105/3907/ 17 марта 2017 года: «Сирия требует от США прекратить бомбардировки плотин на Евфрате https://regnum.ru/news/polit/2250701.html

НЬЮ-ЙОРК, США, 17 марта 2017, 04:20 — REGNUM Временный поверенный в делах Сирии при ООН Мунзер Мунзер передал Генеральному секретарю Антониу Гутерришу требование к США прекратить бомбардировки плотин на Евфрате, передает Reuters. Согласно заявлению Сирии, «уничтожение плотин, на которые нацелены воздушные удары, смоет или затопит города и деревни», что может угрожать жизни «сотен тысяч людей». «Правительство Сирийской Арабской Республики призывает Совет Безопасности и Генерального секретаря заставить Соединенные Штаты Америки и членов «международной коалиции» прекратить целенаправленную деятельность в отношении плотины Евфрат, плотины Тишрин и прилегающих районов… чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу», — говорится в заявлении.»

Ни для кого не секрет, какие цели, не брезгуя ничем, преследует, в том числе и в рамках сирийского конфликта, мировая закулиса, где, судя по многому, в том числе и по попыткам «управляемой реинкарнации», достаточно полоумных, считающих себя мистиками. Содержание, в том числе и вышеуказанного предсказания, также не является для них тайной, а безграничная жажда наживы не будет заглушена опасениями локальной экологической катастрофы, если есть потенциальная возможность добраться до большого количества золота, особенно в современной ситуации, когда физического золота на «свободном рынке» в сотни раз меньше, чем обязательств по «бумажному» золоту у всех участников мировой финансовой пирамиды.

Интересно, когда и как свершится предначертанное?

С уважением,

Наш Человек.