Дочь Пескова: в РФ пенсионеры доживают, а в Европе путешествуют

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, проживающая в Париже, рассказала в своем блоге об отличиях жизни российских и европейских пенсионеров.

По словам девятнадцатилетней девушки, в Европе у людей пенсионного возраста начинается «самая благодатная пора, с путешествиями по всему миру на круизных лайнерах и годовыми абонементами на мировые премьеры опер».

«Пенсионеров у нас можно отнести к разряду моральных инвалидов. Они больше не нужны, из них выкачивают все, что возможно, и тут же отправляют на задворки общества. Доживать», — написала она.

Ранее студентка престижной парижской бизнес-школы рассказала, что жизнь инвалидов в России превращена в ад.

http://svpressa.ru/society/news/168647/