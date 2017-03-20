Для чего Кулиш создавал украинский язык и почему отрёкся от него
Постоянный обозреватель ресурса nstarikov.ru Степан Михайличенко продолжает раскладывать по полочкам фальшивки украинской пропаганды. На этот раз — ложь о том, что происходила «русификация Украины».
«Современная Украина двуязычна. Официальная власть считает, что факт двуязычия — это результат вековой русификации Украины и украинского народа. О русификации в «независимой Украине» говорят ежедневно, эмоционально и много. Так много, что у обычных граждан сложилось стойкое убеждение, что русификация Украины — это такая же истина, как «Отче наш». В действительности же это не так.
Основываясь на исторических документах, постараюсь показать, что «русификация Украины» – это ложь. А правда заключается в том, что в действительности была проведена насильственная украинизация Малороссии.
Никакой русификации Украины никогда не было и быть не могло. Непредвзятый анализ нашей истории указывает на то, что так называемая русификация Украины — это фальсификация. Но для начала я хотел бы обозначить факт, который в свете заявленного мне кажется очень важным. Я из украино-язычной семьи. Мой прадед, родившийся в Царской России, на Гуляйпольщине был записан в метрике малоросом. А его дочь, моя бабушка, уже была записана советской властью украинкой. И по материнской и по отцовской линии я в свете «украинской независимой политики» — чистейший, идеальный украинец. Более того, до недавнего времени я не только говорил, но и думал по-украински. Моя предыдущая работа была связана не только с Киевом, но и со Львовом. Круг моего общения был исключительно украино-язычный и патриотический.
Вследствие чего я вполне искренне верил и в русификацию и во всю «новую и правдивую историю Украины». И воспринимал её так же, как и многие сограждане — как жестокую и вечную борьбу украинского народа против русских поработителей, столетиями грабивших и унижавших украинцев. Но сценарий, по которому «западные кураторы» разыграли «евромайдан», перевернул все предыдущие убеждения и заставил вглядеться в нашу историю внимательней…
Настолько беззастенчиво переворачивать всё с ног на голову и лгать , лгать, лгать… Прикрываясь любовью к Родине превращать людей в полное быдло и использовать их в своих корыстных целях — это оказалось за гранью моего понимания. Когда же на «майдане» расстреляли людей, я дал себе слово больше никогда не говорить по-украински. Но это у меня не получилось. Вернее, сразу не получилось по той простой причине, что я не только говорил, но и думал по-украински. Я постоянно переводил в голове украинские слова на русские. Но реки крови, пролитые в Одессе, Мариуполе, Донецке и Луганске, всё окончательно расставили на свои места: я теперь принципиально не говорю по-украински. Так как все события последних трёх лет для меня являются доказательством того, что главная цель придумавших Украину как «не Россию» – это уничтожение и Украины, и России.
Итак, «самый главный» украинский историк, основоположник и Председатель Украинской Народной Республики (1917-1918) М.Грушевский в своей десятитомной монографии «История Украины-Руси» убедительно «доказал», что именно Украина является наследницей государственности Киевской Руси. Его главный постулат – это принципиальное этногеническое различие украинского и русского народов. Кстати, первое издание этого бесценного труда было напечатано во Львове в 1898 году и профинансировано австро-венгерскими властями. Очень жаль, что эта писанина не получала сразу широкой, всенародной огласки. Уверен, среди народа нашлось бы немало оппонентов этой лжи. И главный вопрос, на который они искали бы ответ, звучал бы примерно так: автор этой писанины идиот или просто человек непорядочный и лживый, или и то, и другое вместе?
Как можно говорить о том, что Украина является правопреемницей Киевской Руси, и тут же утверждать, что Киевская Русь жила по законам «Правды Русской»? (Свод законов, составленный при Ярославе Мудром и хранящийся в Золотом Ковчеге в Софии Киевской) Вы же утверждаете, что «украинцы и русские являются не только разными, но и разно-векторными народами, с различным этногинезом и государственностями»? Как же мы могли жить по «Правде Русской»? Нас что, уже тогда русские завоевали? По-моему в Киевской Руси могли жить или киевляне, или русичи. А где же тогда жили украинцы?
Вы доказываете, что преемницей Киевской Руси было не Владимиро-Суздальское княжество, а Галицко-Волынское. Ну, допустим, а что это меняет? Основоположник Галицко-Волынского княжества Данило Галицкий – принадлежит роду Рюриковичей. В это же время Владимиро-Суздальским княжеством правит Святослав Всеволодович (Князь Новгородский, Юрьевский, Переяславский, Суздальский и Владимирский). Он какого рода-племени? Тоже Рюрикович, правильно? Это двоюродные братья. Вы же сами, в «Хронологии Галицко-Волынской летописи» пишите, что Данило Галицкий вместе с другими русскими князьями, сражался с монголами на реке Калке: «Даниил первым перешёл реку, сражался в центре и был ранен».
Если вы пишите, что Данило вместе с другими русскими князьями сражался с монголами, значит, он тоже русский князь. Правильно? Как же вы дальше можете утверждать что русские и украинцы – это принципиально этногенически разные народы? Это – ложь. Причём, корявая ложь. Безграмотная, бездоказательная и не логичная. Оперировать вашими тезисами может лишь украинская пропаганда.
Единственное, что меня заинтересовало в «трудах» организатора и главы Украинской Народной Республики М.Грушевского — это ссылка на трёхтомник Пантелеймона Кулиша «История воссоединения Руси» (СПб, 1874 Т. 1-2. Москва 1877 т.3) Организатор «Украинской Державы» изучал этот трёхтомник и очень высоко оценил его: « Это очень талантливое произведение. И очень ценный труд с научно-исторической и исследовательской точки зрения».
Для меня эта характеристика удивительна. Потому как Грушевского я считаю фальсификатором и лжецом, а Пантелеймона Кулиша талантливейшим и исключительно порядочным, честным человеком. Связка Кулиш–Грушевский очень интересна. Пантелеймон Кулиш считается создателем первой версии украинского алфавита, автором первой фонетической азбуки украинского языка, так называемой «кулишовки». А М.Грушевский же является организатором и главой «Украинской Державы» так называемой Украинской Народной Республики (1917-1918). То есть получается, что Кулиш созданием украинского языка заложил фундамент под организацию будущей «Украинской Державы».
Но этих людей невозможно поставить рядом. Больших антиподов, чем Кулиш и Грушевский тяжело придумать. И вот почему. Кто такой Кулиш? Это писатель, этнограф, фольклорист. Иван Франко считал роман Кулиша «Чёрная Рада» лучшим украинским историческим романом. Не знаю, мне кажется, что «Чёрная Рада» — это вообще лучший роман, когда-либо написанный на украинском языке. Даже не знаю, что можно поставить рядом с этим произведением. До сих пор ничего лучшего на украинском языке я не читал. В школах и университетах современной «независимой» Украины П.А.Кулиша изучают как автора и создателя украинского правописания. Создав украинскую азбуку он впервые применил украинское правописание в «Записках о Южной Руси» (1856 год), «Украинском букваре» и в «Грамматике» (1857). Также, так называемой «кулишовкой» был написан роман «Чёрная Рада» (1857 год). И Шевченковский «Кобзарь» издания 1860 года был напечатан уже с использованием украинского правописания. Я не буду сейчас останавливаться на характерных особенностях придуманной Кулешом «украинской грамматики», чтобы не перегружать читателя информацией и не путать. Всё необходимое вы с лёгкостью найдёте и в украинских учебниках и в интернете. Нам главное понять ДЛЯ ЧЕГО КУЛИШ ПРИДУМАЛ УКРАИНСКУЮ ГРАММАТИКУ?
В украинских школах на этот вопрос отвечают предельно просто и понятно: это яркое самовыражение самобытности украинского народа в борьбе за независимость…
Это Ложь. Пантелеймон Кулиш в письме к Якову Головацкому от 16 октября 1866 года предельно ясно обозначает цель создания им украинской грамматики:
«Вам известно, что правописание, прозванное у нас в Галиции «кулишивкою», изобретено мною в то время, когда все в России были заняты распространением грамотности в простом народе. С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я и придумал упрощённое правописание».
То есть Кулиш для распространения грамотности среди простого народа придумал упрощённый вариант… русского языка. Чтобы облегчить науку для селян, которым за работой просто некогда изучать полную и более сложную русскую грамматику.
Намерения его были благими и искренними. Но эти благие намерения были использованы «знающими» людьми совсем в других целях. А в каких именно целях, указывает в этом же письме сам П.Кулиш: «я придумал упрощённое правописание. Но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски; они в последнее время особенно принялись хвалить мою выдумку: они основывают на ней свои вздорные планы и потому готовы льстить даже такому своему противнику, как я… Теперь берёт меня охота написать новое заявление в том же роде по поводу превозносимой ими «кулишивки». Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя русского единства».
