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Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2017

09:49. 19 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР за сутки

ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР за сутки

Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка, Логвиново, Хорошее, Калиново, Смелое, Лозовое.

Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23-2, стрелкового оружия.

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ВСУ ведут огонь по пригородам Донецка и Горловки

ВСУ ведут огонь по пригородам Донецка и Горловки | Русская весна

Украинские войска подвергли обстрелам окраины Донецка и Горловки. 

Так, около 20.30 с позиций ВСУ в районе н.п. Жованка был открыт огонь из танковых орудий по поселку Зайцево. Спустя два часа к танку добавились пулеметы и стрелковое оружие, а еще через час — БМП.

В 23.30 под огнем украинских оккупантов оказался поселок Трудовские на западе Донецка. При обстреле использовались минометы калибра 82мм и 120мм.

«Кировский, капец как грохочет. Чёртовы плюсы идут, аж подрагивает домик»,

«Текстиль — одни эмоции и те матом», — сообщают местные жители.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 18.03.2017

— Россия и Япония обменялись планами сотрудничества на Курилах;

— в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Меркель;

— ВСУ обстреляли ДНР, есть раненые;

— в аэропорту Парижа прозвучали выстрелы, эвакуированы три тысячи человек;

— в России отмечают третью годовщину воссоединения с Крымом;

— во Франции объявили окончательное число кандидатов на пост президента;

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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