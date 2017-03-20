Цари и шлюхи. Правдозор

Был голод и пошёл Авраам в Египет чтобы пожить там. Жена Авраама Сара была красивая и он испугался чтобы его не убили из-за неё. Поэтому Авраам сказал что она ему не жена а сестра, тогда Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, а вельможи взяли её в дом фараона. И Аврааму было хорошо из-за неё и был у него и мелкий и крупный скот и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И позвал фараон Авраама и сказал: "Зачем ты обманул меня, зачем сказал что она сестра твоя, а не жена? Теперь я взял её в жёны и Бог покарал меня за неё, потому что она жена твоя. Забирай её и иди." И фараон повелел чтобы Авраама с его семьёй, имуществом и рабами вывели из Египта. Авраам на этом не успокоился и во время очередного голода отправился в Герару. Подсунул он свою жену опять под видом своей сестры, под Авимелеха, царя герарского, и снова Аврааму было хорошо, а Бог покарал царя за чужую жену и царь выпроводил Авраама из своей страны.

После смерти Авраама его сын Исаак, которого Авраам чуть было не принёс в жертву иудейскому богу, унаследовал всё имущество и рабов. Когда настал новый голод, то Исаак сделал со своей женой Ревеккой в точности тоже самое что делал Авраам со своей женой Сарой, и опять же в царстве Герар.

Теперь подкладывание шлюх под царей стало отработанной еврейской политической технологией.

А самое показательное и результативное применение этой технологии в библейских сюжетах это случай с Есфирь. Память об итоге этого события воспевается в еврейском празднике Пурим. В библии это написано в ветхом завете в одноимённой книге Есфирь.

В 5 веке до нашей эры царь Персидской Империи Артаксеркс устроил грандиозный пир и попросил евнухов привести к нему свою жену Астинь, но евнухи сказали что Астинь не пойдёт. Царь Артаксеркс от такого позора перед подчинёнными разгневался на свою жену, и опять же евнухи посоветовали ему найти жену лучше чем царица Астинь. Тогда во все концы отправили наблюдателей чтобы подобрать новую жену. Но зачем искать ?, тут же в столице есть старец еврей Мардохей со своей двоюродной сестрой сиротой Есфирь. Наблюдатели забрали Эсфирь на организованные евнухами смотрины. Каждый день Мардохей навещал Эсфирь в женском доме чтобы справиться о её здоровье, а царские евнухи научили её как сделаться скромной, чтобы царь выбрал именно её. И царь Артаксеркс выбрал Эсфирь и сделал её царицей вместо Астинь.

Однажды Мардохей сидел у царских ворот и услышал как два царских евнуха замышляли покушение на царя. Мардохей сообщил это царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Злоумышленников повесили, а благодеяние Мардохея записали в летопись.

Правой рукой царя в то время был Аман. Все кланялись Аману, он был главнее всех царских князей, но один Мардохей не кланялся ему. Поэтому он захотел истребить Мардохея и всех иудеев в Персидской Империи. Тогда Аман сообщил Артаксерксу что есть в Персии один народ, который не подчиняется персидским законам и молится своему Богу и попросил разрешение на его истребление и разграбление в один день. Царь дал Аману власть и разрешение на истребление иудеев, потому как не знал что Эсфирь иудейка. Аман издал оповещение во все земли Персидские о дне когда будут истреблены иудеи и иудеи и Мардохей заволновались. После этого Эсфирь устроила пир на котором сказала царю что она и Мардохей иудеи, а Аман обманом выпросил царское разрешение на уничтожение иудеев, к тому же евнухи напомнили царю что еврей Мардохей раскрыл заговор. Тогда царь приказал повесить Амана на столбе который посоветовал ему евнух. После этого царь разрешил Эсфирь и Мардохею изменить приказ об уничтожении иудеев и дал им царскую печать. С цаской печатью Мардохей издал другой указ, излагаю его в точности как написано в библии: "царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить". В назначенный день, с помощьюэтого приказа, иудеи умертвили во всей Персии 75 000 своих противников, а на следующий день устроили празник в честь своей победы и называли его Пурим.

Царь Артаксеркс озолотил иудеев и назначил им имущество в каждой области, а Мардохея возвысил над своими князьями и сделал его своей правой рукой вместо убитого Амана.

У нас на Руси был случай с великим князем всей Руси Иваном III. Женился он на дочери тверского князя Марии Борисовне Тверской и родился у них сын Иван. Потом Марию Борисовну травят в отстуствие Ивана III и встаёт вопрос о новой женитьбе.