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Российская компания “СПГ-Горская” готовит грандиозный проект, из-за которого Прибалтика станет зависимой от РФ

22:18. 20 марта 2017 Просмотров - 8 Один комментарий Опубликовал:

gorskaya

В прошлом месяце стало известно, что российская компания «Криогаз», подконтрольная «Газпромбанку», начала завоевывать рынок СПГ (сжиженный природный газ) прибалтийских стран. Так, появилась новость о том, что первым судном, которое заправили российским газом, оказался паром Megastar, вышедший из порта Таллина.
 
Таким образом, российский бизнес сделал первые шаги на рынок СПГ Прибалтики, который получил долгоиграющие последствия. Теперь в России начали строить поистине грандиозные планы.
 
Компания «СПГ-Горская» решила не только последовать путем «Криогаз», но и развить его успех. В планах российской фирмы закольцевать все страны Балтики сетью терминалов СПГ. Литовские СМИ сразу же обратили внимание на то, что новая инфраструктура станет своеобразной заправочной сетью для снабжения популярных сегодня в ЕС судов, работающих на газу.
 
По отдельности новые терминалы представляют малые терминалы, однако в рамках всебалтийского проекта они уже претендуют на топливную монополию в регионе. Сеть российских СПГ заправок имеет все шансы стать уникальным проектом, который еще больше увеличит зависимость прибалтийских государств от поставок российского топлива.
 
В итоге экономика стран этого региона не только не сможет в будущем освободиться от российской энергозависимости, но и будет еще больше вынуждена считаться с интересами РФ. Для Прибалтики новая инфраструктура российских СПГ может нанести серьезный удар по независимости экономики государств региона, осуществляющих перевозки по Балтийскому морю.
 
Стоит отметить, что в последнее время в ЕС в целях сохранения экологии все большее распространение получает альтернативное топливо. В рамках этого тренда строятся новые транспортные суда, работающие на СПГ, что сулит в будущем огромные прибыли от деятельности газовых терминалов, работающих в первую очередь на нужды флота.
 
 
Источник: https://newinform.com/45402-novyi-udar-po-pribaltike-rossiiskaya-kompaniya-planiruet-grandioznyi-proekt
Метки: "проснулись"?, газовые терминалы, прибалтика, спг, экономика
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