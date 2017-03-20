СТРАДАЕТ ЛИ УКРАИНА ОТ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ» НАЦИИ? (или «О чем молчат, когда говорят об Украине?»)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Последними данными официальной переписи населения в Украине в 2001 году зафиксировано значительное увеличение доли украинцев (титульного этноса) по сравнению с предыдущей переписью: с 72,7% в 1989 году до 77,8% в 2001 году. Соответственно сократилась доля второй по численности этнической группы – руских (пишется с одним «с», так как это не прилагательное, а существительное, как понятия этноса): с 22,1% в 1989 году до 17,3% в 2001 году. Евреи, будучи третьей по численности группой в 1989 году, стали занимать в 2001 году лишь десятое место, уступив белорусам, молдаванам, крымским татарам, болгарам, венграм, румынам и полякам. Значительное сокращение доли и абсолютной численности руских (на 3021,5 тысячи чел.) и евреев (на 382,7 тысячи человек) вызвано их массовой репатриацией соответственно в Россию и Израиль.

Но качество жизни украинцев и других этнических групп населения в Украине ярко свидетельствуют о том, что они все вместе уступают одной маленькой этнической группе, что до сих пор вызывает соответствующий социальный резонанс и связанные с этим вопросы.Сразу сделаю серьезную оговорку относительно того, что не все поголовно евреи делают то, о чем написано в данном материале. Поэтому, чтобы автора не обвиняли в «разжигании» нелюбви ко всем евреям, будет употребляться фраза «отд. евреи», что означает – «отдельные евреи» - и так далее по тексту.

Читательской общественностью, в качестве творческого задания, автору, как специалисту по вопросам общественной безопасности и консультанту по межнациональным отношениям, были сформулированы следующие вопросы:

1) привести статистику в подтверждение того, что капиталом в Украине владеют евреи.

2) Привести данные о проценте евреев в Верховной Раде Украины (Дать 1) цифры о капитале, 2) дать цифры о присутствии евреев в украинской власти).

3) Предоставить краткий анализ: Какие черты евреев можно отметить? Каких черт не хватает украинцам и украинским предпринимателям для достижения успеха в бизнесе?

4) Добавить свое видение одной из версий: "Может, логично, каким-то образом отобрать у украинских евреев средства и их перераспределить?"

Если формально коротко дать ответы на предложенные вопросы, то выйдет нехорошо. Опять читатель получит какой-то некачественный продукт в виде калейдоскопической, а, значит, неполной картины, которая не имеет системной мозаичной целостности и сделана мазками из каких-то обрывков красок и образов, разорванных логических и причинно-следственных связей.

Вначале надо дать ответ на ключевые вопросы: Как в уже современной Украине появился КАПИТАЛ? И почему его владельцами стали исключительно евреи? Ведь каков результат, значит, такова была и цель!

На момент прекращения деятельности СССР и УССР в сознании большинства населения существовало убеждение в объективной СПРАВЕДЛИВОСТИ и социальное ожидание, что частная собственность кого-то и капиталы у кого-то создаются не за счет отобрания одними у других, тем более, произведенного народом, а путем создания частными владельцами новой и более современной, эффективной формы собственности ....

Кстати, планы приватизации объектов государственной (общенародной) собственности требовали от новых частных владельцев эффективного ее использования. Но со временем все поняли, что их условия, параметры, повсеместно не соблюдаются. И каких-то мер к нарушителям условий эксплуатации когда-то народного никто не применял и не делает этого сейчас, потому что установилась власть самих этих приватизаторов, нарушителей-собственников. Здесь знаковой является оценка природы приватизации представителями США. Рамсей Кларк, помощника министра юстиции США, сказавшего: «Приватизация - это конечно большая кража: отбирают у народа и отдают богатым». Трудно что-то добавить в условиях Украины.

1) Буквально и математически точно ответить на вопрос о «предоставлении цифр в подтверждение того, что капиталом в Украине обладают исключительно евреи» официально невозможно. Хотя в юриспруденции существует в таких случаях понятие, как очевидный факт. Никто, никому и никогда объективных цифр о полной картине состояния и структуры частного капитала в Украине не показывал, и при нынешней власти этого же капитала никогда не покажут. И власть олигархата того же этнического происхождения вполне логично также не заинтересована в этом. Это тайна тайн. Надо СТРУКТУРНО подходить к вопросу определения КАПИТАЛА. Главное, не забыть историю и хронологию происхождения капитала в Украине.

По состоянию на 1991 г. в Украине было 3 вида собственности:

1) государственная (общенародная),

2) коллективная (колхозно-кооперативная),

3)личная собственность граждан.

Коммунистическая партноменклатура, во главе с М. Горбачевым и Л.Кравчуком, в режим опасного для всех капитализма, привела народ УССР внезапно, неожиданно для самого народа, чтобы тот ничего не успел понять пока его окончательно не ограбят.

Тогда практически никто не знал, какие они на самом деле буржуи-капиталисты, и какая она в действительности частная собственность. Хотя в бытность советского периода во всех республиках Союза на занятиях политэкономии и обществоведения учили тому, что «частная собственность является средством жестокой эксплуатации человека человеком». Однако, для нейтрализации этих знаний людей, партийной номенклатурой была раздута искусственная идея об «эффективном собственнике» ...

НАРОД В УКРАИНЕ НЕ ОЖИДАЛ И НЕ ХОТЕЛ КАПИТАЛИЗМА. В этом смысле смена общественно-экономической формации с общенародной на частнособственническую произошла путем тихого коварного заговора высших компартийных бонз, которые только одни знали, что они делают и к чему приведут их действия. «Пассажиры на корабле» не знали и даже не догадывались, куда руководители повернули корабль общества путем преступного коррупционного сговора на высшем государственном уровне.

Из государства народовластия, буквально за 6 лет (1985-1991 гг.) правления М.Горбачева и его группировки было создано толпо-элитарное общество с толпой-народом и элитой коммунистической партноменклатуры.

На госпредприятиях широкомасштабно применялась технология «кукушек-паразитов» в форме кооперативов, когда затраты на производство товаров, продукции учитывались за трудовым коллективом госпредприятия, а астрономические прибыли за сбыт и реализацию произведенного шли кооперативу, в котором числились лица администрации и члены их семей. Это первая волна грабежа, и первая «инъекция» капитализма, которую сознательно по плану «Гарвардского проекта» делали М.Горбачев, Л.Кравчук и их ГОП-компания.

Затем были уничтожены колхозы и совхозы. С мощного экспортера высококачественной сельхозпродукции Украина почти за считанные месяцы опустилась до уровня импортера дешевых генномодифицированных «ножек Буша» и др... Уничтожено было целую стратегическую отрасль пищевой промышленности в виде консервных комбинатов и мясокомбинатов. Этим самым ускоренно взращивалась масса безработных, чем идеологи в лице А.Н.Яковлева поясняли необходимость создания «рынка труда».

