Россия будет добывать энергию Солнца на орбите Земли

Преобразование солнечной энергии будет происходить на базе кислород-йодного лазера «Фойл» мощностью 1 ГВт, который установят на орбитальных спутниках. Электроэнергия вырабатывается за счет применения лазерно-оптической адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад.Над созданием устройства работают специалисты инновационного холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию «Ростех».«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу — нашими учеными разработан экспериментальный стенд с кислород-йодным лазером с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по данному изобретению полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных систем преобразования солнечной энергии, будет выполнен после 2020 года», — сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.Системы преобразования солнечной энергии станут еще одним шагом к переходу к возобновляемым источникам энергии и «позволят изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников», сообщает «Ростех».Спутник, работающий на солнечной энергии, обещает создать компания Solar Impulse. Спутник будет раздавать дешевый интернет через Wi-Fi и GSM-соединение, а также помогать в наблюдениях за сельскохозяйственными площадями. Солнечная энергия позволит ему оставаться в небе долгие годы, не нуждаясь в подзарядке.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com