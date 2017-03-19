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Утешительный приз — Газпром

09:21. 19 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Татьяна!

Не томите, что там с  хотелками Романовых​?

Может прадедушкин наградной “маузер” пора чистить?

Царя пока не выбрали, мировая закулиса не может договориться между собой.

Дмитрий Анатольевич, похоже, суетился напрасно, его кандидатура не получила заметной поддержки. Думаю и не могла получить, отсюда насмешки ему вслед от президента. Один читатель написал, что Медведев внешне похож на последнего российского императора, как родной сын самодержца и Матильды. Читатели же прислали и иллюстрацию.

В Москве, отметили потуги премьера издевательским «мы его теряем», уже назначили ему утешительный приз: на самом верху одобрен переезд головного офиса Газпрома в город-колыбель революции. Там же срочно обустраивают и VIP-резиденцию, по слухам, для Дмитрия Анатольевича. Из этих двух фактов можно сделать единственный вывод: Медведев уходит, и уходит он не в Конституционный суд, как он рассчитывал, а в Газпром.

Сроки отставки премьера пока точно не определены: либо уйдет в апреле, либо продержится до сентября. На скорейшей замене премьера, по слухам, настаивал Алексей Кудрин, стремившийся занять его место. На возможную отставку в апреле указывает и время публикации компромата от Алексея Навального.

В пользу отложения отставки на сентябрь свидетельствует то, что компромат не достиг своей цели, Госдума публично отказалась его обсуждать. Кроме того, стало заметно и некоторое охлаждение администрации президента к кандидатуре А. Кудрина. Если быть точнее, в АП «прошла любовь» не к самому Алексею Кудрину, а к Ротшильду, который кандидатуру Кудрина активно продвигает. Ротшильд же и продвигает идею восстановления монархии в России, исходя из своих шкурных интересов.

Кстати, потуги ООН в деле восстановления монархии не остались незамеченными у нас, для начала их ударили по самому больному месту – по карману. Пока не слишком сильно:

https://news.rambler.ru/business/36366863-rf-otkazalas-finansirovat-fond-oon-po-mirostroitelstvu/;

Россия перестала перечислять ежегодные взносы в Фонд ООН по миростроительству. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, отменяющее решение, принятое кабинетом министов в 2007 году. Согласно прежней норме, Москва направляла ООН по $2 млн. Расходы устанавливались «за счет и в пределах ассигнований, предусматриваемых МИД России в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу “Международные отношения и международное сотрудничество”».
Фонд по миростроительству занимается решением гуманитарных проблем преимущественно в странах центральной и восточной Африки. В частности, из его средств финансируется программа борьбы с голодом в Сомали и Южном Судане. Проблему нехватки средств в Фонде поднимал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Дипломат подчеркивал, что организации необходимо получить от государств-членов не менее $4,4 млрд, в то время как сейчас в бюджете Фонда только $90 млн.

Источник: pravosudija.net

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