Затем режиссеры реформ по лекалам Запада реализовали миф о «народном капитализме» посредством так называемой ваучерной (бумажной) ПРИВАТИЗАЦИИ. Это была еврейская сказка от Ротшильдов, многочисленных советников и финансовых консультантов (Сороса), которые резко проявились в Украине (Руси). Миллионам трудящихся Украины (Руси) давали сертификаты, акции владельца на какой-то мизерный процент имущества предприятия, которые всеми возможными коррупционными схемами сразу обесценивались и превращались в дешевую бумагу. Сразу же после этого, предприятия останавливали, а «владельцев» выбрасывали на улицу без средств на выживание.

Вскоре трасты во главе с евреями-руководителями быстро скупили за бесценок у безработных их ваучеры. И уже из тысяч и сотен владельцев конкретного предприятия оставался только один, или несколько уже реальных собственников.

Следующий этап приватизации за бесценок, а часто за ссуды и займы Сбербанка, которые мгновенно обесценились той же коррупцией путем искусственной инфляции, позволил невидимым и ловким кукловодам забрать в частную собственность заводы, фабрики, комбинаты.

Например, при президентстве Леонида Кравчука, коррупционера № 1 в Украине, с его "хатынкой в Швейцарии", который по своему родству не является чужим для евреев, с громким и известным многим скандалом, было уничтожено стратегическое, крупнейшее в мире и прибыльное, с прибылью до 7-8 миллиардов долларов США в год «Черноморское морское пароходство». За ним под раздачу пошли предприятия энергорынка (облгазы, облэнерго), добывающие и перерабатывающие предприятия.

Часто люди не осознавали логику приватизации евреями стратегических предприятий с последующим их уничтожением в прямом смысле на металлолом. Так было с судостроительными заводами, электромашиностроительными, комбайностроительными и автозаводами, предприятиями оборонного сектора, Херсонским и Тернопольским хлопчатобумажными комбинатами. Около сотни сахарных заводов Украины приватизировались насилько или обманом (фактически похищались у народа), а затем останавливались, и против воли самих трудящихся и их протестов, резались евреями-собственниками на металлолом. В интернете фактов об этом множество.

2) А теперь по предоставлению данных о проценте евреев в Верховной Раде Украины:

1) приведению цифр об их капитале,

2) а также цифр о присутствии евреев в украинской власти.

В ответе на этот вопрос надо полагаться на специалиста, и, главное, именно еврея по происхождению. Ибо данный материал – это чисто научно-социальное исследование, которое никоим образом не имеет цели критики какой-либо нации, тем больше уходит даже намеков на ксенофобию и антисемитизм. Цель данного исследования - выявление оптимальных условий для быстрого достижения межнациональной гармонии и всеобъемлющей СПРАВЕДЛИВОСТИ для всех, без каких-либо исключений и предпочтений. Известный харьковский еврей Эдуард Давидович Ходос сказал: «Главный результат «революции достоинства» - 306 евреев в Верховной Раде. Таковы же президент, премьер и спикер»! Эти слова приведены на различных ресурсах, начиная с 27.12.2014 по 09.04.2015 г.. И никем и никогда даже не отрицались:

http://maxpark.com/community/13/content/3186901

http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=430974.0

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2016-03-15/30765.html#ixzz43Ft0LJtN

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-08-11/28507.htmlhttp://izrus.co.il/rdr/rdr.php?proto=https&link=www.youtube.com/watch?v=BZ5Gl6Yik_k&sns=fb

Как видим, наиболее профессиональный эксперт по национальным, этническим вопросам Е.Ходос обратил внимание, что все ветви власти и парламентская власть Украины находятся в руках одного, важно подчеркнуть, что одного из самых малочисленных по официальной статистике, этноса в Украине. Хотя, если бы в Украине действовала правовая норма, которая ограничивала представительство любого этноса во власти, его количеством в общем составе населения страны, как это было на этой же территории в составе предреволюционной Госдумы Российской империи, а также в советский период 1917-1991 годов, то в Верховной Раде Украины еврейское население было бы представлено максимум одним народным депутатом. Такие кадровые последствия «революции достоинства» стали возможными применением ее организаторами следующей формулы: «Нация Украины не является этнической! В Украине НАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ, которая состоит из всех граждан Украины! Этническое происхождение - это есть проблема и личный выбор каждого человека в отдельности, но не новой политической нации». Хотя такое утверждение противоречит Международному законодательству, решениям ООН и т.д.

Но практика - критерий истины. Это главный закон познания мира. В результате такой манипуляции с объективными и, главное - научными понятиями этноса, коренного населения, титульного народа и др., в Украине, после победы «революции достоинства», представители еврейского этноса овладели в полном объеме политической, экономической, финансовой, - буквально всеми системами и сферами жизнедеятельности государства, власти и общества. Экономическая основа политического режима власти Украины - еврейский капитал, представленный через олигархов, как операторов всемирного транснационального еврейского капитала. Поэтому и хамелеон политической системы получил ту же этническую окраску, что и финансово-промышленный капитал. Ответ на то, плохо это или хорошо, может самостоятельно дать каждый отдельный гражданин Украины, который сравнивает уровень своей жизни, прав и свобод до, и после соответствующих событий 2013-2014 годов.

Если взять к использованию термин «политическая нация», отказавшись от этнокультурной составляющей понятия «нация», то получается полное несоответствие формы и содержания. Например, по состоянию на 2013 год большинство населения Украины имели одни стабильные и устоявшиеся предпочтения в культуре (моральные ценности), мировоззрении (отношения ВОСТОК-ЗАПАД), экономические интересы и программы (пространство реализации продукции, товаров, услуг). А уже через несколько месяцев, якобы, общество полностью или в большинстве своем, изменилось до социального взрыва и противостояний между большими социальными группами населения, когда всех, не спрашивая, кто "ЗА", а кто "ПРОТИВ", начали загонять исключительно под «евростандарты » (половая толерантность), «европейские ценности» (мультикультурализм-космополитизм) и Евросоюз. Таких метаморфоз за период в несколько месяцев жизни великих народов и масс населения НЕ БЫВАЕТ! «Социокультурная нация» не может не совпадать с «политической нацией». Таким образом, мы наблюдаем в Украине политические манипуляции отдельных политиков, и малочисленных политических групп, имеющих большое желание обогнать время и ход эволюционного развития общества, навязывают народу свой вариант политического устройства и производственных, экономико-финансовых отношений. К чему это привело и в дальнейшем приведет - каждый видит невооруженным глазом, насколько быстро деградирует, как государство Украина, так и ее народ.

