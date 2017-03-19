Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2017

Украинские войска подвергли обстрелам окраины Донецка и Горловки.

Так, около 20.30 с позиций ВСУ в районе н.п. Жованка был открыт огонь из танковых орудий по поселку Зайцево. Спустя два часа к танку добавились пулеметы и стрелковое оружие, а еще через час — БМП.

В 23.30 под огнем украинских оккупантов оказался поселок Трудовские на западе Донецка. При обстреле использовались минометы калибра 82мм и 120мм.

«Кировский, капец как грохочет. Чёртовы плюсы идут, аж подрагивает домик»,

«Текстиль — одни эмоции и те матом», — сообщают местные жители.

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