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Помочь стране или услужить властителю?

20:47. 20 марта 2017 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

Помочь стране или услужить властителю?

 

Поток новостей сбивает людей с толку. То выборы зачем-то опять двигают плюс-минус неделя, то монархию «в одном флаконе» с диктатурой предлагают. Разрозненные новости людям трудно свести воедино. Но все это — одна большая предвыборная технология. Ни одна тема сама не возникает, и ни один человек случайно на экраны центральных телеканалов не попадает. И, тем более, не застревает там настолько, что уже почти как родной.

Политическое поле, в который раз, формируется по проверенному лекалу: кремлевским якобы «патриотам» противостоят якобы исключительно подзападные либералы — их вытягивают, буквально, за уши, не мытьем, так катаньем. И ни одна лишняя и, тем более вредная с точки зрения планов властей новость до масс не дойдет.

В «штабе противника»

Пригласили меня в минувшую среду 15 марта на заседание «Изборского клуба» — на «мозговой штурм». Клуб, вроде, патриотический — пошел. Но уже вступительное слово ведущего — о том, что мы должны помочь Путину вновь переизбраться и «запустить русский реактор». С недоумением оглядываю присутствующих. И тут объявляют, что присутствует гость — и мне первому (после «обнадежившего» вступления) дают слово. Что же мне сказать уважаемым хозяевам?

Признаюсь им, что чувствую себя не в своей тарелке — как человек, неожиданно попавший на заседание штаба противника. И поясняю: участвовать в очередном обмане народа — никак не намерен. Можно ли все еще не понимать, что нынешний глава государства ничего того, о чем здесь говорится, и изначально делать не собирался, и теперь делать не будет? Навешивание на него метафизических бубенчиков, представление как единственного и незаменимого — в такой огромной стране — неуместно и просто оскорбительно для народа.

И далее: единственное оправдание моему здесь (в штабе противника) присутствию — что у конкретных ни в чем не виновных людей уже отняли и прямо сейчас продолжают отнимать часть их жизни: «Хотите, уважаемый Владимир Владимирович, „запустить русский реактор“? Так отпустите Квачкова, Мухина, Барабаша, Парфенова, Соколова! Немедленно!».

Всему свое место и время

Интересно, что тональность последовавших выступлений многих участников клуба контрастировала с изначальной неприкрыто лоялистской постановкой вопроса во вступительном слове ведущего. Конечно, это было мягче, чем у меня. То, что я сформулировал как утверждение, многие, в том или ином виде, высказывали как вопрос — как отсутствие ясности и уверенности. Вплоть до сакраментального: приписываемое некоему отдельному «либеральному блоку» — не есть ли истинная сущность властителя? Что для штаба по помощи нынешнему главе государства вновь переизбраться — уже явная крамола. Пересказывать, со ссылками на конкретные известные имена, не стану — члены клуба меня на это не уполномочили. Что сочтут нужным — сами и опубликуют. Но контраст был столь велик, что когда мне предложили выступить повторно (так как первое свое выступление я ограничил примерно минутой), вынужден был поправиться: получается, не я один нечаянно попал в «штаб противника» — похоже, таких здесь не менее половины.

Тем не менее, несмотря на частичную созвучность некоторых выступлений моим мыслям, счел, что это не то место, где нужно излагать свои представления о ситуации и необходимых действиях. Ограничился лишь объявлением о двух запланированных мероприятиях в рамках МЭФ, где мы и будем обсуждать актуальную повестку. Причем, отнюдь не с позиции «как помочь удержаться нынешнему правителю».

Не что делать, но как?

Пользуясь случаем, продублирую объявления и здесь. В четверг 30 марта в 17−00 на МЭФ состоится конференция «Кризис госуправления — есть ли решение?». С участием членов правительства Примакова — Маслюкова, а также Ассоциации министров советского правительства. Постановка вопроса: какие управленческие и кадровые решения придется принимать? Как мотивировать управленцев на созидание после почти трех десятков лет культивирования паразитизма?

Предполагается участие легендарных людей, в том числе, министра геологии СССР Е. А. Козловского и министра станкостроительной промышленности Н. А. Паничева, академика РАН Б. С. Кашина, бывшего вице-премьера Правительства РФ В. П. Полеванова (того самого, что после Чубайса изгонял агентов ЦРУ из Госкомимущества) и других.

Страну поднимать вместе

А в пятницу 31 марта с самого утра — в 9−00 — начнется круглый стол: «МЭФ как объединитель: непримиримые противники ищут согласие». Постановка вопроса: в общество намеренно вбрасываются вопросы вчерашнего дня, уводя внимание от насущного и актуального. Но вчерашние противники — коммунисты и анти-коммунисты, включая националистов и монархистов — должны согласовать единый план вывода страны из деградации. Важно подчеркнуть: между этими силами остаются идейные противоречия, и когда-то в будущем они могут вновь встать с той или иной остротой. Но по конкретному направлению и плану действий в нынешней угрожающей стране ситуации эти противоречия минимальны. И потому: не спорить, не предъявлять друг другу претензий. Обсуждаем только то, что нас объединяет. Участники, разумеется — лишь те, кто на деле за свою страну и против засилья внешних и паразитических интересов. Задача — выработать и поддержать единую социально-экономическую программу, которая, как видно уже сегодня из предварительных наработок и сопоставления предложений сторон, будет радикально противоположна тому пагубному социально-экономическому курсу, который проводится сейчас.