И еще. Очень важное. В Украине напрочь отсутствует УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ в привычном классическом смысле этого понятия. Да, НАЦИЗМ, как опора оторванной от народа власти, под видом «украинского национализма» долгое время пытаются представлять некоторые политические менеджеры и отщепенцы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ на Украине, как части исторического пространства, выросшего из Киевской Руси, - состоит в стремлении народа Украины (Руси), большинства ее населения, к УСТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА всех живущих на ее территории, в первую очередь коренного населения этой территории. Состояние СПРАВЕДЛИВОСТИ в этом смысле включает в себя и исключение конфликтности в человечестве, техносфере и биосфере, как среде обитания людей. В справедливости видят возможность жить трудом и не иметь нужды с риском для жизни.

Не может быть «национальной идеи» для какой-то одной, малой или большей этнической группы в ущерб всем остальным (большинству). Ибо при этом будет утрачен главный элемент – СПРАВЕДЛИВОСТЬ, без которой НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ НА УКРАИНЕ (РУСИ) УЖЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, а появляется нацизм и фашизм, как формы диктатуры меньшинства над большинством. И именно капитал рождает фашизм.

Но почему нужно было кому-то достичь именно таких последствий? Зачем нужно было в 2014 году резко увеличить процент присутствия евреев во всех ветвях власти Украины? Их там и до этого было немало. Здесь нельзя не раскрыть еще одну из тайн для общества. Речь идет о культуре, традициях, духовности, морали и всем, производном от них.

Например, существуют МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, когда среди соответствующей общности людей уважение больше вызывает:

1) в странах Востока, прежде всего в славянских странах, - человек трудолюбивый сам и помогает другим;

2) в странах Запада - человек богатый, успешный (паразит), не работает, но ведет роскошную жизнь.

Таким образом, наглядным является своеобразное столкновение двух цивилизаций: ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ.

В Конституции Украины, как и большинства западных стран, является скрытой информация о КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, без которых вообще невозможно полноценная, всеобъемлющая власть. При этом, наоборот, акцентируется в статье 15 Конституции Украины, что: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.

Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

Такую норму Конституции некоторые считают, что она соответствует «европейским стандартам», другие - полностью безграмотной в политическом и геополитическом отношении, а некоторые - заведомо неправдивой со стороны ее авторов, с целью введения в заблуждение всего общества, когда ЭЛИТА отгораживается от ТОЛПЫ-НАРОДА. В реальной жизни полноценного и самодостаточного государства, обслуживающего полноценное общество, еще даже со времен древних греческих философов, вакуум на месте любой из пяти проявлений власти (концептуальная, идеологическая, законодательная, исполнительная, судебная) просто недопустим и по факту невозможен (например, книга «Законспирированная надимперия», 2006г., автор О.М.Лалак). Поэтому вполне закономерно и результат украинской действительности в форме фактически полу-государства под названием Украина, в которой, а точнее, над которой функцию высшей по уровню КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ осуществляют посвященные центры мирового влияния и управления, а функции ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ реализуют так называемые «западные ценности», «библейская цивилизация» и ветхозаветные иудейские пророки через соответствующие издания и общественно-религиозные организации и центры.

Концептуально и идеологически - в плане исторического развития цивилизаций, более однозначно и открыто о ДВУХ мировоззрениях, уже давно вступивших в соревнование между собой.

1) ЗАПАД - библейская концепция, как проекция на общественное устройство, тщательно выписанной структуры общества в книгах Библии:

Ветхий Завет - это для тех, кто управляет (ЭЛИТА иудеев, евреев) - Втор.7:22 «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери». Втор.12:29 «Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их». Втор.19:1 «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в них, и поселишься в городах их и домах».

Новый Завет - для тех, кем управляют (ТОЛПА) Рим.13:1 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога»; Лук.6:29 «... ударят тебя по щеке подставь и другую...».

Богоизбранные по Библии и Западной концепции - это евреи. Все остальные народы - Богом евреев данные тем же евреям в управление, исключительно для служения им - богоизбранным. Они ростовщически дают всем деньги и имущество под проценты. Со временем евреи, кроме капитала, овладели и политической властью в значительном количестве стран того самого «цивилизованного Запада», относительно высокий уровень жизни которого строится на «цивилизованном» грабеже стран третьего мира, стран постсоветского пространства и глобальном мошенничестве, цинично представляя это, как геополитический проект «современной цивилизации». Насколько это актуально для нас сегодня, имеют возможность судить люди, получая в единицу времени все больше и больше информации.

Религиозный аспект «западного проекта (ценностей)» - христианство. Известное изречение Наполеона Бонапарта точно раскрыло суть религии: «РЕЛИГИЯ НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЕДНЫЙ не убивал БОГАТОГО» Как только М.С.Горбачев и его компартийные подельники в советских республиках запустили на советское пространство Бога иудеев-евреев и христиан: Яхве, Саваофа, Элохима, Адоная, Иегову, - тысячи иностранных миссионеров христианских конфессий (протестанты, харизматы, баптисты, адвентисты и т.д.) и раввинов иудейско-общественных организаций, то сразу же были запущены процессы такого порабощения населения Украины (Руси), которое крепче даже железной цепи для рабов древности. На протяжеии 25 лет, сколько бы не молились библейскому богу украинцы, белорусы, руские, молдаване, венгры, румыны и другие потомки ПРЕДКОВ КИЕВСКОЙ РУСИ - ИХ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ хуже, беднее, а ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ катастрофически быстро уменьшается.

Критерий ИСТИНЫ – ПРАКТИКА! Какие еще доказательства нужны аборигенам земель потомков Киевской Руси, чтобы они поняли, что их поглотила в свою пасть другая культура, религия и другой народ (читай выше цитаты из Ветхого Завета: Втор.7: 22; Втор.12: 29; Втор.19: 1). Только глупый, ударившись о стенку лбом, продолжает вновь и вновь разгоняться, и в кровь разбивать свою башку о ту же стену. Вот это и есть одна из главных причин дальнейшего пребывания в рабстве славянских этносов и их исторических спутников - коренного населения Украины (Руси).

Весь смысл библейского проекта, чтобы кучка «богоизбранных» управляла и владела на правах рабовладелцев всем миром. Перспектива ужасная для всех, кем должны владеть. И 1991 год четко продемонстрировал, что победа Запада и массовый завоз миллионов экземпляров библий и открытие десятков тысяч христианских конфессий на постсоветском пространстве, - положили начало нескончаемым нищете, кризисам, инфляции, войнам и конфликтам. Так, как только в таких условиях библейские управители, будучи очень малочисленны, могут управлять и гнобить народы-великаны. Делают они это посредством УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА.

ХРИСТИАНСТВО - это ИУДЕЙСКАЯ, ЕВРЕЙСКАЯ культура и традиции. На большей территории евразийского пространства представиетли коренных элит устойчиво пришли к убеждению, что хватит уже для них заменять славянскую, рускую и другие культуры на библейскую. ИУДАИЗМ миссионерствует через ХРИСТИАНСТВО, которое есть филиал, дочернее предприятие иудаизма.