Перечитайте внимательно ещё раз, про что пишет создатель украинского языка. Он предельно ясно и лаконично раскладывает всё по полочкам:
- Украинский язык – это упрощённый вариант русского, придуманный с целью распространения грамотности среди простого народа, которому просто некогда изучать более сложную русскую грамматику.
- Из упрощённого правописания поляки создают политическое знамя.
- Поляки основывают на упрощённой грамматике свои вздорные планы.
- Полякам приятно, что не все русские будут писать одинаково — по-русски.
- Украинский язык – это знамя в неприятельских руках.
- Я первым отрекаюсь от своего упрощённого украинского правописания во имя РУССКОГО ЕДИНСТВА.
Пантелеймон Александрович Кулиш — человек уникальной искренности и непосредственности. Читая его переписку, постоянно ловишь себя на мысли, что ты улыбаешься, как в детстве – тихо и наивно. Он считал Якова Головацкого (священник Украинской Греко-Католической Церкви) своим другом. Пишет ему искренно и доверительно… А его друг, который уже, видно, в «правильной» теме, поступает, мягко говоря, подло…
Из письма П.Кулиша Омельяну Партицкому, 13 мая 1867 года: «Что ж это делает Пан Головацкий? Ничегошеньки не отписал на моё письмо; будучи в Варшаве, вместо братского совета, отбыл меня обещанием, что зайдёт ко мне – да видно не имел времени. Видел я его только среди громкого товарищества; когда ж, смотрю – моё приятельское письмо, не спросившись у меня и не имея права на то, взял он и напечатал в «Слове». Да ещё и как напечатал? Отрезал кусок с начала, оторвал кусок с конца, вырвал кое-что из середины, приставил свою, или чужую, только не мою приставку и подписал моим именем. Удивился я, увидевши такой писарский обертас. Вот, думаю, как они правды русской доходят! У нас так никогда не ходили!» (П.Кулиш том 6 – Львов 1910г. стр. 697).
А теперь, в свете вышеизложенного, давайте вспомним основополагающие доводы «Валуевского циркуляра» (1863 год) и «Эмского указа»(1876 год), запрещающих печатанье книг на новом малороссийском языке.
- «…общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый, украинский язык». (Валуевский циркуляр)
- «обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п.» (Валуевский циркуляр)
- «Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков» (Валуевский циркуляр)
А также первый пункт «Эмского указа», запрещающий ввозить из-за границы на территорию Малороссии книги на украинском языке. Этот пункт, как вы помните, связан с докладом комиссии, обнародовавшей факт перевода «Тараса Бульбы» на украинский язык, где слова «русская земля, русский устранены и заменены словами Украина, украинская земля, украинец. Этот перевод был конфискован у некоего Лободовского, писаря Райковской волости, бесплатно раздававшего эту и другие книги крестьянам…
А вот уже просто крик отчаяния создателя украинского языка П.Кулиша, ещё более эмоционально и рельефно описывающий всё происходящее (выдержка из более позднего письма П.Кулиша своему другу О.Патрицкому):
«Клянусь, что если ляхи будут печатать моим правописанием в ознаменование нашего раздора с Великой Русью, если наше фонетическое правописание будет выставляться не как подмога народу к просвещению, а как знамя нашей русской розни, то я, писавши по-своему, по-украински, буду печатать этимологической старосветской орфографией. То есть — мы себе дома живем, разговариваем и песни поем не одинаково, а если до чего дойдет, то разделять себя никому не позволим. Разделяла нас лихая судьба долго, и продвигались мы к единству русскому кровавой дорогой, и уж теперь бесполезны лядские попытки нас разлучить».
Всё предельно ясно и лаконично. Ну и про какую насильственную русификацию ежечасно и тотально долдонит украинская пропаганда? Русификация Украины — это фальсификация и ЛОЖЬ. Речь можно и должно вести не о русификации, а о насильственной «украинизации» Малороссии. Потому как это правда.
А в Правде и Единстве — сила Великой Руси.
На сегодня, наверное, достаточно информации. Более же детально эту жизненно важную тему мы рассмотрим в следующих статьях.
Степан Михайличенко».
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Источник: nstarikov.ru