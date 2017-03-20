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Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС

10:23. 20 марта 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС

Капсула совершила посадку у побережья Калифорнии

Космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил успешную мягкую посадку на Землю, приводнившись у побережья южной Калифорнии недалеко от Сан-Диего.
За пять часов до этого не пилотируемый транспортный корабль от стыковался от Международной космической станции и начал снижение. Он доставил на Землю ряд научных и лабораторных материалов.

Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС

https://twitter.com/spacex

Dragon прибыл на МКС месяц назад, стартовав с той же площадки на мысе Канаверал в штате Флорида, с которой отправлялись лунные экспедиции НАСА.
На его борту было около 2,5 тонн продовольствия и воды. На обратном пути корабль был загружен примерно таким же количеством использованного оборудования и материалов медицинских исследований.

Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС

Другая частная коммерческая компания, с которой у НАСА заключен контракт на доставку грузов на МКС, Orbital ATK собирается в пятницу на этой неделе запустить собственный корабль, также с мыса Канаверал во Флориде. Однако это будет корабль одноразового использования, не предназначенный для мягкой посадки на Земле. Он сгорит в атмосфере после использования.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе трех россиян, двух американцев и француза.

Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС

https://twitter.com/spacex

Источник: nnm.me

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