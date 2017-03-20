Открытым текстом 17.03.2017

Как обычно, самые дурно пахнущие новости с Украины. На этот раз и в прям сенсационные. Порошенко собственноручно отделил Донбасс от остатков Украины, буквально. Нарушив минские соглашения, все обещания своим европейским покровителям. Теперь уже невозможно скрывать, махновщина с разгромным счётом победила подобие украинской власти. Впереди крах экономики и полный, окончательный развал страны.

15 марта на заседании Совета Национальной Безопасности Порошенко потребовал прекратить всё транспортное сообщение с Донецкой и Луганской Народными Республиками до возвращения под полную юрисдикцию Украины предприятий, где республики ввели внешнее управление.

О какой территориальной целостности вообще можно говорить, если страна официально блокирует целые свои области. Но это лишь политические цветочки, а вот и экономические ягодки.

На контролируемом Киевом землях кончается кокс для домен. Электростанции Украины на грани остановки без подвоза донбасского антрацита.

Открытым текстом объясняю: по факту управляют Украиной не обитатели властных кабинетов и несколько западных посольств в Киеве, а пара десятков тысяч героев Майдана и АТО. Те самые, которым слава. Они, по факту, имеют власть не только на дорогах, но и в экономике. Не Гройсман теперь определяет политику и не главарь Национального банка, а Парасюк и Тарасюк — сотники с Майдана.

Майданные боевики громят отделения банков принадлежащих Российской Федерации. Отделения Сбербанка и Альфа-банка замуровывают бетонными блоками, их банкоматы заливают монтажной пеной. Вместо разгона митингующих, Киев запрещает этим банков любые операции в пользу владельцев, то есть по-сути изымает средства ранее пришедшие из РФ.

Открытым текстом перевожу: Украина за один день потеряла крупнейшего инвестора в собственную экономику. А долго ли протянут нынешние киевовладельцы без денег? Да ещё покупая российский газ через Словакию, а донецкий уголь через РФ. Европа же делает вид, что ничего такого в Киеве не происходит. Ведь у Брюсселя своих забот хватает.

Несмотря на то, что на выборах в парламент Нидерландов партия евроскептиков и борцов с нынешней иммиграционной политикой Европейского Союза не одержала победу, её лидер Вилдерс сказал, что продолжит борьбу за выход его страны из ЕС. За неделю до выборов за выход из ЕС высказывалась почти половина жителей страны.

Чтобы остановить ожидаемый выход из ЕС ещё и Нидерландов, их чиновникам пришлось начать настоящую дипломатическую войну с Анкарой…

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru