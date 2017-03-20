Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 марта 2017

В субботу в Сирии произошло важнейшее с геополитической и с дипломатической точек зрения событие — впервые* с начала гражданской войны в Сирии сирийские системы ПВО дали ответ на израильскую агрессию по отношении к Сирии.

Также впервые за все последние годы Россия наконец-то вмешалась и высказалась по отношению к израильской агрессии против Сирии. Ранее израильская авиация безнаказанно, без всяких военных и без всяких дипломатических последствий обстреливала различные объекты на всей территории Сирии — в Дамаске, в Латакии и так далее. Вчера этому был положен если не конец, то, возможно, начало конца.

Израиль против Сирии

Юридический статус международных отношений между Израилем и Республикой Сирия — перемирие, установленное после окончания израильской агрессии против Сирии. Израиль незаконно оккупирует захваченные у Сирии территории — южную часть Голанских высот. Израиль законодательно аннексировал эту территорию, что не признаётся мировым сообществом.

На оккупированной Израилем сирийской территории проживают друзы, в большинстве своём сохранившие сирийское гражданство. В последние годы Израиль осуществляет на этих территориях незаконную поселенческую деятельность, последствием которой стал дефицит пресной воды в регионе.

Чтобы сохранить за собой незаконно оккупированные Голанские высоты, государство Израиль пытается сохранить за собой статус абсолютного военного превосходства. Для этого государство Израиль активно поддерживает международных и сирийских бандитов, воюющих против законного сирийского правительства. Также государство Израиль пытается сохранить за собой возможность безнаказанно наносить авиационные удары по территории суверенной Сирии.

Сирийские системы ПВО прикрывают территорию Сирии и свою столицу Дамаск со многих направлений.

Но в системе ПВО Сирии есть большая и до последнего времени неустранимая «дыра» с запада, с направления от Средиземного моря и от Ливана. Именно с этого направления и атакуют сирийскую территорию израильские самолёты.

Перекрыть это направление и обезопасить территорию Сирии от израильских нападений возможно несколькими способами. Во-первых, путём размещения рядом с границей систем ПВО типа «Панцирь». Сейчас это пока невозможно из-за того, что значительные участки сирийской территории, прилегающей к западной и юго-западной границе, контролируются различными группировками международных бандитов.

Во-вторых, путём размещения систем ПВО в Ливане, которые могли бы обезопасить небо Сирии и Ливана от израильских нападений. И в-третьих, российские системы ПВО С-400, размещённые на территории российской базы в Сирии, контролируют небо не только Сирии, но и Ливана и северной части Израиля.

Все эти годы государство Израиль пытается не допустить размещение систем ПВО Сирии в Ливане. Для этого Израиль постоянно нарушает перемирие и постоянно совершает акты агрессии против Сирии.

За 2 года ВВС Израиля более 30 раз атаковали Сирию

Только за два последних года с момента усиления российского военного присутствия в Сирии, государство Израиль совершило свыше 30 нападений на различные военные объекты на территории Сирии, в том числе находящиеся также в зоне ответственности российских систем ПВО.

В ходе этих обстрелов и нападений было убито много солдат и офицеров сирийской армии, защищающих свою страну. Также в ходе этих обстрелов и нападений могли пострадать российские офицеры и солдаты, находящиеся в Сирии.

После одного такого израильского нападения на Сирию в начале мая 2013-го года президент России был вынужден «снять трубку» и позвонить первым (что он делает крайне редко в отношении кого бы то ни было) премьер-министру Израиля Нетаньяху, который тогда находился с продолжительным визитом в Китае.

После этого телефонного звонка Владимира Путина Биньямин Нетаньяху должен был по возвращении из Китая, не заезжая к себе домой, направиться в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, основная часть которой происходила приватно, на свежем воздухе. Наверное, для такого спешно организованного визита и для предшествующего ему телефонного звонка Президента России были какие-то серьёзные основания, возможно, связанные с очередным авиационным ударом, нанесённым ранее Израилем по Сирии.

Недавно события начали происходить с нарастающей скоростью. 9 марта в Москву с очередным незапланированным срочным визитом приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На встрече в Кремле обсуждались в основном сирийские вопросы.

В составе израильской делегации были только «силовики» — глава Совета национальной безопасности Израиля, глава военной разведки Израиля, военный атташе Израиля в России, глава администрации премьер-министра Израиля и русскоговорящий министр экологии Израиля, обычно принимающий участие в таких переговорах в качестве личного переводчика Биньямина Нетаньяху.

После переговоров премьер-министра Израиля и Президента России не было никакой совместной пресс-конференции, никакого совместного заявления. Не были опубликованы никакие итоги переговоров — очевидно, что стороны ни о чём не договорились. Израильтяне уехали обратно из Москвы несолоно нахлебавшись.

Через неделю, 16 марта, Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле принял верительные грамоты у послов различных стран, в том числе и у нового посла Израиля. Специально для него Президент России заявил: «Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений, что чревато хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».

«Отношения с Израилем носят по-настоящему интенсивный и многоплановый характер. С премьер-министром, господином Нетаньяху, в последние месяцы мы встречались три раза. Совсем недавно провели в Москве весьма содержательные, конструктивные переговоры. Рассчитываю, что достигнутые на них договоренности будут способствовать наращиванию взаимодействия в торгово-экономической области, в сельском хозяйстве, в сфере высоких технологий.

Как известно, условились продолжить полезный диалог по региональной и глобальной проблематике, ориентированной на установление справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира на Ближнем Востоке», — приводит израильский newsru.co.il слова российского лидера.

На следующий день, 17 марта 2017-го года, израильская авиация силами предположительно 4-х самолётов наносит удар по объекту, находящемуся в центре Сирии.

По некоторым источникам, это был аэродром, находящийся в районе Пальмиры, который является базой для наступления сирийских войск в районе Пальмиры, и на котором постоянно находится много российских советников. На этот раз сирийские системы ПВО были приведены в действие, и израильские самолёты были обстреляны ракетами С-200, одна из которых упала на территорию Иордании.

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, и на этот раз скрыть инцидент от израильского общества властям Израиля не удалось.

В тот же день состоялось экстренное совещание Президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России. Из информации на сайте «Кремлин.ру» — «обсуждалась актуальная международная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и перспективы сирийского урегулирования»

Также 17 марта новоиспечённый посол Израиля в России, на следующий день после вручения верительных грамот, был срочно вызван «на ковёр» в Министерство иностранных дел России, где с ним разговаривали заместитель министра иностранных дел и специальный представитель России по Ближнему Востоку.

Таким образом, впервые за последние годы Сирия ответила на очередной акт израильской агрессии. Также практически впервые Россия высказалась на дипломатическом уровне по этому поводу.

Ранее предыдущие нападения Израиля на Сирию (кроме вышеупомянутого нападения в мае 2013-го года) оставались без достойного и вообще без какого-либо российского ответа. Впервые Россия на дипломатическом уровне публично вступилась за своего стратегического союзника в регионе — Сирию перед государством Израиль.

В субботу, 18 марта, Израиль фактически объявил войну России, совершив нападение на Сирию после очередных российско-израильских переговоров на высшем уровне, на которых, вероятно, прозвучали предупреждения со стороны руководства России о недопустимости впредь подобных израильских нападений.

Сирийское небо контролируют не только сирийские, но и российские системы ПВО, имеющие гораздо более совершенные радиолокационные и ракетные системы с большим радиусом действия, способные поражать цели не только на территории Сирии, но и над Средиземным морем, над Ливаном и над Израилем. Израильскому руководству следует понять, что эпоха израильской безнаказанности в регионе закончилась.

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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»