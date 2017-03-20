Прототип полноразмерного экзоскелета "Method-2" разрабатываемый компанией Hankook Mirae Technology.Рост машины около 4 метров, вес порядка 1,5 тонн.К концу 2017 года производитель намерен довести продукт до серийного качества и продавать их по цене 8 млн. долларов за штуку.До полноценного боевого меха этому прототипу конечно еще далеко (руками у него получается явно лучше управлять, чем ногами), но как представляется, лишь вопрос времени, когда такие машины будут доведены до ума и они получат ограниченное гражданское и военное использование.

Источник: colonelcassad.livejournal.com