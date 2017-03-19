Токийский холокост

НЕ СМОТРЕТЬ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ, И СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ !

Факты и кадры американского "фашизма" против гражданских в Токио.

Согласно рапорту токийского департамента полиции, после бомбардировки в городе было собрано 83793 трупа, но эта цифра - далеко не полная, так как многие тела сгорели в пепел. По оценке штаба гражданской обороны, с полуночи до утра 10 марта в городе погибло 97 тысяч человек, а еще 125 тысяч получили ранения и ожоги. в том числе 40 тысяч - тяжелые и очень тяжелые. Многие пострадавшие умерли в последующие дни, так что общее количество жертв составляло от 120 до 130 тысяч, хотя, некоторые историки оценивают его еще выше - до 200 тысяч, так как в городе было много приезжих, которых никто не учитывал. Свыше миллиона токийцев лишились своих жилищ и всего имущества. Однако на решимость японского руководства продолжать войну все это не повлияло.

72 года назад, в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, стратегическая бомбардировочная авиация США совершила самое крупное одномоментное массовое убийство в истории человеческой цивилизации. В эту ночь 282 тяжелых бомбардировщика В-29 "Суперфортресс" сбросили на столицу Японии 11280 бомбовых кассет AN-M69, каждая из которых содержала 38 суббоеприпасов с напалмом. Итого 451200 зажигательных бомб за два часа упали на город, в основном, застроенный легкогорючими деревянными домами.От этого возник огневой шторм, в эпицентре которого температура достигала 1000 градусов, так что плавились трамвайные рельсы и фонарные столбы, а от людей, оказавшихся в этом аду, не оставалось буквально ничего. По словам американских летчиков - участников налета, "Суперфортрессы" подбрасывало восходящими потоками горячего воздуха на сотни метров вверх, у некоторых самолетов при этом отламывались крылья. Зарево пожара было видно на расстоянии в 300 километров. В результате полностью сгорело более 330 тысяч жилых домов, торговых и общественных зданий на площади в 41 квадратный километр, а токийские заводы почти не пострадали, поскольку бомбардировке подверглись не промышленные, а жилые районы.На заставке - карта токийской агломерации с помеченными красным районами, сгоревшими в результате налета 9-10 марта. Справа - рисунок одного из токийцев, переживших бомбардировку. Далее - фотографии последствий налета, часть из которых впечатлительным людям, возможно, смотреть не стоит.Снимок, сделанный после войны, когда остатки сгоревших построек были убраны, улицы расчищены, а в левом нижнем углу видны кварталы новой одноэтажной застройки.Кластерная зажигательная бомба AN-M69 и ее напалмовый боевой блок. Контейнер бомбы раскрывался на высоте 2500 метров, "карандаши" разлетались и поодиночке спускались на парашютах. При соприкосновении с землей или с крышей дома срабатывал детонатор, который разбрызгивал и воспламенял горючую жидкость. Токийские пожарные и службы гражданской обороны оказались совершенно не готовыми к борьбе с этим оружием.Американцам налет обошелся в 27 тяжелых бомбардировщиков и 270 членов экипажей. 14 самолетов были сбиты ночными истребителями, еще 13 - пропали без вести или были разрушены восходящими потоками. 42 машины получили повреждения, но сумели вернуться на свои аэродромы. В их числе - запечатленный на фото бомбардировщик "Pride of the Yankees", переживший лобовой таран японского смертника и дотянувший до базы на двух моторах.

Неунывающие токийцы сооружают себе новые "коттеджи" взамен сгоревших.

Автор: Вячеслав Кондратьев

http://vikond65.livejournal.com/600176.html