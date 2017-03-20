Подводные лодки России в бою (ФОТО)

День моряка-подводника, который в России отмечается 19 марта, установлен в честь появления в 1906 году нового класса кораблей военно-морского флота страны. За более чем столетнюю историю отечественные подводники отметились рядом ярких побед и сегодня вместе с ракетными войсками стратегического назначения и дальними бомбардировщиками составляют ядерный щит страны.

Набирать исключительно добровольцев

В марте 1906 года первый российский морской министр вице-адмирал Алексей Бирилёв издал распоряжение о включении в состав ВМФ страны двадцати подводных лодок, которые за исключением «Фельдмаршала графа Шереметьева», носили имена обитателей морских глубин.

Затем в Либаве (ныне Лиепая в Латвии) на Балтике был создан первый в России учебный отряд подводного плавания, в чьи задачи входили приемка с заводов подводных лодок и ввод их в строй, а также подготовка экипажей. Последние комплектовались исключительно из добровольцев, а обучение проходило на подводной лодке «Дельфин».

Эта субмарина стала первой официально зачисленной в состав российского флота. Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов моряки «Дельфина» совершили на Дальнем Востоке 8-суточный боевой поход, правда, торпедировать врага экипажу не удалось.

Первым командиром отряда был назначен участник Русско-японской войны контр-адмирал Эдуард Щенснович, который приложил немало сил для становления нового вида морских сил. Он считал, что «подводник должен быть высоконравственным, непьющим, бравым, смелым, отважным, не подверженным морской болезни, находчивым, спокойным, жизнерадостным и отлично знающим своё дело».



На фото: Первая русская подводная лодка «Дельфин» // Фото: © РИА Новости

«Волк», режущий немецких «овечек»

Всего же до начала революции в состав Российского флота были введены 73 подводные лодки. В разразившейся вскоре Первой мировой войне основные события разворачивались на суше, однако отечественные подводники отличились рядом побед.

Так, 17 мая 1916 года подлодка «Волк» под командованием старшего лейтенанта Ивана Мессера потопила за один день сразу три немецких транспорта, став самой результативной российской субмариной на Балтийском флоте. Всего же на счету Ивана Владимировича к концу войны было четыре победы.

Любопытно, что его команда состояла поначалу из моряков, не имевших боевого опыта. Их командир, пройдя обучение в учебном отряде в Либаве, успел послужить тому времени на нескольких подлодках, в частности, на «Каймане», на котором он в октябре 1915 года захватил германский пароход «Шталек» и привел его на базу русских подводников.

У его коллег на Балтике счет был более скромным — две победы у командира «Вепря» Кондрашова и по одной у Аполлинария Никофараки («Крокодил») и Ростислава Вальронда («Аллигатор»).

Расчётливый и дерзкий командир

Не давали спуску врагу российские подводники и на Черном море. Подлодка «Тюлень» под командованием Михаила Китицына 19 марта 1916 года торпедировала австрийский транспорт, 1 апреля 1916 года потопила турецкий пароход «Добровик». А вскоре у берегов Болгарии «Тюлень» уничтожил четыре парусные шхуны врага, приведя пятую на буксире в Севастополь.

Командир субмарины воевал расчётливо и дерзко. 11 октября 1916 года «Тюлень», находясь на позиции в 15 милях от Босфора, завязал надводный бой с турецким военным транспортом «Родосто». Умело маневрируя, российская подлодка подожгла неприятельское судно, после чего его команда стала выбрасываться за борт. Тогда часть экипажа подлодки потушила пожар на турецком корабле и под конвоем привела его в Севастополь.

К концу войны Михаил Александрович имел на своем счету 36 побед, был многократно награжден, в том числе золотым георгиевским оружием за храбрость.

Удар красной «Пантеры»

Первой победой уже советских подводников стал бой однотипной с «Волком» «Пантеры» 31 августа 1919 года с британским эскадренным миноносцем «Виттория» в южной части Финского залива. С началом гражданской войны в России английские надводные корабли нередко появлялись в этой части моря, и тогда командование красного Балтийского флота приказало подводникам пресечь действия кораблей противника.

