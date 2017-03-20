Для чего Кулиш создавал украинский язык и почему отрёкся от него

Постоянный обозреватель ресурса nstarikov.ru Степан Михайличенко продолжает раскладывать по полочкам фальшивки украинской пропаганды. На этот раз — ложь о том, что происходила «русификация Украины».



«Современная Украина двуязычна. Официальная власть считает, что факт двуязычия — это результат вековой русификации Украины и украинского народа. О русификации в «независимой Украине» говорят ежедневно, эмоционально и много. Так много, что у обычных граждан сложилось стойкое убеждение, что русификация Украины — это такая же истина, как «Отче наш». В действительности же это не так.

Основываясь на исторических документах, постараюсь показать, что «русификация Украины» – это ложь. А правда заключается в том, что в действительности была проведена насильственная украинизация Малороссии.

Никакой русификации Украины никогда не было и быть не могло. Непредвзятый анализ нашей истории указывает на то, что так называемая русификация Украины — это фальсификация. Но для начала я хотел бы обозначить факт, который в свете заявленного мне кажется очень важным. Я из украино-язычной семьи. Мой прадед, родившийся в Царской России, на Гуляйпольщине был записан в метрике малоросом. А его дочь, моя бабушка, уже была записана советской властью украинкой. И по материнской и по отцовской линии я в свете «украинской независимой политики» — чистейший, идеальный украинец. Более того, до недавнего времени я не только говорил, но и думал по-украински. Моя предыдущая работа была связана не только с Киевом, но и со Львовом. Круг моего общения был исключительно украино-язычный и патриотический.

Вследствие чего я вполне искренне верил и в русификацию и во всю «новую и правдивую историю Украины». И воспринимал её так же, как и многие сограждане — как жестокую и вечную борьбу украинского народа против русских поработителей, столетиями грабивших и унижавших украинцев. Но сценарий, по которому «западные кураторы» разыграли «евромайдан», перевернул все предыдущие убеждения и заставил вглядеться в нашу историю внимательней…

Настолько беззастенчиво переворачивать всё с ног на голову и лгать , лгать, лгать… Прикрываясь любовью к Родине превращать людей в полное быдло и использовать их в своих корыстных целях — это оказалось за гранью моего понимания. Когда же на «майдане» расстреляли людей, я дал себе слово больше никогда не говорить по-украински. Но это у меня не получилось. Вернее, сразу не получилось по той простой причине, что я не только говорил, но и думал по-украински. Я постоянно переводил в голове украинские слова на русские. Но реки крови, пролитые в Одессе, Мариуполе, Донецке и Луганске, всё окончательно расставили на свои места: я теперь принципиально не говорю по-украински. Так как все события последних трёх лет для меня являются доказательством того, что главная цель придумавших Украину как «не Россию» – это уничтожение и Украины, и России.

Итак, «самый главный» украинский историк, основоположник и Председатель Украинской Народной Республики (1917-1918) М.Грушевский в своей десятитомной монографии «История Украины-Руси» убедительно «доказал», что именно Украина является наследницей государственности Киевской Руси. Его главный постулат – это принципиальное этногеническое различие украинского и русского народов. Кстати, первое издание этого бесценного труда было напечатано во Львове в 1898 году и профинансировано австро-венгерскими властями. Очень жаль, что эта писанина не получала сразу широкой, всенародной огласки. Уверен, среди народа нашлось бы немало оппонентов этой лжи. И главный вопрос, на который они искали бы ответ, звучал бы примерно так: автор этой писанины идиот или просто человек непорядочный и лживый, или и то, и другое вместе?

Как можно говорить о том, что Украина является правопреемницей Киевской Руси, и тут же утверждать, что Киевская Русь жила по законам «Правды Русской»? (Свод законов, составленный при Ярославе Мудром и хранящийся в Золотом Ковчеге в Софии Киевской) Вы же утверждаете, что «украинцы и русские являются не только разными, но и разно-векторными народами, с различным этногинезом и государственностями»? Как же мы могли жить по «Правде Русской»? Нас что, уже тогда русские завоевали? По-моему в Киевской Руси могли жить или киевляне, или русичи. А где же тогда жили украинцы?

