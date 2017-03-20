Дочь Пескова: в РФ пенсионеры доживают, а в Европе путешествуют
Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, проживающая в Париже, рассказала в своем блоге об отличиях жизни российских и европейских пенсионеров.
По словам девятнадцатилетней девушки, в Европе у людей пенсионного возраста начинается «самая благодатная пора, с путешествиями по всему миру на круизных лайнерах и годовыми абонементами на мировые премьеры опер».
«Пенсионеров у нас можно отнести к разряду моральных инвалидов. Они больше не нужны, из них выкачивают все, что возможно, и тут же отправляют на задворки общества. Доживать», — написала она.
Ранее студентка престижной парижской бизнес-школы рассказала, что жизнь инвалидов в России превращена в ад.
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http://www.dal.by/news/109/03-03-17-4/#cc-64932694
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Да уж. Либералы бы сказали, а как вы хотели, если мы вам отменили крепостное право только в 19 веке. Типа, из лаптей да сразу в князи. Да? А кто вас просил устанавливать крепостное право и грабить? Вчера глянул на интервью одного священника, на вид почти святой, говорит без запинки, благославляет, кто звонит на студию. Представляются, кто звонит рабами божьими. В принципе, тоже крепостное право в другой обёртке. Смотрел другое интервью исследователя древних мифов, истории. Он сказал, что на Земле только две силы белые Боги Создатели и рептилоидные боги. Мы под кем? Россия под кем? Под какими Богами? Какой бог у христиан? Думаем вместе.
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Утром мажу бутерброд, думаю, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот….
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По ссылкам ничего ТАКОГО нет.
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