Расцвет и кульминацию библейского проекта ярко продемонстрировала всему миру Европа. В ее странах, и особенно в органах управления межгосударственного образования - Евросоюзе, повсеместно доминируют евреи. Последние десятилетия в особенности. Это общепризнанный и легко устанавливаемый факт. Результат впечатляет. Сама основа библиопроекта – христианство, пришло в упадок по всей Европе. Среди служителей этого культа разврат, педофилия, стяжательство. Информационное простарнство (журналы, газеты, интернет) переполнены статистикой этих мерзких фактов. Храмы в Европе ускоренно закрываются и перепрофилируются в гостиницы, рестораны, кафе (бордели). Финиш библейского проекта явный и не весьма успешный.

2) РУСЬ, МАЛАЯ РУСЬ (Украина) - душа и сердце всей Древней Руси - до конца XIX в., то есть до момента, когда на ее территории появился первый экземпляр синодального перевода Библии, - имела культуру ОБЩИН и ОБЩИННЫЙ СПОСОБ жизни. А отсутствие пропасти между богатыми и бедными (по сравнению с современностью), были основой общества и государства.

На ЗАПАДЕ, индивид и его личные интересы - выше общества;

На РУСИ, В МАЛОЙ РУСИ (УКРАИНА), в течение долгой истории, общество и его интересы - выше индивида. Во времена княжения действовал институт избрания князей, как исполнительной власти, подотчетной волхвам (концептуальной и идеологической власти), вече, общине, сходам людей. Нередко князей не только прогоняли, но и казнили. Так было и во времена казацкого государства в Малороссии, где Гетьман избирался и снимался с должности казацким сообществом, а наследования власти не было.

В ментальности русов, малороссов, украинцев никогда не было распространенным, как общественные ценности, разбогатение путем ростовщичества и паразитизма сородичей относительно своих же сородичей. Культура и традиции того общества этого не позволяли, а наказание за нарушение за такое - изгнание за пределы сообщества, где кто-то себя так грабительски проявил. Более того, в народе русичей (малороссов, украинцев) это решительно осуждалось и изначально считалось большим злом и грехом, аморальным явлением. Но в то время именно так было во всей Западной Европе. За что евреев изначально в средние века осуждали и преследовали в своих государствах буквально все страны ... (книга «законспирированных НАДИМПЕРИЯ», 2006г., Автор О.М.Лалак). Иудейская вера самих евреев запрещает евреям давать в рост евреям. А вот неевреям, то есть представителям других народов, разрешено давать деньги в рост под процент: Втор.23: 19. «Не давай взаймы брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост. Втор.23: 20 иностранцу давай взаймы в рост, а брату твоему не давай взаймы в рост, чтобы Господь, Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею».

ЧЕСТНЫЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА СВОЕЙ СТРАНЫ - основной источник роста благосостояния украинцев (далее по содержанию под этим словом имеется в виду - русов, русичей) и других народов.

На сегодня уже окончательно вызрела ЗАДАЧА элит коренных народов Руси - вернуть на своей исконной территории КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ И ИДЕОЛОГИЮ времен летоисчисления в диапазоне ДОХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА. Это принципиально важно, т.к. именно с началом христианского периода вообще начинается навязанная извне «фиксированная» летописная история Руси, что свидетельствует о заинтересованности библейских концептуалов фиксировать и сохранять лишь эту часть цивилизации Руси. Все, что было до этого ими напрочь отвергается и не признается. А это уже во вред потомкам своих славных и великих предков.

Именно природа постоянного паразитизма, ростовщичества и т. д. не дают возможности значительной части еврейского этноса жить постоянно одним народом на одной территории, потому что тогда в короткое время такие евреи друг друга доведут до нищеты, а сама еврейская община исчезнет. Потому что экономика и финансовая система любой из ограбляемых властью паразитов стран, нуждаются в постоянной инфляции и кризисе путем постоянного увеличения массы фальшивых денег, посредством которой как раз и происходит присвоение таковыми евреями того, что принадлежит тем, кто создал это СВОИМ ТРУДОМ. История древнего Израиля, когда он быстро распадался на всё меньшие доли, тому яркое подтверждение. Указанные евреи со своей культурой, без ущерба для себя, могут существовать только на "теле" других народов, за счет ресурсов и труда этих народов. Это логично вытекает из содержания Ветхого Завета Библии (Пятикнижие Моисея, Тора, Талмуд и т.п.), где указывается, что Бог евреев отдал им все другие народы и всю землю других народов. Чего стоит только один пример, когда сын Израиля Иосиф лишил весь народ Египта серебра, скота и земель (Бытие 47: 14-23) и это ставится в пример всем другим евреям.

Евреи в России, в частности в Руси-Украине, занимались ростовщичеством. В XIV в. евреи-торговцы завезли на Русь алкоголь, который стал для них своеобразным средством управления славянами и другими этносами. Именно за паразитизм: ростовщичество (заимствования денег на время под проценты), за введение непосильной аренды маслобоен, мельниц, лесопилок, винокурен, земель, прудов, базаров, за шинкарство в их кабаках и спаивание алкоголем населения, вынуждение и принуждение к проституции – таковых евреев периодически, время от времени, в их аппетитах и ​​распространении извращенной морали «ограничивали» князья Олег, Святослав, Владимир Мономах, крымские татары, казацкий предводитель и гетьман Богдан Хмельницкий, российские императоры. В Российской империи, начиная с конца XVIII в., исключительно только евреям было запрещено селиться в самой России. Для этого правительством было установлено так называемую Полосу оседлости - территориальный регион, за пределами которого поселение евреев было запрещено. Это неоспоримые факты истории, которые нельзя не учитывать, а тем более о них вообще когда-то забывать. Это касается, в первую очередь, земель, стран, государств, принадлежащих исторически стабильным этносам - нееврейским. Поэтому по международному праву и праву национального самоопределения - этим этносам и нациям, а не евреям целесообразно устанавливать здесь свои права и свободы, писать собственные законы без помощи евреев. Нарушение этого баланса справедливости, прибрание лишних богатств и власти в руки евреев (олигархов, политиков), создает не только напряжение в многонациональном обществе всего постсоветского пространства, но, как видим, и вооруженные конфликты и другие многочисленные социальные противоречия.

Еще пару слов о типе устройства психики. Для тех, кто осуществляет глобальное наступление «библейского проекта» Запада на человечество, очень важно, чтобы в управляемых ими странах, было как можно меньше самодостаточных людей, которые живут в гармонии с собственной совестью и Божьим промыслом. Такой человечный ТИП СТРОЯ ПСИХИКИ, не является и не может быть подконтрольным для разного рода кукловодов. Поэтому для них и нежелателен ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Сексуальным развращением, ранним половым «воспитанием», гендерным равенством и половой толерантностью, наркоманией, алкоголизмом, теле- и кинозомбированием, жестокостью и хищническим индивидуализмом проводники «западных ценностей» штампуют биороботов, зомби, существ демонического, животного и ниже животного уровней психики. В результате человекообразные существа воспринимают друг друга не как сородичи для взаимоподдержки, а как конкуренты-враги, обреченные убивать друг друга ради контроля за жизненным пространством и ресурсами. Такое РАЗЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ОБЩЕСТВА уже дает свои страшные плоды на Украине, не говоря уже о мультикультурном Западе, где формат «человека-недочеловека» стал уже давно обыденным для общества.

