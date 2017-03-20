Сводки от ополчения Новороссии 20 марта 2017

Обстрелы и дефицит расходных материалов не помешали коммунальщикам Республики поддерживать жизнеобеспечение в тяжелый период боевых действий. Об этом ЛИЦ в отмечаемый сегодня День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства рассказывает слесарь-сантехник Славяносербского ЖКХ Николай Шейченко.

«Гайки крутить я с детства привык: летом в колхоз бегал или отцу помогал, а машину водить еще в пять лет научился – сидел у папы на коленках, руль крутил. Работал водителем, а последние 15 лет — слесарь-сантехник нашего ЖКХ. Бригада обслуживает многоэтажный жилой фонд райцентра. Конечно, фронт работ немалый, но делить не привыкли – все делаем сообща.

Бригада у нас комплексная – слесари, вентиляционщики, кровельщики, электрик. Если случается аварийная ситуация, то выходим все. Нет в данный момент работы на кровле — мужики помогают нам. Есть работа на кровле, то мы помогаем кровельщикам. Молодые ребята пришли, тоже работают – молодцы. Не ленится никто! А как иначе? Только все вместе!» — говорит Шейченко.

«С началом боевых действий забот порядком прибавилось. От обстрелов дома дали просадку, появились трещины, нет совмещения в трубах, что стало причиной плохого стока канализации и воды. Много проблем с крышами.

В войну несладко было, в общем, но работать-то все равно нужно. Вот шли и работали — ни дня, как говорится, не гуляли.

Разве, если родных вывезти. Своих я вывез в Алчевск, сам остался», — рассказывает он.

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«Первые обстрелы особо даже не замечал — да, стреляли, и свистело над головой, и осколки сыпались, но я почему-то не боялся. Видимо, до сознания еще не доходило. Потом, когда начали уже сильно бомбить, когда техникум пострадал, дома в центре поселка, банк, когда по «Воровскому» прошлись, вот тогда страшновато стало. Глупец только не боится! Но боялся больше не за себя, за детей только – за внука, за дочь», — вспоминает мастер.

«Так под звуки разрывов снарядов бригада и работала. Когда обстрел усиливался, мы спускались с крыши вниз, пережидали. Становилось тише – снова на крышу. Другого выхода просто не было.

Шла осень, зима впереди. Начались дожди, квартиры заливать стало. Действовать нужно было как можно быстрее. Вот и действовали», — поясняет коммунальщик.

«Сложно в то время было и с материалами. Менять вышедшее из строя или поврежденное было нечем. Магазины были закрыты. В общем, что находили, тем и меняли. Из положения все равно выходил, куда деваться — там кран перебрал, там что-то добавил, что-то убрал, что-то заменил, прикрутил. Люди не жаловались.

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А сейчас все большие неполадки мы, в основном, уже устранили. Крыши перекрыли, подсмолили, подлатали. Работа, можно сказать, своим чередом идет. Надеемся только, что эту войну мы уже пережили и подобное больше не повторится. А Республику мы восстановим, все в наших руках. И будущее наше зависит только от нас», — уверен Шейченко.