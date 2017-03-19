Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2017
- 08:28 ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР за сутки.
- 00:47 ВСУ ведут огонь по пригородам Донецка и Горловки.
- Вчера 19:32 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 18.03.2017.
ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР за сутки
Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка, Логвиново, Хорошее, Калиново, Смелое, Лозовое.
Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23-2, стрелкового оружия.
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ВСУ ведут огонь по пригородам Донецка и Горловки
Украинские войска подвергли обстрелам окраины Донецка и Горловки.
Так, около 20.30 с позиций ВСУ в районе н.п. Жованка был открыт огонь из танковых орудий по поселку Зайцево. Спустя два часа к танку добавились пулеметы и стрелковое оружие, а еще через час — БМП.
В 23.30 под огнем украинских оккупантов оказался поселок Трудовские на западе Донецка. При обстреле использовались минометы калибра 82мм и 120мм.
«Кировский, капец как грохочет. Чёртовы плюсы идут, аж подрагивает домик»,
«Текстиль — одни эмоции и те матом», — сообщают местные жители.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 18.03.2017
— Россия и Япония обменялись планами сотрудничества на Курилах;
— в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Меркель;
— ВСУ обстреляли ДНР, есть раненые;
— в аэропорту Парижа прозвучали выстрелы, эвакуированы три тысячи человек;
— в России отмечают третью годовщину воссоединения с Крымом;
— во Франции объявили окончательное число кандидатов на пост президента;
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