Командовал «Пантерой» опытный морской офицер Александр Бахтин, за плечами которого было несколько боевых походов на «Каймане» и «Волке» и три ордена. Первая торпеда, выпущенная «Пантерой» прошла мимо цели, зато вторая ударила точно в борт английского эсминца, который быстро затонул.

Экипаж субмарины был награжден за победу именными часами, Бахтин же был первым из подводников РСФСР удостоен высшей на тот момент награды страны — орденом Красного знамени. В 1990 году в память о лодке, открывшей боевой счет советских моряков-подводников имя «Пантера» было присвоено атомоходу К-317.

Бессмертная субмарина

В боевых действиях во время Великой Отечественной принимали участие 170 советских подлодок, которые к началу войны являлись самым массовым классом кораблей.

Из них многие отметились боевыми победами, как например, М-172, которой командовал Израиль Фисанович. В ходе 17 боевых походов лодка потопила на Балтике 13 вражеских судов, среди которых два крупных боевых корабля. Экипаж был многократно награжден боевыми орденами и медалями, а его командир был удостоен в апреле 1942 года звания Героя Советского Союза.

«Бессмертной субмариной» называли подводный минный заградитель «Лембит» (ранее входивший в состав ВМС Эстонии), которым с 1941 года командовал Алексей Матиясевич. Подлодка успешно ставила морские мины и участвовала в успешных торпедных атаках, по итогам которых были уничтожены семь вражеских транспортов и один тральщик.



На фото: Торпедный отсек подводной лодки «Лембит» в Морском музее Таллина // Фото: © РИА Новости. Владимир Песня

Конец «Вильгельма Густлоффа»

Не менее счастливой сложилась судьба и у С-56, которой командовал Григорий Щедрин. За годы Великой Отечественной войны подлодка 19 раз объявлялась погибшей. Однако она продолжала нести боевую службу, а её моряки потопили 4 корабля, из них два боевых. В 1944-м С-56 была награждена орденом Красного Знамени, а в начале 1945 года ей было присвоено гвардейское звание.

Особый урон врагу советские подводники нанесли в конце войны. Добивая немецкие кригсмарине, наши моряки внесли свою лепту в общую победу над мощным и сильным врагом.

30 января 1945 года советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско в акватории Балтийского моря торпедировала крупнейший немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф» (водоизмещением 25 484 тонн). В результате погибло почти 5 тысяч человек, в том числе несколько сот нацистских подводников.

9 февраля 1945 года экипаж Маринеско отправил на дно другой крупный лайнер — «Штойбен» (водоизмещение 14 660 тонн). В результате детонации боеприпасов судно затонуло за 15 минут. Потери противника составили более 3600 человек. Тем самым по общему тоннажу потопленных вражеских судов Александр Иванович стал рекордсменом среди советских подводников.

В ночь с 16 на 17 апреля 1945 года советская подводная лодка «Л-3» под командованием Владимира Коновалова потопила в Данцигской бухте крупный немецкий транспорт «Гойя» водоизмещением 5230 тонн. В результате торпедной атаки было уничтожено около 7 тысяч человек, в том числе полтора тысячи солдат 4-й танковой армии. Коновалову удалось уклониться от глубинных бомб, и экипаж благополучно вернулся на базу.



На фото: Памятник Герою Советского Союза подводнику Александру Маринеско в сквере на пересечении проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова в Санкт-Петербурге. // Фото: © РИА Новости. Игорь Руссак

Грозное оружие

С появлением атомных реакторов и ядерного оружия советские подводные лодки стали грозным оружием, предназначенным для стратегического сдерживания потенциального врага, в роли которого многие десятилетия выступали США и их союзники по НАТО.

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С распадом СССР флот нашей страны уменьшился, но несмотря на это считается одним из крупнейших в мире. При этом одним из его главных ударных компонентов по-прежнему являются подводные лодки, число которых до 2024 года увеличится еще на 24 современные субмарины.

Сергей Варшавчик