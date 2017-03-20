О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР «ЗОВ» [2017, Фарсовое судилище]
Максим Калашников о ходе фарсового судилища в Тверском райсуде Москвы над активистами инициативной группы по проведению референдума о принятии закона «Об ответственности власти» (ИГПР «ЗОВ») – Ю.Мухиным, К.Барабашем, В.Парфеновым и А.Соколовым. Какие «доказательства» рассматривает суд? Рассказывают Юрий Мухин, адвокаты Николай Курьянович и Алексей Чернышов.
Либералы вытащили из тюрьмы своего – Дадина. А мы, национал-патриоты, сможем выручить наших активистов? Источник: http://roytv.ru
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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [2017, Политические репрессии]
На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.
Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru
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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...
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В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...
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Странно! Но для этих узников до сих пор ищут, не существующий криминал и никак не могут найти. Паразитам в верховной власти, никак не хочется отвечать за свои преступные деяния перед Народом России, они и инициировали судилище над теми, кто пытается сохранить Россию от преступной деятельности паразитов во власти.
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Вспомни как легко находили Ежов,Ягода,Берия.
Вот времена были .
Да Старик?
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kmechte. Новый мир. Возрождение.
О 10 способах манипулирования власти над обществом.