Вы доказываете, что преемницей Киевской Руси было не Владимиро-Суздальское княжество, а Галицко-Волынское. Ну, допустим, а что это меняет? Основоположник Галицко-Волынского княжества Данило Галицкий – принадлежит роду Рюриковичей. В это же время Владимиро-Суздальским княжеством правит Святослав Всеволодович (Князь Новгородский, Юрьевский, Переяславский, Суздальский и Владимирский). Он какого рода-племени? Тоже Рюрикович, правильно? Это двоюродные братья. Вы же сами, в «Хронологии Галицко-Волынской летописи» пишите, что Данило Галицкий вместе с другими русскими князьями, сражался с монголами на реке Калке: «Даниил первым перешёл реку, сражался в центре и был ранен».

Если вы пишите, что Данило вместе с другими русскими князьями сражался с монголами, значит, он тоже русский князь. Правильно? Как же вы дальше можете утверждать что русские и украинцы – это принципиально этногенически разные народы? Это – ложь. Причём, корявая ложь. Безграмотная, бездоказательная и не логичная. Оперировать вашими тезисами может лишь украинская пропаганда.

Единственное, что меня заинтересовало в «трудах» организатора и главы Украинской Народной Республики М.Грушевского — это ссылка на трёхтомник Пантелеймона Кулиша «История воссоединения Руси» (СПб, 1874 Т. 1-2. Москва 1877 т.3) Организатор «Украинской Державы» изучал этот трёхтомник и очень высоко оценил его: « Это очень талантливое произведение. И очень ценный труд с научно-исторической и исследовательской точки зрения».

Для меня эта характеристика удивительна. Потому как Грушевского я считаю фальсификатором и лжецом, а Пантелеймона Кулиша талантливейшим и исключительно порядочным, честным человеком. Связка Кулиш–Грушевский очень интересна. Пантелеймон Кулиш считается создателем первой версии украинского алфавита, автором первой фонетической азбуки украинского языка, так называемой «кулишовки». А М.Грушевский же является организатором и главой «Украинской Державы» так называемой Украинской Народной Республики (1917-1918). То есть получается, что Кулиш созданием украинского языка заложил фундамент под организацию будущей «Украинской Державы».

Но этих людей невозможно поставить рядом. Больших антиподов, чем Кулиш и Грушевский тяжело придумать. И вот почему. Кто такой Кулиш? Это писатель, этнограф, фольклорист. Иван Франко считал роман Кулиша «Чёрная Рада» лучшим украинским историческим романом. Не знаю, мне кажется, что «Чёрная Рада» — это вообще лучший роман, когда-либо написанный на украинском языке. Даже не знаю, что можно поставить рядом с этим произведением. До сих пор ничего лучшего на украинском языке я не читал. В школах и университетах современной «независимой» Украины П.А.Кулиша изучают как автора и создателя украинского правописания. Создав украинскую азбуку он впервые применил украинское правописание в «Записках о Южной Руси» (1856 год), «Украинском букваре» и в «Грамматике» (1857). Также, так называемой «кулишовкой» был написан роман «Чёрная Рада» (1857 год). И Шевченковский «Кобзарь» издания 1860 года был напечатан уже с использованием украинского правописания. Я не буду сейчас останавливаться на характерных особенностях придуманной Кулешом «украинской грамматики», чтобы не перегружать читателя информацией и не путать. Всё необходимое вы с лёгкостью найдёте и в украинских учебниках и в интернете. Нам главное понять ДЛЯ ЧЕГО КУЛИШ ПРИДУМАЛ УКРАИНСКУЮ ГРАММАТИКУ?

В украинских школах на этот вопрос отвечают предельно просто и понятно: это яркое самовыражение самобытности украинского народа в борьбе за независимость…

Это Ложь. Пантелеймон Кулиш в письме к Якову Головацкому от 16 октября 1866 года предельно ясно обозначает цель создания им украинской грамматики:

«Вам известно, что правописание, прозванное у нас в Галиции «кулишивкою», изобретено мною в то время, когда все в России были заняты распространением грамотности в простом народе. С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я и придумал упрощённое правописание».

То есть Кулиш для распространения грамотности среди простого народа придумал упрощённый вариант… русского языка. Чтобы облегчить науку для селян, которым за работой просто некогда изучать полную и более сложную русскую грамматику.

Намерения его были благими и искренними. Но эти благие намерения были использованы «знающими» людьми совсем в других целях. А в каких именно целях, указывает в этом же письме сам П.Кулиш: «я придумал упрощённое правописание. Но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски; они в последнее время особенно принялись хвалить мою выдумку: они основывают на ней свои вздорные планы и потому готовы льстить даже такому своему противнику, как я… Теперь берёт меня охота написать новое заявление в том же роде по поводу превозносимой ими «кулишивки». Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя русского единства».