 

А в качестве, можно сказать, почетных гостей (я их именно так рассматриваю и в таком качестве пригласил) — группа из тех всего семи депутатов Верховного Совета РСФСР, которые четверть века назад проголосовали против ратификации беловежского сговора — против разрушения СССР.

Скажете, так не бывает?

Соглашусь со скептиками: оснований для неверия в возможность задуманного — более чем достаточно. За последние четверть века много было подобных попыток, но все они закончились ничем. Но, с другой стороны, это ведь не означает, что усилия надо прекратить? Если все понимают, что «контрольного пакета» нет ни у коммунистов, ни у националистов, но, объединив усилия, можно добиться успеха, так разве можно этот шанс упускать?

Конечно, возможны и провокации.

Например, кто-то подсадной ожесточенно закричит: «Долой ЛенинаСталина и сталинистов! Не могу сидеть с ними рядом! А Ленина — вон из мавзолея!». Тут коммунисты переговорную площадку покинут. А где-то там будут потирать ручонки наши общие подлинные враги: опять сумели разделить — значит, будем и дальше властвовать.

Наоборот, другой подсадной столь же непримиримо воскликнет: «Только вместе со Сталиным! Присягу Сталину — и под знаменем ленинизма!». И уже монархисты и националисты вскипят — и опять переговоры будут сорваны. А подлинные враги страны — опять в выигрыше.

Так, может быть, не допустим провокаций, а если они и возникнут — проигнорируем?

Рабочее взаимодействие — уже есть

Надежду внушает прошедшая в ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил) рабочая (без камер и прессы) встреча с руководством КПРФ. Провели ее в конструктивном русле, без взаимных упреков, но с четкими предложениями о взаимодействии. В том числе, по формированию единой команды к президентским выборам, из которой, как предполагается, и будет затем выдвинут единый кандидат в президенты.

Договорились о сотрудничестве и по важному для всех национально ориентированных сил вопросу о помощи безвинно преследуемым - томящимся в тюрьмах Квачкову, Мухину, Барабашу, Парфенову и Соколову. Вопрос о необходимости совместной работы в этой части поставила координатор ПДС НПСР по этому направлению Елена Рохлина — дочь убитого почти два десятка лет назад генерала Льва Рохлина.

Кстати, это было ответное мероприятие. Предыдущее в феврале прошло на площадке КПРФ, где были представлены собравшимся координатор ПДС НПСР В. И. Филин и организатор МЭФ К. А. Бабкин.

На этот раз для координации работы договорились создать совместную рабочую группу, которая готовит, в том числе, будущие публичные переговоры по позиции коалиции к выборам президента страны уже не только по социально-экономической тематике, но и по вопросам общеполитическим, государственного устройства и т. п.

С нашими СМИ как ни пытайся дружить…

Кого-то может удивить, что я — один из организаторов переговорного процесса — вынужден сам же обо всем этом и писать. Что ж, официальные информационные сообщения сторонами на своих ресурсах опубликованы, но этого мало — до людей эту информацию надо целенаправленно доводить.

Никаких иллюзий о том, что СМИ, якобы, «охотятся за новостями», и как только начинается какое-то действие, тем более, по своей сути сенсационное, то тут же сбегается вся пресса и затем только об этом и пишет… Таких иллюзий быть не должно.

В ту же среду, 15 марта, когда вечером заседал «штаб противника», с утра в ИТАР-ТАСС проводилась пресс-конференция. Нет, не о переговорном процессе социально и национально ориентированных сил, противостоящих нынешней власти, в преддверие президентских выборов. Нет, о политически куда более «невинном» — о предстоящем Московском экономическом форуме.

Казалось бы: даже не кризис, а продолжение падения — налицо, что делать якобы никто не знает. Но — ни одной камеры, ни одного микрофона центральных теле- и радиоканалов.

Кстати, прошу прощения за оговорку в одном из ответов на вопросы: говоря о пенсионной системе, разумеется, имел в виду позицию команды Кудрина не о повышении пенсий, но о повышении пенсионного возраста…

…И заходит разговор о роли СМИ, в том числе, можно ли с ними ссориться (на примере Трампа). Пришлось мне изложить свое видение. Налицо подмена понятий: ни с какими господствующими в США СМИ Трамп не ссорился, но встал поперек горла их хозяевам. Аналогично и у нас: есть монополия. Ее цель — оболванивание людей, манипулирование нами.

Будет у нас другая социально-экономическая система, ориентированная не на паразитирование, а на развитие — будут и иные СМИ, с иным целеполаганием, иным механизмом управления и иным кругом интересов.

Пока же придется доводить информацию до людей своими силами, не рассчитывая на центральные СМИ.

 

http://svpressa.ru/politic/article/168659/

 

 

 

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Один комментарий»

  • 3053 2228
    Антон 20 марта 2017 в 22:40 Ссылка Пометить
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    По поводу ВВП:
    - У Путина и “малого политбюро” есть желание и возможность удержать “систему” в рабочем состоянии. Я бы с удовольствием повыбирал, но не вижу аналогичной по силе и сплочённости команды (как дол..б Квачков “валил” Чубайса, так он и страной будет управлять, видел таких на кафедре).
    По поводу работы право-консервативного крыла:
    - На…й валите из Москвы;
    - Завалите е…ки;
    - Создавайте работоспособные структуры на нижайшем уровне (в депрессивных районах и мёртвых деревнях);
    - Занимайтесь этим следующие 10 лет, и когда созреет земство и реальные структуры гражданского общества (хотя бы в том объёме в каком они есть у либералов) – вы сможете выходить на уровень “мэрских” и губернаторских выборов.

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