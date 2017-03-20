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Method – 2

23:08. 20 марта 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:


Прототип полноразмерного экзоскелета "Method-2" разрабатываемый компанией Hankook Mirae Technology.
Рост машины около 4 метров, вес порядка 1,5 тонн.





К концу 2017 года производитель намерен довести продукт до серийного качества и продавать их по цене 8 млн. долларов за штуку.
До полноценного боевого меха этому прототипу конечно еще далеко (руками у него получается явно лучше управлять, чем ногами), но как представляется, лишь вопрос времени, когда такие машины будут доведены до ума и они получат ограниченное гражданское и военное использование.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, робототехника, техника, технологии
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