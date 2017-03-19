Вествуем А. М. Хатыбова.

Александр Михайлович Хатыбов (Морозов)

родился 9 февраля 1945 года

в городе Черепаново Новосибирской обл.

Ушел из жизни - 19. 03.2011 г.

Высшее образование получил в самом престижном техническом учебном заведении страны МВТУ им Баумана в 1969 г., ныне Московском государственном техническом Университете им. Баумана. Это первый и один из ведущих и крупнейших технических Университетов России, дипломы которого высоко котируются в западных странах.

Специализацией А.Хатыбова была математика, физика, химия, биология, медицина, небесная механика.

Приведу наиболее значимые труды и направления деятельности А.Хатыбова для Человечества (пишу об этом с полной ответственностью за свои слова).

Направления его исследований:

- математика.

- физика. Неизвестная атомная структура.

- золотое сечение в атоме.

- биология. Живая клетка. Принципы существования.

- медицина. Частотный баланс организма человека.

- небесная механика. Расчёты.

- ноосфера. Среда обитания, решётки и условия существования.

Используются его собственные разработки:

- Создание специальных формул, физика атомных структур, музыкальная таблица химических элементов и т.д.

- математика «калейдоскоп» -18 - осевая теория симметрии (18 осей + 6 трансляций)

- теория простых чисел для формирования частот живой клетки

- золотое сечение: фито-функции золотого сечения как основа формирования живой клетки (2 тома)

- разработка специальных формул для небесной механики (пример: значение y = cos(x) для значений 1> x => 0.999999...

- таблица атомных структур и так далее.

Эти его собственные разработки используются в Программах «СветЛ» и во всем, что связано с этими Программами.

Основания для публикаций : ввод иной науки, формализация Системы Управления Земли.

Открытие по математике раздела "Системный анализ и исследование операций".

В реальном масштабе времени решены задачи:

- коммивояжёра;



- линейного программирования;

- назначения.

Монографии:

1. Холодный ядерный синтез - 8 томов.

2. Философия математики - 1 том.

3. Золотое сечение - 2 тома, 4 приложения, в том числе Фито-функции клетки.

4. Инструкция по банному делу - 6 томов, 1 приложение.

5. Система Управления - 3 тома, приложение 1 - поступившие тексты, приложение 2 - ответы.

Общий ОБЬЕМ печатного МАТЕРИАЛА (кроме расчётов) 16.5 тыс. страниц.

Многогранность этого учёного не может не ПОРАЖАТЬ и восхищать! А если учесть, что большая часть результатов исследования не может быть пока публична, то сколько же еще других направлений познания нас ждет впереди от этого удивительно творческого ЧЕЛОВЕКА.

Пять основных трудов автора:

1. «Раскрытие принципов действия генетических систем многоклеточных организмов».

2. «Объяснение принципов работы Мозга».

3. «Выявление двухэтапности естественного отбора, что объяснило механизм ароморфозов и дискретность биологической эволюции».

4. «Введение новой трактовки свойств нейтрино, в корне изменившей принятую модель Вселенной».

5. «Выявление в биохимических свойствах земных организмов (в генетическом коде и др.) следов медленной фундаментальной эволюции жизни во Вселенной, с многократным переносом жизни разумными существами к планетам более молодых звёзд».

Вы только ВНИМАТЕЛЬНО ВНИКНИТЕ хотя бы в название трудов А.М.Хатыбова.

Они современной наукой даже и не обозначены.