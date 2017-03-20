Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР «ЗОВ» [2017, Фарсовое судилище]

18:25. 20 марта 2017 Просмотров - 115 3 коммент. Опубликовал:

sud

Максим Калашников о ходе фарсового судилища в Тверском райсуде Москвы над активистами инициативной группы по проведению референдума о принятии закона «Об ответственности власти» (ИГПР «ЗОВ») – Ю.Мухиным, К.Барабашем, В.Парфеновым и А.Соколовым. Какие «доказательства» рассматривает суд? Рассказывают Юрий Мухин, адвокаты Николай Курьянович и Алексей Чернышов.

Либералы вытащили из тюрьмы своего – Дадина. А мы, национал-патриоты, сможем выручить наших активистов? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [2017, Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

netpol

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

http://обманутая-россия.рф

В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...

Подпишись на канал и следи за обновлениями.

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, на ознакомление, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Две с половиной минуты из жизни депутата Ли
... «пропаганде насилия». Против Ли возбудили дело. Фрагмент фильма из документального проекта...
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
... несколько лет назад. На самом деле даже на суде следователь Вячеслав... ведет это очевидно сфабрикованное уголовное дело на известного политика, не смог... картину, что на самом-то деле в сюжетах НТВ верить нечему...
Ю.И. Мухин - Продажная девка генетика
... строго нaучно, то они делятся нa чисто бюрокрaтические, чисто....Вот тут в чем дело. Положим, Кaгaнович зa ... ответственную должность. Это было дело нaживное.)- После войны Ждaнов.... aгрогородaх зa подписью Хрущевa.)Дело сделaно, реaкция Стaлинa былa,...
Демократия - порок?
Все древние демократии исчезли, сменившись авторитаризмом. Причины этого исследованы и описаны. Они актуальны и сейчас. Так почему нас уверяют, что демократия - самая совершенная форма правления? Ответ прост. Демократия позволяет безнаказанно запускать ...
Почему Запад обречен (ч. 2). Мнение русского инженера
... более энергозатратным и дорогим. Это делает их топливо абсолютно неконкурентоспособным. Удивительно... американцы еще что-то могли делать сами, а Хрущев стремился догнать...
Убита Светлана Левашова
... них оставлю только тень. Я дело наше не оставлю, Все силы... чёрных травлю Я до победы дело доведу. У той победы имя...

3 коммент.»

  • 7621 2769
    STARIK 20 марта 2017 в 19:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Странно! Но для этих узников до сих пор ищут, не существующий криминал и никак не могут найти. Паразитам в верховной власти, никак не хочется отвечать за свои преступные деяния перед Народом России, они и инициировали судилище над теми, кто пытается сохранить Россию от преступной деятельности паразитов во власти.

    Ответить
  • 4643 2705
    Андрей 20 марта 2017 в 19:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    kmechte. Новый мир. Возрождение.
    О 10 способах манипулирования власти над обществом.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>