Перечитайте внимательно ещё раз, про что пишет создатель украинского языка. Он предельно ясно и лаконично раскладывает всё по полочкам:

Украинский язык – это упрощённый вариант русского, придуманный с целью распространения грамотности среди простого народа, которому просто некогда изучать более сложную русскую грамматику. Из упрощённого правописания поляки создают политическое знамя. Поляки основывают на упрощённой грамматике свои вздорные планы. Полякам приятно, что не все русские будут писать одинаково — по-русски. Украинский язык – это знамя в неприятельских руках. Я первым отрекаюсь от своего упрощённого украинского правописания во имя РУССКОГО ЕДИНСТВА.

Пантелеймон Александрович Кулиш — человек уникальной искренности и непосредственности. Читая его переписку, постоянно ловишь себя на мысли, что ты улыбаешься, как в детстве – тихо и наивно. Он считал Якова Головацкого (священник Украинской Греко-Католической Церкви) своим другом. Пишет ему искренно и доверительно… А его друг, который уже, видно, в «правильной» теме, поступает, мягко говоря, подло…

Из письма П.Кулиша Омельяну Партицкому, 13 мая 1867 года: «Что ж это делает Пан Головацкий? Ничегошеньки не отписал на моё письмо; будучи в Варшаве, вместо братского совета, отбыл меня обещанием, что зайдёт ко мне – да видно не имел времени. Видел я его только среди громкого товарищества; когда ж, смотрю – моё приятельское письмо, не спросившись у меня и не имея права на то, взял он и напечатал в «Слове». Да ещё и как напечатал? Отрезал кусок с начала, оторвал кусок с конца, вырвал кое-что из середины, приставил свою, или чужую, только не мою приставку и подписал моим именем. Удивился я, увидевши такой писарский обертас. Вот, думаю, как они правды русской доходят! У нас так никогда не ходили!» (П.Кулиш том 6 – Львов 1910г. стр. 697).

А теперь, в свете вышеизложенного, давайте вспомним основополагающие доводы «Валуевского циркуляра» (1863 год) и «Эмского указа»(1876 год), запрещающих печатанье книг на новом малороссийском языке.

«…общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый, украинский язык». (Валуевский циркуляр) «обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п.» (Валуевский циркуляр) «Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков» (Валуевский циркуляр)

А также первый пункт «Эмского указа», запрещающий ввозить из-за границы на территорию Малороссии книги на украинском языке. Этот пункт, как вы помните, связан с докладом комиссии, обнародовавшей факт перевода «Тараса Бульбы» на украинский язык, где слова «русская земля, русский устранены и заменены словами Украина, украинская земля, украинец. Этот перевод был конфискован у некоего Лободовского, писаря Райковской волости, бесплатно раздававшего эту и другие книги крестьянам…

А вот уже просто крик отчаяния создателя украинского языка П.Кулиша, ещё более эмоционально и рельефно описывающий всё происходящее (выдержка из более позднего письма П.Кулиша своему другу О.Патрицкому):

«Клянусь, что если ляхи будут печатать моим правописанием в ознаменование нашего раздора с Великой Русью, если наше фонетическое правописание будет выставляться не как подмога народу к просвещению, а как знамя нашей русской розни, то я, писавши по-своему, по-украински, буду печатать этимологической старосветской орфографией. То есть — мы себе дома живем, разговариваем и песни поем не одинаково, а если до чего дойдет, то разделять себя никому не позволим. Разделяла нас лихая судьба долго, и продвигались мы к единству русскому кровавой дорогой, и уж теперь бесполезны лядские попытки нас разлучить».

Всё предельно ясно и лаконично. Ну и про какую насильственную русификацию ежечасно и тотально долдонит украинская пропаганда? Русификация Украины — это фальсификация и ЛОЖЬ. Речь можно и должно вести не о русификации, а о насильственной «украинизации» Малороссии. Потому как это правда.

А в Правде и Единстве — сила Великой Руси.

На сегодня, наверное, достаточно информации. Более же детально эту жизненно важную тему мы рассмотрим в следующих статьях.

Степан Михайличенко».

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Источник: nstarikov.ru