3) Вот и настал момент, когда нужно предоставить краткий анализ: Какие черты евреев можно отметить? Каких черт не хватает украинцам и украинским предпринимателям для достижения успеха в бизнесе?

Слово «БИЗНЕС» - чужеродное в культуре украинцев, белорусов, руских. Народы земель Руси хорошо знают и понимают, что такое работа, труд, производство, создание благ и т.п. В корнях традиций, самой природе народов, живущих на землях Руси, Украины, их культуры, духовности, морали и традиций веками закладывались на любови и уважение к людям честного труда, к людям, которые сами усердно работали и зарабатывали собственным трудом. В генах и в мировоззрении народа Украины никогда не закладывались созданные еврейской культурой такие «ценности» как: посредничество, спекуляция, торговля плодами чужого труда, ростовщичество, обман, вымогательство, мошенничество, воровство и т.д. - Все то, что сейчас представляет собой тот «БИЗНЕС» в реалиях нашей жизни ...

Украинский национальный «бизнес» не сможет быть таким же паразитарным и жестоким, как бизнес, организуемый определенными евреями по Библии.

Для земель Украины и ее коренного населения, евреи - исторические пришельцы из далека, инородное, чуждое, временное. У множества евреев нет корней в украинском обществе. Евреи живут своими общинами, а часто и отдельными сообществами в форме гетто (особенно раньше). К этому в первую очередь стремятся еврейские руководители (раввины, главы еврейских организаций и фондов). В еврейских гетто легче управлять подопечными. На сайтах, в газетах иудейских общин и еврейских организаций любой страны мира евреи себя позиционируют, как НАРОД ИЗРАИЛЯ, еврейский народ.

«Бизнес» евреев в Украине интегрируется (сочетается) с транснациональным бизнесом Всемирного еврейского капитала. Причиной постоянной инфляции, кризисов, упадка и обнищания любой из стран является ростовщичество, процентное рабство, как относительно «мирный способ» лишения людей их собственности и средств к жизни. Но это относительное «миролюбие» способа отъема имущества и денег, никак не избавляет от самых ужасных последствий этого - обнищания и вымирания. Ростовщики-евреи постоянно проявляют свои способности в настойчивости делать в третьем тысячелетии то же самое, что и за две тысячи лет до этого, отбирать мошенничеством, нарушая всякие нормы морали и правила справедливости. На мировом уровне глобально-всемирный еврейский капитал стремится к повсеместному введению стандартов способов отъема результатов труда среди всех народов, где удается разновидностям еврейской культуры и религии интегрироваться в среду народов-аборигенов. Растворяясь в другой этнической, культурной, языковой среде, еврейская составляющая никак не проявляет свойства к собственному саморастворению, или чтобы кто-то растворял еврейское в среде нееврейского. Об этом забывают все политики, экономисты, культурологи, которые берутся рассуждать о планировании будущего земной цивилизации человечества.

«Бизнес» украинцев (русов) не будет и не может иметь не только даже доли во всемирном, всеобъемлющем распространении предпринимательства, хотя бы из тех причин и обстоятельств, что сфера экономики, финансов, предпринимательства - это уже давно глобальная монополия евреев. В других странах украинцев, в отличие от евреев, никто не ждет. ДАЖЕ В УКРАИНЕ УКРАИНЦАМ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ МЕСТА НЕ ОТВЕДЕНО! Во-первых, у украинцев нет такой обеспеченной диаспоры, таких всемирных организаций, которые созданны всемирными еврейскими олигархами. А главное, у украинцев нет своей собственной ФРС и своего собственного банка, который печатает мировую валюту в том количестве, в котором нужно украинцам, а не евреям. Во-вторых, у украинцев нет собственного национального государства, наподобие того, которое есть у евреев в Израиле, в котором у власти были бы исключительно одни этнические украинцы. В-третьих, в культуре, традициях и морали украинцев никогда не закладывались с детства национальная «круговая порука» и национальный «лоббизм» исключительно для своих соплеменников, своих сородичей. Украинцы являются патологическими интернационалистами, дружески настроенными ко всем. На сегодня, как показала жизнь, - это только во вред самим украинцам. О различиях культуры, духовности и морали выше сказано: украинцы не "бизнесмены" и не рабы, а люди честного труда для себя и во благо своей страны, всего своего общества. По сути своей, еврейские национальные «ценности» вообще противоположны национальным украинским, они даже враждебны украинцам.

Для украинцев, в лучшем случае, теоретически, «бизнес» может быть только региональным, географически сконцентрированным на территории преимущественного проживания украинского этноса. На практике и это не сложилось. Поэтому за счет того, что все деньги контролируются в Украине определенными евреями, то и бизнес также осуществляется и контролируется ими же.

Никто в мире не даст украинцам делать инвестиции и получать прибыль где-то за пределами своих национальных границ. Для евреев повсеместно действует трансграничный, своего рода «безвизовый» инвестиционный режим. Его нарабатывали много веков.

1) «БИЗНЕС» и общество, по концепции Библии - это толпо-элитарная схема с малой кастой ЭЛИТЫ избранных евреев и толпой подчиненных им неевреев.

2) Предпринимательство («бизнес») и сообщество с КОНЦЕПЦИЕЙ НАРОДОВЛАСТИЯ, для тех же украинцев (русов, русичей), осуществляется через устройство общин и их коллективизм. Здесь каждый, по своим способностям и проявленным результатами своих интеллекта и труда, должен занимать на протяжении определенного времени руководящее место в обществе.

В Украине наследственной власти никогда не было и не будет. Тем более национальной, украинской. Для украинцев в ​​этом нет никакой физиологической надобности. Почему не будет? Не будет потому, что это против природы среды обитания украинцев (русичей), в которой лучшее развитие получает более сильное и совершенное. И чем больше социальная среда, из которой делается естественный выбор, тем результаты такого выбора лучше.

Чем меньше социальная база для отбора в элиту, тем быстрее эта элита деградирует и становится реакционной - тормозом для дальнейшего развития и совершенствования своего народа. Реакционной, ибо силой и насилием, обманом и хитростью заставляет других подчиняться себе. Именно такова природа реакционности еврейских глобалистов была положена в основу оранжевых революций и майданов в Украине начала третьего тысячелетия от предложенного же евреями нового летоисчисления (Р.Х.).

