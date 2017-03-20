Россия будет добывать энергию Солнца на орбите Земли
20:47. 20 марта 2017 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал: brahman
Российская корпорация «Ростех» сообщает о разработке спутниковых систем преобразования солнечной энергии в лазерное излучение, которые будут передавать энергию на Землю.
Преобразование солнечной энергии будет происходить на базе кислород-йодного лазера «Фойл» мощностью 1 ГВт, который установят на орбитальных спутниках. Электроэнергия вырабатывается за счет применения лазерно-оптической адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад.
Над созданием устройства работают специалисты инновационного холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию «Ростех».
«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу — нашими учеными разработан экспериментальный стенд с кислород-йодным лазером с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по данному изобретению полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных систем преобразования солнечной энергии, будет выполнен после 2020 года», — сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.
Системы преобразования солнечной энергии станут еще одним шагом к переходу к возобновляемым источникам энергии и «позволят изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников», сообщает «Ростех».
Спутник, работающий на солнечной энергии, обещает создать компания Solar Impulse. Спутник будет раздавать дешевый интернет через Wi-Fi и GSM-соединение, а также помогать в наблюдениях за сельскохозяйственными площадями. Солнечная энергия позволит ему оставаться в небе долгие годы, не нуждаясь в подзарядке.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Построят БТГ по Тесла технологиям,будут эл. из эфира качать за дорма,а нам наплетут про орбитальные электростанции!Доить надо же народ!
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Землю окружает столько электричества что просто диву даешься почему его не берут!
Во первых это солнечная энергия и самая главная
Потом энергия вулканов – недр – -И конечно космические потоки энергий Их столько что просто вся “наука” – это преступники и заговорщики перед Человечеством! -Всех кто скрывает эти возможности получения энергий -это преступники и заговорщики на службе у нелюди!!