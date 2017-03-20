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Дочь Пескова: в РФ пенсионеры доживают, а в Европе путешествуют

14:05. 20 марта 2017 Просмотров - 355 7 коммент. Опубликовал:

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, проживающая в Париже, рассказала в своем блоге об отличиях жизни российских и европейских пенсионеров.

По словам девятнадцатилетней девушки, в Европе у людей пенсионного возраста начинается «самая благодатная пора, с путешествиями по всему миру на круизных лайнерах и годовыми абонементами на мировые премьеры опер».

«Пенсионеров у нас можно отнести к разряду моральных инвалидов. Они больше не нужны, из них выкачивают все, что возможно, и тут же отправляют на задворки общества. Доживать», — написала она.

Ранее студентка престижной парижской бизнес-школы рассказала, что жизнь инвалидов в России превращена в ад.

 
 
http://svpressa.ru/society/news/168647/
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7 коммент.»

  • 2020 1872
    Вячеслав 20 марта 2017 в 14:24 Ссылка Пометить
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    Лучше бы эта сопливая шалава рассказала о том, кто довёл страну, откуда она смылась на папашкины деньги, до такого состояния…

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  • 3686 2808
    Яра 20 марта 2017 в 15:26 Ссылка Пометить
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    Пенсионеров России предлагают переселить в спецгорода
    http://www.dal.by/news/109/03-03-17-4/#cc-64932694

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  • 49 49
    Oleg 20 марта 2017 в 15:27 Ссылка Пометить
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    Да уж. Либералы бы сказали, а как вы хотели, если мы вам отменили крепостное право только в 19 веке. Типа, из лаптей да сразу в князи. Да? А кто вас просил устанавливать крепостное право и грабить? Вчера глянул на интервью одного священника, на вид почти святой, говорит без запинки, благославляет, кто звонит на студию. Представляются, кто звонит рабами божьими. В принципе, тоже крепостное право в другой обёртке. Смотрел другое интервью исследователя древних мифов, истории. Он сказал, что на Земле только две силы белые Боги Создатели и рептилоидные боги. Мы под кем? Россия под кем? Под какими Богами? Какой бог у христиан? Думаем вместе.

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    Ирина 20 марта 2017 в 15:57 Ссылка Пометить
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    Утром мажу бутерброд, думаю, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот….

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  • 10785 -137
    Русофил 20 марта 2017 в 15:58 Ссылка Пометить
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    По ссылкам ничего ТАКОГО нет.
    Серый по заказу БиБиСи и Клинтонши снова штампует “фейковые новости”
    )))

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  • 4633 2695
    Андрей 20 марта 2017 в 16:14 Ссылка Пометить
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    “Простодушное дитятко”, что вижу о том и пою.

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  • 9864 5813
    Волемир 20 марта 2017 в 16:20 Ссылка Пометить
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    Папа по попе надает, поменяет местами…

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