Движущей и организующей силой майданов в Украине были именно еврейские олигархи Украины и их боссы всемирного еврейского капитала, и союзники из США, Европы. Олигархи выиграли, потому что вся экономика общества коренного населения Украины рухнула под ноги этим олигархам посредством постоянного повышения цен и тарифов на ВСЕ! И достаток всего народа стал достатком очень малочисленного количества организаторов последнего майдана 2013-2014 гг.. Не увидеть этого невозможно. Для всех это очевидный факт!

Настоящий украинский национальный предприниматель («бизнесмен») не сможет по своей природе быть паразитом и так жестко вести дела, как это в Украине делают известные еврейские бизнесмены.

Украинец-предприниматель, по своему социальному происхождению, вынужден думать, как за себя и свои интересы, так и за общество себе подобных вокруг и их интересы.

Еврей-«предприниматель» в Украине думает исключительно о себе и своих индивидуальных интересах, о нем заботятся еврейские фонды, религиозные организации, культурные общества, они же его защищают, они же и лоббируют его интересы, за что и получают соответствующую долю из этого «бизнеса». Фактически, «бизнес» - это и есть еврейская национальная круговая порука, преимущественно сомнительными средствами, как свидетельствует современная Украина и весь современный мир ... Эта мировая еврейская «бизнес»-корпорация не останавливается ни перед чем. Даже войны она организует и вкладывает в них деньги для «бизнеса» - то есть, для получения огромных сверхприбылей за счет судеб и жизней миллионов людей и продаже средств войны. Нет, украинцы, в своей массе, кроме отдельно взятых «экземпляров», на такое не способны, как народ, разве что отдельные лица (культурные эмигранты), но как народ в целом, нет и еще раз нет... Еще еврей-предприниматель думает о всемирных, глобальных интересах своих сородичей-евреев - представителях всемирного транснацинального еврейского капитала, потому что без них, их помощи, он не сможет делать движение денег и капиталов.

Украинец-предприниматель мыслит категориями долгого времени.

Еврей-предприниматель мыслит только категорией короткого времени, наибольшей выгоды и удачи.

Теперь в отношении черт, присущих евреям Украины.

Обобщенно. Определенные евреи менее правдивы, чем украинцы и другие этносы, смело и решительно обещают; они более несправедливые, менее гуманные, без лишнего «слюнтяйства», более решительные, менее щедрые, более авантюристические, менее сочувствующие, менее здравомыслящие, более интегрированные, чем другие, с себе подобными. Евреи, в отличие от других этносов, при любых обстоятельствах, отдают предпочтение своей культуре и традициям. Евреи - сторонники своей национальной особенности - хуцпы, о которой можно многое узнать в Интернете:

«Хуцпа - присущее евреям свойство характера, весьма приблизительно определяется как «сверхнаглость», «борзость». У самих евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество».

ЕФИМ Штейнгель, в электронном издании «Украинская правда» определяет так слово «хуцпа»:

«В своем оригинальном виде понятие "хуцпа" существует только в еврейском языке - идиш, иврит. Любые переводы этого слова на другие языки неизбежно неполны, так как не отражают всех оттенков его значения.

"Хуцпа" - определяется как "особенно циничная, подлая, наглая ложь", "верх цинизма и наглости, парализующий оппонента".

Проигрывая в этом евреям, украинцы (русы) со своей человечностью, высокой духовностью, нравственностью и гуманизмом уже не могут противостоять более решительным, наглым и бесцеремонным представителям «богоизбранного сообщества». А при еврейской власти в Украине тем более. Вот и иудейско-христианские добродетели Нового Завета по привитию украинцам (русам, русичам) МИЛОСЕРДИЯ, ГУМАНИЗМА любви, сострадания, запрограммированы на то, чтобы ментально духовно сделать украинцев (русов, русичей) неконкурентоспособными по отношению к евреям-иудеям. Потому самих евреев в Ветхом Завете, Книгах пророков, Торе, Танье, Шулхан Арухе этому не учат, потому что это только сделает их более слабыми, а значит, неспособными выполнить свою историческую миссию «пасти все народы».

Слишком много сейчас в Украине псевдоправославных храмов, неохристианских сект, иностранных проповедников и пастырей, чтобы рассчитывать быстро освободиться от их мощной религиозно-идеологической пропаганды, направленной на размягчение ДУШ украинцев (русов, русичей) и УКРЕПЛЕНИЕ ДУШ И ДУХА евреев.

Вот и получается, что, возможно, и сформировалась бы на Украине прослойка национального (по этническому признаку) «бизнеса». Но для этого украинцам (русам) сразу же нужно было бы жестко занять позицию, подобную позиции национального «бизнеса», например, в арабских, азиатских странах. Там они свой патриотизм понимают буквально, когда аборигены (коренные жители) стремятся иметь дело исключительно со своими такими же, себе подобными и по культуре, и по крови. Никогда и ни при каких обстоятельствах арабы и азиаты не будут иметь дел с евреями и другими инородцами. В Украине, к сожалению, ТАКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИИ в последнее время не сложилось. Космополитизм, на смену интернационализму недавнего прошлого, съел глаза украинцам, которые не видят огромные преимущества собственной, древней и богатой культуры и традиций. Но уже недалекое будущее и ожидаемые геополитические изменения расстановки национальных, экономических и политических сил, вынудят украинцев быстро наверстать такое значительное «упущение».

Следует отметить и такое донедавна отсутствовавшее явление, как несправедливость в межнациональных отношениях на УКРАИНЕ. Ее сознательно создали известные представители еврейского этноса, которые приобрели экономическую, финансовую мощь и взяли в свои руки власть. А такая МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ будет постоянной причиной непрерывной социальной напряженности и кризиса до тех пор, пока не завершится гармонизацией отношений со всеми этносами в многонациональном украинском обществе. А пока ... пока сегодня моноэтничная еврейская власть Украины лишает представителей коренных этносов древней территории Руси Киевской участвовать во власти и формировании своих национальных элит и тому подобное.

4) Наконец, от масс-медиа меня просят представить свое видение одной из версий: "Может, логично, каким-то образом отобрать у украинских евреев средства и перераспределить?"

Да это нереально в силу качества самой власти в Украине. Но и в случае прихода во власть, украинский этнос и их исторические спутники, представители других этносов, живущих в Украине вместе, не могут действовать так же, как в отношении их действовали те же евреи. Отбирать имущество И БИЗНЕС у евреев-бизнесменов, особенно сейчас, для передачи их украинцам-предпринимателям СМЫСЛА И ЛОГИКИ НЕТ. Позже, когда качественно будут меняться условия жизни в обществе на территории современной Украины, возможно говорить о РЕСТИТУЦИИ - возвращении в первоначальное имущественное состояние ... Но и эта мысль мне кажется слишком решительной в силу ее возможной преждевременности.

В УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛОВ невозможна без НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ. А национализация власти возможна только после этапа быстрого развития национализации культуры и традиций украинского и других этносов коренного населения Украины. Так что есть соответствующие этапы, которые перескакивать невозможно, чтобы не сорвался и не испытал сбоя сам процесс возвращения украинцам (русам, русичам) своего, что им должно принадлежать.

