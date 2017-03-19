Утешительный приз — Газпром
Татьяна!
Не томите, что там с хотелками Романовых?
Может прадедушкин наградной “маузер” пора чистить?
Царя пока не выбрали, мировая закулиса не может договориться между собой.
Дмитрий Анатольевич, похоже, суетился напрасно, его кандидатура не получила заметной поддержки. Думаю и не могла получить, отсюда насмешки ему вслед от президента. Один читатель написал, что Медведев внешне похож на последнего российского императора, как родной сын самодержца и Матильды. Читатели же прислали и иллюстрацию.
В Москве, отметили потуги премьера издевательским «мы его теряем», уже назначили ему утешительный приз: на самом верху одобрен переезд головного офиса Газпрома в город-колыбель революции. Там же срочно обустраивают и VIP-резиденцию, по слухам, для Дмитрия Анатольевича. Из этих двух фактов можно сделать единственный вывод: Медведев уходит, и уходит он не в Конституционный суд, как он рассчитывал, а в Газпром.
Сроки отставки премьера пока точно не определены: либо уйдет в апреле, либо продержится до сентября. На скорейшей замене премьера, по слухам, настаивал Алексей Кудрин, стремившийся занять его место. На возможную отставку в апреле указывает и время публикации компромата от Алексея Навального.
В пользу отложения отставки на сентябрь свидетельствует то, что компромат не достиг своей цели, Госдума публично отказалась его обсуждать. Кроме того, стало заметно и некоторое охлаждение администрации президента к кандидатуре А. Кудрина. Если быть точнее, в АП «прошла любовь» не к самому Алексею Кудрину, а к Ротшильду, который кандидатуру Кудрина активно продвигает. Ротшильд же и продвигает идею восстановления монархии в России, исходя из своих шкурных интересов.
Кстати, потуги ООН в деле восстановления монархии не остались незамеченными у нас, для начала их ударили по самому больному месту – по карману. Пока не слишком сильно:
https://news.rambler.ru/business/36366863-rf-otkazalas-finansirovat-fond-oon-po-mirostroitelstvu/;
Россия перестала перечислять ежегодные взносы в Фонд ООН по миростроительству. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, отменяющее решение, принятое кабинетом министов в 2007 году. Согласно прежней норме, Москва направляла ООН по $2 млн. Расходы устанавливались «за счет и в пределах ассигнований, предусматриваемых МИД России в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу “Международные отношения и международное сотрудничество”».
Фонд по миростроительству занимается решением гуманитарных проблем преимущественно в странах центральной и восточной Африки. В частности, из его средств финансируется программа борьбы с голодом в Сомали и Южном Судане. Проблему нехватки средств в Фонде поднимал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Дипломат подчеркивал, что организации необходимо получить от государств-членов не менее $4,4 млрд, в то время как сейчас в бюджете Фонда только $90 млн.
Источник: pravosudija.net