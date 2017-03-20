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Вы готовы снять штаны для уплаты налогов? [2017, Система казнокрадов]

18:29. 20 марта 2017 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

vidihai

Максим Калашников о новом «налоговом маневре» министра экономики Орешкина. О повышении НДС и НДФЛ. Вы готовы оплачивать сразу и войну в Сирии, и мундиаль, и дворцы «элиты», и подряды Ротенбергов? О неизбежных последствиях драния трех налоговых шкур с народа и предприятий. Выход из положения – только один… Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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