Вот эти ЭТАПЫ:

1) национализация культуры,

2) возвращение собственной истории и знаний,

3) национализация власти через приход украинцев (русичей) к власти,

4) национализация экономики и финансов.

Другой путь вряд ли возможен для успешной реализации рецепта «лечения» и оздоровления народа пока еще большой страны, население которого за 25 лет уменьшилось более, чем на 15000000 человек, что сравнительно с боевыми потерями, как в настоящей полноценной войне. А по таким страшным результатам мы познаем и поставленные кем-то задачи по достижению именно таких целей!

НО ЕВРЕЙСКАЯ олигархическая власть УКРАИНЫ на реализацию выше указанных мер, - НИКОГДА НЕ ПОЙДЕТ!

На УКРАИНЕ ЕСТЬ «национализм», НО НЕ этноукраинский, а ТОТ, КОТОРЫЙ ТЩАТЕЛЬНО выписан для иудеев-ЕВРЕЕВ В Ветхом Завете Библии.

МЕНЯТЬ ПАРАЗИТОВ инородного происхождения НА СВОИХ таких же паразитов - НАЦИОНАЛЬНЫХ, НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. Народ Украины от этого лучше не заживет. Капитализм не подошел русам. Он для них не только несправедлив, но и гибелен!

В «библейской программе» евреев нет функции «STOP» или режима «ПЕРЕЗАГРУЗКА». Их план и программа по овладению миром (в т. ч. Украины, других народов) действует до сих пор для евреев мира:

1) пока они существуют (независимо от страны пребывания); 2) пока они в полном объеме и глобально вполне достигнут своих поставленных целей, пострадав потом, сами от себя же на завершающем этапе достижения этой цели;

3) пока еще более организованная структура другой культуры и силы не завершат их проект.

А пока ... Когда таковых евреев во власти становится все больше, и у них непрерывно действует мощный внешний центр управления, то они приобретают такую ​​же растущую решимость, твердость и жестокость, особенно по отношению к местному населению, которое им, якобы, их «бог дал» им же в управление.

Недавнее прошлое советского периода ярко продемонстрировало, что евреи при политическом режиме народовластия могут жить в мире и согласии со всеми другими народами и нациями, если они лишены сионистского управления и влияния реакционных центров, действующих под прикрытием сионизма-иудаизма. Именно этническое происхождение евреев не содержит в себе опасности, как и всех других этносов. Опасны реакционные международные центры и внешние структуры (кукловоды), которые «включают» каждого отдельного еврея в соответствующую программу и историко-религиозную матрицу.

То, что сегодня происходит на Украине (в политике, экономике), - это не совсем кризис, это управляемый, рукотворный ХАОС. И для того, чтобы остановить управляемый кризис в форме инфляции, которая провоцирует кризис, достаточно одного несложного шага или одного решительного действия. Повернуть экономику Украины так, как работает экономика Китая, Японии, многих процветающих арабских стран, исламских азиатских государств, в которых запрещено взимание процентов за предоставление финансовой помощи в любых формах. Религии этих стран, в т. ч. Ислам через Коран, запрещают, чтобы в их обществе кто-то давал деньги и имущество под проценты в рост. Когда банки из ростовщических, паразитических структур, преобразуются в статус партнеров по «бизнесу», когда деньги выдаются не под проценты, как кредиты, загоняя должников в процентное рабство, а деньги предоставляются в форме инвестиций, как партнерам-участникам в определенном «бизнес»-проекте, тогда и кредитор-финансист и должник-предприниматель, уже в статусе равноправных партнеров, заинтересованы исключительно в положительном результате нового проекта. Тогда исключается рабская кабала и сознательное доведение одних к обнищанию других. То есть, природа денежной помощи становится уже как ИНВЕСТИЦИИ, а не как кредит, когда для кредитора безразлично, какой результат, а главное - вернуть тело кредита и проценты по нему .. И только ПЕРЕВОД С КРЕДИТНОЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПЛОСКОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, сразу решает множество проблем в Украине. Но на это нужна политическая воля. Те, кто сейчас у власти на Украине, эту волю проявлять не будут. У них противоположная задача - побыстрее зачистить территорию от лишнего населения, создав ему самые сложные условия явного геноцида, делая невозможной жизнь. Тот, кто об этом еще не догадался, - беспробудно спит себе во вред.

Повторюсь снова. Критерий истины - практика. Это один из основных философских законов познания мира. И если после «революции достоинства» 2013-2014 гг. Украина резко деградировала по всем направлениям, а населению стало жить хуже и оно катастрофически уменьшается, то это и есть те задачи, и цель, которую организаторы «преобразований» планировали. Случайности ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ. И ОШИБКОЙ И НЕУДАЧЕЙ это назвать никак нельзя.

Немного теории по вопросу «возвращения имущества». Англосаксы не дураки, и мораль их не очень отягощает. Потому что они же и живут в среде «западных ценностей». В Англии периодически национализируют какие-то частные активы (заводы, комбинаты, тепло- и энергогенерирующие мощности, производственные мощности и т.д.), как правило, каких-либо банкротов. Часто и искусственных банкротов, которые уже выжали из капитала всю возможную прибыль, истощили основные фонды (здания, оборудования, инфраструктуры и т.п.), но не желают этого модернизировать, вкладывая свое «заработанное». Затем, когда правительство Англии национализировав то, от чего отказался тот или иной капиталист, оздоровив за счет бюджета (то есть народа) фонды, капиталы, вновь предоставляют в частную собственность, тех, кто снимает с них сливки. И так по кругу и времени ... Настоящий РАЙ ДЛЯ КУЧКИ ПАРАЗИТОВ. И слова о демократии и справедливости здесь звучат как издевательство.

ЭПИЛОГ

На то, чтобы и дальше играть в какое-то недоразумение и еще долгие годы набираться ума, у коренного населения Украины и их союзников-неевреев ВРЕМЕНИ НЕТ. Геноцид и так забирает из рядов живых столько миллионов, сколько не забирает даже война. Постепенно сменяя еврейский состав власти один за другим, архитекторами ГЛОБАЛЬНОГО ЗАПАДНОГО ПРОЕКТА на Украине уже создана ситуация, о которой крайне серьезно делают заявления известные в мире и среди еврейства политики и деятели. Например, общественный деятель Израиля Яков Кедми в середине марта 2017 г..

И еще. Не так уж и давно, в марте 2016 г., кандидат в Президенты США от демократов еврейка Хиллари Клинтон, в интервью корреспонденту американского издания ABC News Рус Чайлдс, сделала неожиданное заявление о будущем Соединенных Штатов.

Так, на вопрос корреспондента о будущем страны, Хиллари Клинтон неожиданно ответила, что Соединенные Штаты не могут игнорировать значительное ухудшение геофизической обстановки в районе Йеллоустонского национального парка и разлома Сан-Андреас, что грозит катастрофическими последствиями для Северной Америки и ставит под угрозу само ее существование.

