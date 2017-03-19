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Зарплаты в РФ : доказательство геноцида! [Паразитическая Система]

18:19. 19 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ppprrrr

Формы власти во всех «развитых» странах абсолютно похожи в одном: они служат не своему народу, их якобы избравшему, а международной финансовой мафии, зачем-то всё время рвущейся к «мировому господству». А чтобы народ не возмущался, его просто обманывают. Для этого используют СМИ – Средства Массовой Информации, – которые быстро и умело формируют для населения ту реальность, какую заказывают и оплачивают настоящие хозяева!.. Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Кооператив «Озеро» обрекает Россию на нищету и потрясения. В.Жуковский (2016)

Власти пустили экономику и население в расход. Экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский на телеканале «ОбКом ТВ» 25 января 2016.

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Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

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К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

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10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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