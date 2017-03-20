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Россия будет добывать энергию Солнца на орбите Земли

20:47. 20 марта 2017 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал:
van-klibern-v-rossii

Российская корпорация «Ростех» сообщает о разработке спутниковых систем преобразования солнечной энергии в лазерное излучение, которые будут передавать энергию на Землю.

Преобразование солнечной энергии будет происходить на базе кислород-йодного лазера «Фойл» мощностью 1 ГВт, который установят на орбитальных спутниках. Электроэнергия вырабатывается за счет применения лазерно-оптической адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад.


Над созданием устройства работают специалисты инновационного холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию «Ростех».

«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу — нашими учеными разработан экспериментальный стенд с кислород-йодным лазером с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по данному изобретению полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных систем преобразования солнечной энергии, будет выполнен после 2020 года», — сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.

Системы преобразования солнечной энергии станут еще одним шагом к переходу к возобновляемым источникам энергии и «позволят изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников», сообщает «Ростех».

Спутник, работающий на солнечной энергии, обещает создать компания Solar Impulse. Спутник будет раздавать дешевый интернет через Wi-Fi и GSM-соединение, а также помогать в наблюдениях за сельскохозяйственными площадями. Солнечная энергия позволит ему оставаться в небе долгие годы, не нуждаясь в подзарядке.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: новые технологии, ростех, энергия
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2 коммент.»

  • 11 11
    Владимир 20 марта 2017 в 21:13 Ссылка Пометить
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    Построят БТГ по Тесла технологиям,будут эл. из эфира качать за дорма,а нам наплетут про орбитальные электростанции!Доить надо же народ!

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    • 848 552
      слободан Владимир 20 марта 2017 в 21:36 Ссылка Пометить
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      Землю окружает столько электричества что просто диву даешься почему его не берут!
      Во первых это солнечная энергия и самая главная
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