По словам госпожи Х.Клинтон, времени осталось очень мало, чтобы сохранить независимость и дальнейшее процветание США, а следовательно необходимо более решительно и последовательно рассматривать вопрос о переносе американской государственности на европейскую территорию. Основным вариантом такого переселения должна рассматриваться территория Украины, климатические условия которой наиболее благоприятные для американских граждан, однако в силу стечения некоторых обстоятельств, решение этого вопроса находится под угрозой срыва.

«Естественно, что европейские Соединенные Штаты в перспективе займут ту территорию, где государственность находится в коме, без надежды на выздоровление. На сегодняшний момент, это вне всякого сомнения Украина, расположена на значительной и экономически выгодной территории, которой украинская власть уже более четверти века не может рационально управлять, где из года в год весь мир наблюдает только прогрессивно растущую государственную, социальную, демографическую и экономическую деградацию», - сказала Х.Клинтон. При этом фраза «украинская власть» звучит крайне по-фарисейски. Ибо Х.Клинтон знает, что именно евреи (олигархи, политики, парламентарии, чиновники и др.) находятся долгое время во власти в Украине, довели ее до такого состояния, в котором она сейчас находится. Поэтому и наблюдаем в Украине «еврейскую эстафету», когда евреи передают евреям территорию и ресурсы для своих же новых проектов.

И еще по этой теме, но уже более свежая информация. По словам бывшего банкира и действующего общественного деятеля еврейского происхождения Игоря Беркута (Гекко), которого в Израиле много уважают, как Машиаха Бен Иосефа, инвестиции и решающие прорывные технологии для Нового Небесного Иерусалима на территории Украины будут предоставлены крупнейшими банковскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежат евреям-сионистам или просто иудеям.

Сама идея Нового Небесного Иерусалима родилась, как практический ответ на предсказания Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам, проживание еврейского населения на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за агрессивности окружающего мусульманского населения и будущего экологического катаклизма.

Уже передовая группа еврейских поселенцев под руководством лично Игоря Беркута (Гекко) начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также в Крыму ожидается к середине 2018 года. А всего до конца 2022 г. запланировано прибытие на Украину 6000000 евреев из Израиля и более 12000000 из России, США и стран Евросоюза.

Так, на Черноморском побережье уже развернуты масштабные дноуглубительные работы и закладывается портовая инфраструктура для приема пассажирских океанских лайнеров, танкеров и сухогрузов. Начались подготовительные работы для ввода в эксплуатацию большого международного аэропорта, способного принимать также и военно-транспортные самолеты. Первые борта из Израиля ожидаются уже осенью 2017 года.

Безвизовый режим миграции для паломников-хасидов, в последние годы (Израиль - Украина - Израиль - Украина), и их урбанизация в городе Умань, Черкасской области на практике показали, как будет выглядеть в недалеком будущем вся Украина и ее населенные пункты в случае преимущественного их заселения евреями. Коренное население исторической Руси, начиная с Кий-града, уже сегодня поставлено под угрозу если не полного вымирания (депортации, вынужденной миграции), то уж точно облуживающего сословия на поддерживаемом их господами минимуме с регулируемой рождаемостью, лишенного всякой культуры и истории. Перспектива ужасная и трагическая! Невиданное нарушение всех норм международного права! Это ГЕНОЦИД ВСЕПЛАНЕТНОГО МАСШТАБА, не имеющего срока давности за его организацию и совершение, который ОСТАНАВЛИВАТЬ НУЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ!

При этом никто из действующей «украинской власти» не привлекает Игоря Беркута (Гекко) по ст.109 Уголовного кодекса Украины за сепаратизм и заговор в свержении конституционного строя на Украине, когда он открыто отделяет от Украины пять южных областей: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую. Хотя, не только за участие в подобном, и опосредованное участие в чисто еврейском проекте на Востоке Украины, но даже о выражении своего мнения о той войне, - неевреев безжалостно преследуют и сажают в тюрьму, если они не соответствуют еврейским интересам власти в Украине.

Что будет с Украиной в ближайшее время, все же зависит от представителей наиболее сознательной части народа Украины. Все остальные не желают видеть Украину целой, богатой и независимой. Время это доказало.

С высоты прошедших событий, уже многим открылась истина, что под КАПИТАЛИЗМ был скрыт ИУДАИЗМ в его иудохристианском библейском формате, как «цивилизационная культура» Запада. В подтверждение тому - период трех веков: с VII-го по Х-й, когда на землях Киевской Руси и смежных с ней, царил Хазарский Каганат. Характеристика этого уклада проста. Общество управлялось по схеме ТОЛПО-ЭЛИТАРНОЙ МОДЕЛИ, где ЭЛИТА – это иудеи-евреи, которые управляют и держат в своих руках власть, экономику, финансы. Они, через ростовщические проценты, манипуляциями и интригами держат в порабощении, в процентном рабстве ТОЛПУ - многонациональный состав нееврейского населения. Религия такого государства - иудаизм.

Вот и сейчас в Украине не что иное, как воссозданный в основных концептуальных чертах Хазарский каганат. Когда вся «ЭЛИТА» - это исключительно евреи-иудеи, ростовщики-банкиры, олигархи, их парламент и правительство поголовно и сплошь держат многонациональный народ в процентном рабстве, постоянной нищете через управляемый хаос и инфляцию.

Таким образом, капитализм-иудаизм, основанный на культуре рабовладения, растиражированного Библией в мозгах сотен миллионов людей, является непосильным и губительным для нации украинцев (русов) и всех остальных представителей различных национальностей, которые живут вместе на одной земле.

Украина и ее народ обречены, или погибнуть и раствориться среди других народов, или воспроизвести общинный, коллективистский строй управления социумом через вече, сходы, собрания граждан и обобществленные формы общенародной, коммунальной, кооперативной и профсоюзной собственности. При этом навсегда отменяется частная собственность, которую граждане заинтересованы заменить на личную собственность, в основе которой труд личности, а не эксплуатация человека человеком. Украине (Руси) нет пути на Запад, там гибель и смерть ее народа. Украина (Русь) - это более развитая и гуманная цивилизация именно географического центра Евразийского материка, которая была и остается душой, сердцем и совестью всей развитой евразийской цивилизации, где нет богатых и бедных, а цель народа - все здоровы и состоятельные.

Все политологи, все ток-шоу говорят обо всем, но только не о том, тех причинах и обстоятельствах, которые указаны в этом материале. Значит, освобождение прийдет тогда, когда, наконец-то, начнут говорит ПРАВДУ. Ведь не зря говорил герой известного фильма: «В чем сила, брат? В ПРАВДЕ!»

Эксперт по вопросам общественной безопасности,

кандидат юридических наук,

Заслуженный юрист Украины

Сергей Кириченко

Украина, 19.03.2017