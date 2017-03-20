Цари и шлюхи. Правдозор
12:15. 20 марта 2017 Просмотров - 879 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Был голод и пошёл Авраам в Египет чтобы пожить там. Жена Авраама Сара была красивая и он испугался чтобы его не убили из-за неё. Поэтому Авраам сказал что она ему не жена а сестра, тогда Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, а вельможи взяли её в дом фараона. И Аврааму было хорошо из-за неё и был у него и мелкий и крупный скот и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И позвал фараон Авраама и сказал: "Зачем ты обманул меня, зачем сказал что она сестра твоя, а не жена? Теперь я взял её в жёны и Бог покарал меня за неё, потому что она жена твоя. Забирай её и иди." И фараон повелел чтобы Авраама с его семьёй, имуществом и рабами вывели из Египта. Авраам на этом не успокоился и во время очередного голода отправился в Герару. Подсунул он свою жену опять под видом своей сестры, под Авимелеха, царя герарского, и снова Аврааму было хорошо, а Бог покарал царя за чужую жену и царь выпроводил Авраама из своей страны.
После смерти Авраама его сын Исаак, которого Авраам чуть было не принёс в жертву иудейскому богу, унаследовал всё имущество и рабов. Когда настал новый голод, то Исаак сделал со своей женой Ревеккой в точности тоже самое что делал Авраам со своей женой Сарой, и опять же в царстве Герар.
Теперь подкладывание шлюх под царей стало отработанной еврейской политической технологией.
А самое показательное и результативное применение этой технологии в библейских сюжетах это случай с Есфирь. Память об итоге этого события воспевается в еврейском празднике Пурим. В библии это написано в ветхом завете в одноимённой книге Есфирь.
В 5 веке до нашей эры царь Персидской Империи Артаксеркс устроил грандиозный пир и попросил евнухов привести к нему свою жену Астинь, но евнухи сказали что Астинь не пойдёт. Царь Артаксеркс от такого позора перед подчинёнными разгневался на свою жену, и опять же евнухи посоветовали ему найти жену лучше чем царица Астинь. Тогда во все концы отправили наблюдателей чтобы подобрать новую жену. Но зачем искать ?, тут же в столице есть старец еврей Мардохей со своей двоюродной сестрой сиротой Есфирь. Наблюдатели забрали Эсфирь на организованные евнухами смотрины. Каждый день Мардохей навещал Эсфирь в женском доме чтобы справиться о её здоровье, а царские евнухи научили её как сделаться скромной, чтобы царь выбрал именно её. И царь Артаксеркс выбрал Эсфирь и сделал её царицей вместо Астинь.
Однажды Мардохей сидел у царских ворот и услышал как два царских евнуха замышляли покушение на царя. Мардохей сообщил это царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Злоумышленников повесили, а благодеяние Мардохея записали в летопись.
Правой рукой царя в то время был Аман. Все кланялись Аману, он был главнее всех царских князей, но один Мардохей не кланялся ему. Поэтому он захотел истребить Мардохея и всех иудеев в Персидской Империи. Тогда Аман сообщил Артаксерксу что есть в Персии один народ, который не подчиняется персидским законам и молится своему Богу и попросил разрешение на его истребление и разграбление в один день. Царь дал Аману власть и разрешение на истребление иудеев, потому как не знал что Эсфирь иудейка. Аман издал оповещение во все земли Персидские о дне когда будут истреблены иудеи и иудеи и Мардохей заволновались. После этого Эсфирь устроила пир на котором сказала царю что она и Мардохей иудеи, а Аман обманом выпросил царское разрешение на уничтожение иудеев, к тому же евнухи напомнили царю что еврей Мардохей раскрыл заговор. Тогда царь приказал повесить Амана на столбе который посоветовал ему евнух. После этого царь разрешил Эсфирь и Мардохею изменить приказ об уничтожении иудеев и дал им царскую печать. С цаской печатью Мардохей издал другой указ, излагаю его в точности как написано в библии: "царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить". В назначенный день, с помощьюэтого приказа, иудеи умертвили во всей Персии 75 000 своих противников, а на следующий день устроили празник в честь своей победы и называли его Пурим.
Царь Артаксеркс озолотил иудеев и назначил им имущество в каждой области, а Мардохея возвысил над своими князьями и сделал его своей правой рукой вместо убитого Амана.
У нас на Руси был случай с великим князем всей Руси Иваном III. Женился он на дочери тверского князя Марии Борисовне Тверской и родился у них сын Иван. Потом Марию Борисовну травят в отстуствие Ивана III и встаёт вопрос о новой женитьбе.
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Многие члены Политбюро ЦК КПСС имели в своих жилах разные доли израильской крови, но добрая половина их была жената на еврейках. Хваленый и трусливый красный “маршал” Климент Ворошилов, не одержавший за свою жизнь на поле боя ни одной победы, был женат на жидовке Гитле Горбман – лишь благодаря ей он и возвысился. Таким же успехом в карьере был обязан Молотов своей сионожене Полине Жемчужине. С крысоженщинами делили супружеское ложе Михаил Калинин и Сергей Киров, “замужем” за жидовками состояли Рыков, Андреев. Так, 18 лет разваливавший СССР главный коммунист Леонид Брежнев тоже был женат на чистокровной иудейке Валерии Гольдберг. Разумеется, Ильич Второй всегда благоволил сионистам и, увы, вернул их во власть на нашу голову… Про гундосого алкаша, распродавшего всю Россию, думаю, и вспоминать не надо…
Считалось, что революционеры стремились сделать жизнь в России комфортной и демократичной, сытой и богатой. Вы верите в это? Вы верите в то, что Рокфеллеры, Ротшильды, Шифы с Варбургами вкладывали свои нажитые непосильным трудом деньги в процветание Рос-сии? Оставьте это пустое занятие. А где же логика? – спросите вы… Логика – в захвате всей России…
Первыми декретами Бланка были законы о самых страшных карах за антисемитизм (за одно только презрительное слово “жид” расстреливали!), уравнение евреев во всех правах – то есть передача им всей полноты власти. Но не только доморощенных иуд берегли – их еще и активно импортировали со многих стран Европы и даже США. Американский посланник в России Френсис докладывал своему сенату: “в революции участвует большое количество русских евреев… Когда началась революция, они ехали массами в Россию, по 8000 человек в неделю”. В протоколах того же сената значится: “среди агитаторов были сотни евреев из… Нью-Йорка, а в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 настоящих русских (сейчас установлено, что и они только маскировались под славян, как тот же Ленин или Луначарский – в девичестве соответственно Бланк и Мандельштамм) и 371 евреев, причем 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка”. Сплошь и рядом в правительственных коридорах слышались иноязычные речи – многие высшие государственные чиновники с горбатыми носами… не говорили по-русски! Сталину даже приходилось вызывать переводчика с идиша на грузинский…
Вот лик тех, кто “созидал и строил” светлое настоящее и будущее России. Результаты этого “строительства” хорошо известны. И по сей день это “строительство” на костях Русского народа продолжается. Формы поменялись, суть осталась
Весной 1919 года, перед комиссией Овермана в Сенате США коммерческий атташе США в Петрограде ответственно даёт показания: “Две трети большевиков составляют русские евреи”.
В протоколах 65-й сессии Сената США (запись 439 и 469) записано: “Среди агитаторов были сотни евреев из Даунтауна, восточной окраины Нью-Йорка, а в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 настоящих русских и 371 еврея, причём 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка”.
Богатства утекали из России заграницу к тем силам, которые финансировали революцию. Только за 8 месяцев 1921 года в США поступило 767 тонн золота, львиная доля – из России. В числе главных получателей была фирма еврейского банкира Якова Шиффа, одного из главных спонсоров революционеров. Именно Яков Шифф помог Троцкому сделать головокружительную карьеру сразу по прибытии в Россию летом 1917 года. Троцкий цинично заявлял:
“Россия – это хворост, который мы бросим в костер мировой революции”.
Целью человеческой жизни и всей цивилизации марксизм-ленинизм объявил животные инстинкты: еда, сон, секс и самооборона. Правда, под лживую риторику о равенстве, безбожном братстве и материальном счастье.
Людоедское «указание товарища Ленина от 1.05.19 г.» о массовых расстрелах русских верующих людей Сталину удалось отменить лишь 11.11.39 года директивой № 1697/13, носившей также гриф «строго секретно». Сталин спас страну от сионистского нашествия, агентура которого уже проникла во все поры государственного аппарата, и эта его Победа должна быть поставлена даже выше Победы над немецким нашествием 1941—1945 годов. Мировая закулиса никогда не забудет этого поражения, а главное — того гениального опыта, который Сталин внес в политическую международную жизнь, опыта победы над мировой закулисой. И в наши дни, и всегда они будут люто ненавидеть за это Сталина и отрицать факт его Великой Победы над ними.
Начались знаменитые процессы 1937 года, итогом которых было окончательное (теперь уже физическое) устранение главных врагов России — троцкистов: Тухачевский, Корк, Уборевич, Фельдман, Рудзутак, Ягода, Карахан, Эйдеман, Гамарник и др.— всего 13 человек (руководители военно-политического за-говора). Разумеется, были репрессированы и их многочисленные сподвижники. Время, подчеркнем еще раз, было жестокое. Однако Сталин пошел на абсолютно открытые процессы, где все обвиняемые имели полнейшую возможность политической и судебной защиты. На процессы были приглашены представители мировой общественности и литературы, пресса. Малейшие их нюансы освещались в советской прессе. Разумеется, всякие обвинения в пытках и подтасовках надо отмести. Их укорененность объясняется незнанием. В 1997 году вышла прекрасная книга «Судебный отчет», из которой каждый желающий может убедиться в высочайшей степени гуманном характере судебных процессов 1937 года.